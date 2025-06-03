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Новости Помощь Украине от Румынии
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Румыния продолжит поддерживать Украину, потому что это вопрос нашей собственной безопасности, - Дан

Никушор Дан об Украине и Румынии

Новый президент Румынии Никушор Дан во время саммита "Бухарестской девятки" заявил, Украина является "лучшим соседом, чем Россия или страна, контролируемая РФ".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Digi24.

Президент Румыния отметил, что его страна и в дальнейшем будет поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии.

Однако во время выступления Дан воздержался от прямого ответа на вопрос о возможной большей открытости Румынии в вопросе военной помощи Украине.

"Я пока не могу оценить, какие в этом преимущества или риски. В любом случае Румыния продолжит поддерживать Украину, потому что это вопрос нашей собственной безопасности. Есть разница между тем, чтобы иметь на восточной границе Украину, с которой у нас договор еще с 1997 года, и тем, чтобы иметь соседом Россию или государство, которое превращается в Беларусь", - пояснил он.

Также Никушор Дан добавил, что вопросы военной помощи могут быть предметом обсуждения во время его визита в Одессу, запланированного на 11 июня.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Науседа, Дуда и Дан: Саммит НАТО в Гааге должен продемонстрировать приверженность Украине

Автор: 

Румыния (1114) Украина (45008) Дан Никушор (5)


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Топ комментарии
+5
Україна є кращим сусідом ніж рашка - сильно!
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03.06.2025 07:55 Ответить
+3
Цікаво, шо скаже з цього приводу новообраний президент Польші?
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03.06.2025 08:12 Ответить
+2
От дивіться, ідіоти, яких президентів розумні люди обирають!
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03.06.2025 08:05 Ответить
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Україна є кращим сусідом ніж рашка - сильно!
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03.06.2025 07:55 Ответить
а куди йому діватись
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03.06.2025 08:02 Ответить
От дивіться, ідіоти, яких президентів розумні люди обирають!
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03.06.2025 08:05 Ответить
Це ви американцям чи полякам пишите ?
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03.06.2025 08:22 Ответить
Цікаво, шо скаже з цього приводу новообраний президент Польші?
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03.06.2025 08:12 Ответить
Там була подтасовка результатів - треба перераховувати.
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03.06.2025 08:23 Ответить
Ви хоч 1 шахед збийте
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03.06.2025 08:13 Ответить
Дякуємо , Дане.
румуни тяжко жили при Чаушеску, тому бережуть свій європейський вибір.
А ось 51% поляків віддав Польщу кацапам
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03.06.2025 08:21 Ответить
Агентура кацапська працює не покладая рук - спочатку УГОРЩІНУ відірвали від ЕС, потім Словаччину, в зараз і Польщу.
нема у ЕС СПІЛЬНОГО органу контррозвідки . Кацапи цім активно користуються
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03.06.2025 08:25 Ответить
Не переживайте! Заходу потрібне вічне ослаблення рашки, тому буде вічна війна, тому заходу потрібен інструмент (Україна), що буде вічно ослабювати рашку і тому нас ніколи не приймуть в НАТО та ЄС. А Східна Європа залежна від Заходу, під загрозою санкцій вони зроблять все, що треба Заходу.

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03.06.2025 09:12 Ответить
Мабуть тільки Румунія залишається вікном в Європу .
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03.06.2025 10:36 Ответить
 
 