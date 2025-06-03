Перевозил технику для РФ: на Луганщине подозревается экс-сотрудник "Укрзалізниці", - СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении еще одному бывшему чиновнику"Укрзалізниці" из Луганщины, которого обвиняют в пособничестве российским оккупационным войскам.

Об этом сообщило управление ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, после захвата Сватовского района мужчина, который занимал должность начальника станции Солидарный регионального филиала "Донецкая железная дорога", добровольно начал сотрудничество с оккупантами. Он согласился возглавить станцию в составе фейкового предприятия "ГУП ЛНР "Луганская железная дорога".

Среди прочего, фигурант осуществил инвентаризацию и передал материальные ресурсы АО "Укрзалізниця" оккупационной администрации. С марта 2022 года он обеспечивает бесперебойную работу станции Солидарный, способствует перевозке российской военной техники и личного состава, а также вывозу похищенного оборудования и сельскохозяйственной продукции из Украины в РФ.

Ему инкриминируют пособничество государству-агрессору по ч. 1 ст. 111-2 УКУ, предусматривающей до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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