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Новини Державна зрада
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Перевозив техніку для РФ: на Луганщині підозрюється експрацівник "Укрзалізниці", - СБУ

Колишній працівник

Служба безпеки України повідомила про підозру ще одному колишньому посадовцю "Укрзалізниці" з Луганської області, якого звинувачують у пособництві російським окупаційним військам.

Про це повідомило управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, після захоплення Сватівського району чоловік, який обіймав посаду начальника станції Солідарний регіональної філії "Донецька залізниця", добровільно почав співпрацю з окупантами. Він погодився очолити станцію у складі фейкового підприємства "ГУП ЛНР "Луганская железная дорога".

Серед іншого фігурант здійснив інвентаризацію та передав матеріальні ресурси АТ "Укрзалізниця" окупаційній адміністрації. Від березня 2022 року він забезпечує безперебійну роботу станції Солідарний, сприяє перевезенню російської військової техніки та особового складу, а також вивезенню викраденого обладнання та сільськогосподарської продукції з України до РФ.

Йому інкримінують пособництво державі-агресору за ч. 1 ст. 111-2 ККУ, що передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: 

СБУ (12945) Укрзалізниця (6897) Луганська область (4891)


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..і все це сам? і інвентаризацію і передачу і потягом керував?
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03.06.2025 15:22 Відповісти
А, может, он тоже не знал что именно он перевозит, как и те водители фур которые в расее перевозили сотню украинских дрон? )
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03.06.2025 15:56 Відповісти
 
 