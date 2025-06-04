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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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ВР окончательно одобрила изменения в Бюджетный кодекс для реализации Соглашения о полезных ископаемых

Соглашение о полезных ископаемых. ВР одобрила изменения в Бюджетный кодекс

Верховная рада одобрила законопроект №13256 об изменениях в Бюджетный кодекс для реализации Соглашения о полезных ископаемых с США.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Решение поддержали 309 нардепов.

"Ко второму чтению почти ничего не изменилось по тексту. Вклад Украины будет состоять из половины средств, полученных после вступления в силу Соглашения от:

  • ренты на добычу полезных ископаемых (нефть, газ, газовый конденсат и все, что указано в Приложении А к Соглашению) по новым лицензиям;
  • выдачи новых спец разрешений на пользование недрами;
  • реализации государственной части продукции по НОВЫМ соглашениям о разделе продукции.

Эти деньги будут зачисляться в специальный фонд государственного бюджета и по решению главного распорядителя (предположительно Минэкономики) будут перечисляться в Фонд восстановления", - говорится в сообщении.

Читайте: Соглашение о недрах с США: В правительстве засекретили два дополнительных договора о создании совместного фонда

Соглашение о полезных ископаемых. ВР одобрила изменения в Бюджетный кодекс

Автор: 

ВР (29279) США (27106) ископаемые (184)


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Топ комментарии
+7
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04.06.2025 11:48 Ответить
+4
Трамп розчулено висякався
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04.06.2025 11:39 Ответить
+4
Віддали всі копали А ЗА ШО? - Келог от каже що знищення їхніх літаків це ескалація. Тобто ми просто так віддали союзнику нашого ворога всі копали - ГЕНІАЛЬНО
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04.06.2025 11:48 Ответить
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Трамп розчулено висякався
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04.06.2025 11:39 Ответить
Віддали всі копали А ЗА ШО? - Келог от каже що знищення їхніх літаків це ескалація. Тобто ми просто так віддали союзнику нашого ворога всі копали - ГЕНІАЛЬНО
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04.06.2025 11:48 Ответить
🤣🤣🤣🤣шо ти можеш віддати ??? Твого нічого небуло
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04.06.2025 11:50 Ответить
Головне, що ти віддав власне!
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04.06.2025 12:10 Ответить
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04.06.2025 11:48 Ответить
"Закон не предбачає, але якщо дуже треба, то ми поміняємо закон. Ділов то..."
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04.06.2025 11:52 Ответить
Просто сюр якийсь їб...й!!!
Приймають всіляку ху...ю і жодних питань про наступ на Суми!!!!
Ви всі БОЖЕВІЛЬНІ?!
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04.06.2025 11:53 Ответить
Нафта і газ? Ніфіга собі рідкоземельні метали... От зелена потвора така потужна. А від Омерики мі отримаємо те, чим переможемо РФ, собачий хрін.
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04.06.2025 11:53 Ответить
Не тільки зелена а ще й більш зеленопотворна як голос шлунку жеоєзняка радіної.
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04.06.2025 12:01 Ответить
Як завжди це падл... желєзняк на варті інтересів ТНК хоб ви як вони обдирали країну!😡😡😡😡
Мерзота неймовірна алчна підступна і запопадлива перед іноземними ворюгами.
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04.06.2025 12:00 Ответить
It doesn't worth while
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04.06.2025 12:02 Ответить
Ніхт ферштейн!
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04.06.2025 12:11 Ответить
ничего кроме народа не осталось, ну ничего , кагал и с этим справится
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04.06.2025 12:11 Ответить
Нема кому копати...всі пішли на фрінт
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04.06.2025 12:30 Ответить
 
 