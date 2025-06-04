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Новини Угода про корисні копалини зі США
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ВР остаточно схвалила зміни у Бюджетний кодекс для реалізації Угоди про копалини

Угода про копалини. ВР схвалила зміни в Бюджетний кодекс

Верховна рада схвалила законопроєкт №13256 про зміни у Бюджетний кодекс для реалізації Угоди про корисні копалини зі США.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 309 нардепів.

"До другого читання майже нічого не змінилося по тексту. Внесок України складатиметься з половини коштів, які отримані після набуття чинності Угодою від:

  • ренти на видобування корисних копалин (нафта, газ, газовий конденсат та усе, що зазначено в Додатку А до Угоди) з нових ліцензій;
  • видачі нових спец дозволів на користування надрами;
  • реалізації державної частини продукції по НОВИМ угодам про розподіл продукції.

Ці гроші будуть зараховуватись в спеціальний фонд державного бюджету і за рішенням головного розпорядника (імовірно Мінекономіки) перераховуватимуться до Фонду відбудови", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Угода про надра із США: В уряді засекретили два додаткових договори про створення спільного фонду

Угода про копалини. ВР схвалила зміни в Бюджетний кодекс

Автор: 

ВР (15036) США (23360) копалини (258)


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Топ коментарі
+7
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04.06.2025 11:48 Відповісти
+4
Трамп розчулено висякався
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04.06.2025 11:39 Відповісти
+4
Віддали всі копали А ЗА ШО? - Келог от каже що знищення їхніх літаків це ескалація. Тобто ми просто так віддали союзнику нашого ворога всі копали - ГЕНІАЛЬНО
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04.06.2025 11:48 Відповісти
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Трамп розчулено висякався
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04.06.2025 11:39 Відповісти
Віддали всі копали А ЗА ШО? - Келог от каже що знищення їхніх літаків це ескалація. Тобто ми просто так віддали союзнику нашого ворога всі копали - ГЕНІАЛЬНО
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04.06.2025 11:48 Відповісти
🤣🤣🤣🤣шо ти можеш віддати ??? Твого нічого небуло
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04.06.2025 11:50 Відповісти
Головне, що ти віддав власне!
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04.06.2025 12:10 Відповісти
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04.06.2025 11:48 Відповісти
"Закон не предбачає, але якщо дуже треба, то ми поміняємо закон. Ділов то..."
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04.06.2025 11:52 Відповісти
Просто сюр якийсь їб...й!!!
Приймають всіляку ху...ю і жодних питань про наступ на Суми!!!!
Ви всі БОЖЕВІЛЬНІ?!
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04.06.2025 11:53 Відповісти
Нафта і газ? Ніфіга собі рідкоземельні метали... От зелена потвора така потужна. А від Омерики мі отримаємо те, чим переможемо РФ, собачий хрін.
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04.06.2025 11:53 Відповісти
Не тільки зелена а ще й більш зеленопотворна як голос шлунку жеоєзняка радіної.
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04.06.2025 12:01 Відповісти
Як завжди це падл... желєзняк на варті інтересів ТНК хоб ви як вони обдирали країну!😡😡😡😡
Мерзота неймовірна алчна підступна і запопадлива перед іноземними ворюгами.
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04.06.2025 12:00 Відповісти
It doesn't worth while
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04.06.2025 12:02 Відповісти
Ніхт ферштейн!
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04.06.2025 12:11 Відповісти
ничего кроме народа не осталось, ну ничего , кагал и с этим справится
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04.06.2025 12:11 Відповісти
Нема кому копати...всі пішли на фрінт
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04.06.2025 12:30 Відповісти
 
 