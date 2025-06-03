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Новости Государственная измена
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Перевозил технику для РФ: на Луганщине подозревается экс-сотрудник "Укрзалізниці", - СБУ

Бывший работник

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении еще одному бывшему чиновнику"Укрзалізниці" из Луганщины, которого обвиняют в пособничестве российским оккупационным войскам.

Об этом сообщило управление ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, после захвата Сватовского района мужчина, который занимал должность начальника станции Солидарный регионального филиала "Донецкая железная дорога", добровольно начал сотрудничество с оккупантами. Он согласился возглавить станцию в составе фейкового предприятия "ГУП ЛНР "Луганская железная дорога".

Среди прочего, фигурант осуществил инвентаризацию и передал материальные ресурсы АО "Укрзалізниця" оккупационной администрации. С марта 2022 года он обеспечивает бесперебойную работу станции Солидарный, способствует перевозке российской военной техники и личного состава, а также вывозу похищенного оборудования и сельскохозяйственной продукции из Украины в РФ.

Ему инкриминируют пособничество государству-агрессору по ч. 1 ст. 111-2 УКУ, предусматривающей до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также смотрите: Работал на строительстве командных пунктов ВСУ: СБУ задержала в Харькове корректировщика ударов РФ

Автор: 

СБУ (20014) Укрзализныця (2760) Луганская область (6509)


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..і все це сам? і інвентаризацію і передачу і потягом керував?
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03.06.2025 15:22 Ответить
В Славянске делец Швачка Александр Григорьевич «ПП НВКТФ Ювис» под видом продукции собственного производства вывозил в Россию в разобранном виде для нужд российского ВПК станки с заводов Славянска и Краматорска из весть о вывозе с НИИВН совместно с Кульматицким Владимиром Владимировичем (директором) и со Славянского Машиностроительного завода совместно с подельников Придворовым Павлом (директором) документы оформлялиь якобы на вывоз в среднюю Азию сельскохозяйственных механизмов по производству комбикормов или что-то вроде этого на самом деле вывозились особо ценные и дорогостоящие станки в которых нуждалась российское ВПК которое находилось под санкциями, так же это было с делано с целью ослабить Украину и ограбить украинцев что бы без работные украинцы не сопротивлялись вторжению России!
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03.06.2025 15:40 Ответить
А, может, он тоже не знал что именно он перевозит, как и те водители фур которые в расее перевозили сотню украинских дрон? )
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03.06.2025 15:56 Ответить
 
 