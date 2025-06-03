Румыния продолжит поддерживать Украину, потому что это вопрос нашей собственной безопасности, - Дан

Новый президент Румынии Никушор Дан во время саммита "Бухарестской девятки" заявил, Украина является "лучшим соседом, чем Россия или страна, контролируемая РФ".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Digi24.

Президент Румыния отметил, что его страна и в дальнейшем будет поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии.

Однако во время выступления Дан воздержался от прямого ответа на вопрос о возможной большей открытости Румынии в вопросе военной помощи Украине.

"Я пока не могу оценить, какие в этом преимущества или риски. В любом случае Румыния продолжит поддерживать Украину, потому что это вопрос нашей собственной безопасности. Есть разница между тем, чтобы иметь на восточной границе Украину, с которой у нас договор еще с 1997 года, и тем, чтобы иметь соседом Россию или государство, которое превращается в Беларусь", - пояснил он.

Также Никушор Дан добавил, что вопросы военной помощи могут быть предметом обсуждения во время его визита в Одессу, запланированного на 11 июня.

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