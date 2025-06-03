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Новини Допомога Україні від Румунії
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Румунія продовжить підтримувати Україну, тому що це питання нашої власної безпеки, - Дан

Нікушор Дан про Україну та Румунію

Новий президент Румунії Нікушор Дан під час саміту "Бухарестської дев’ятки" заявив, що Україна є "кращим сусідом, ніж Росія або країна, контрольована РФ".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Digi24.

Президент Румунія зазначив, що його країна і надалі підтримуватиме Україну у боротьбі проти російської агресії. 

Проте під час виступу Дан утримався від прямої відповіді на запитання про можливу більшу відкритість Румунії у питанні військової допомоги Україні.

"Я поки що не можу оцінити, які в цьому переваги чи ризики. У будь-якому разі Румунія продовжить підтримувати Україну, тому що це питання нашої власної безпеки. Є різниця між тим, щоб мати на східному кордоні Україну, з якою у нас договір ще з 1997 року, і тим, щоб мати сусідом Росію або державу, яка перетворюється на Білорусь", – пояснив він.

Також Нікушор Дан додав, що питання військової допомоги можуть бути предметом обговорення під час його візиту до Одеси, запланованого на 11 червня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Науседа, Дуда та Дан: Саміт НАТО у Гаазі має продемонструвати відданість Україні

Автор: 

Румунія (1188) Україна (5956) Дан Нікушор (5)


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Топ коментарі
+5
Україна є кращим сусідом ніж рашка - сильно!
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03.06.2025 07:55 Відповісти
+3
Цікаво, шо скаже з цього приводу новообраний президент Польші?
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03.06.2025 08:12 Відповісти
+2
От дивіться, ідіоти, яких президентів розумні люди обирають!
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03.06.2025 08:05 Відповісти
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Україна є кращим сусідом ніж рашка - сильно!
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03.06.2025 07:55 Відповісти
а куди йому діватись
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03.06.2025 08:02 Відповісти
От дивіться, ідіоти, яких президентів розумні люди обирають!
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03.06.2025 08:05 Відповісти
Це ви американцям чи полякам пишите ?
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03.06.2025 08:22 Відповісти
Цікаво, шо скаже з цього приводу новообраний президент Польші?
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03.06.2025 08:12 Відповісти
Там була подтасовка результатів - треба перераховувати.
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03.06.2025 08:23 Відповісти
Ви хоч 1 шахед збийте
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03.06.2025 08:13 Відповісти
Дякуємо , Дане.
румуни тяжко жили при Чаушеску, тому бережуть свій європейський вибір.
А ось 51% поляків віддав Польщу кацапам
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03.06.2025 08:21 Відповісти
Агентура кацапська працює не покладая рук - спочатку УГОРЩІНУ відірвали від ЕС, потім Словаччину, в зараз і Польщу.
нема у ЕС СПІЛЬНОГО органу контррозвідки . Кацапи цім активно користуються
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03.06.2025 08:25 Відповісти
Не переживайте! Заходу потрібне вічне ослаблення рашки, тому буде вічна війна, тому заходу потрібен інструмент (Україна), що буде вічно ослабювати рашку і тому нас ніколи не приймуть в НАТО та ЄС. А Східна Європа залежна від Заходу, під загрозою санкцій вони зроблять все, що треба Заходу.

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03.06.2025 09:12 Відповісти
 
 