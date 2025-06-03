Румунія продовжить підтримувати Україну, тому що це питання нашої власної безпеки, - Дан

Новий президент Румунії Нікушор Дан під час саміту "Бухарестської дев’ятки" заявив, що Україна є "кращим сусідом, ніж Росія або країна, контрольована РФ".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Digi24.

Президент Румунія зазначив, що його країна і надалі підтримуватиме Україну у боротьбі проти російської агресії.

Проте під час виступу Дан утримався від прямої відповіді на запитання про можливу більшу відкритість Румунії у питанні військової допомоги Україні.

"Я поки що не можу оцінити, які в цьому переваги чи ризики. У будь-якому разі Румунія продовжить підтримувати Україну, тому що це питання нашої власної безпеки. Є різниця між тим, щоб мати на східному кордоні Україну, з якою у нас договір ще з 1997 року, і тим, щоб мати сусідом Росію або державу, яка перетворюється на Білорусь", – пояснив він.

Також Нікушор Дан додав, що питання військової допомоги можуть бути предметом обговорення під час його візиту до Одеси, запланованого на 11 червня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Науседа, Дуда та Дан: Саміт НАТО у Гаазі має продемонструвати відданість Україні