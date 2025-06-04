ВР остаточно схвалила зміни у Бюджетний кодекс для реалізації Угоди про копалини

Верховна рада схвалила законопроєкт №13256 про зміни у Бюджетний кодекс для реалізації Угоди про корисні копалини зі США.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 309 нардепів.

"До другого читання майже нічого не змінилося по тексту. Внесок України складатиметься з половини коштів, які отримані після набуття чинності Угодою від:

ренти на видобування корисних копалин (нафта, газ, газовий конденсат та усе, що зазначено в Додатку А до Угоди) з нових ліцензій;

видачі нових спец дозволів на користування надрами;

реалізації державної частини продукції по НОВИМ угодам про розподіл продукції.

Ці гроші будуть зараховуватись в спеціальний фонд державного бюджету і за рішенням головного розпорядника (імовірно Мінекономіки) перераховуватимуться до Фонду відбудови", - йдеться в повідомленні.

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