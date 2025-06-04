ВР окончательно одобрила изменения в Бюджетный кодекс для реализации Соглашения о полезных ископаемых

Верховная рада одобрила законопроект №13256 об изменениях в Бюджетный кодекс для реализации Соглашения о полезных ископаемых с США.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Решение поддержали 309 нардепов.

"Ко второму чтению почти ничего не изменилось по тексту. Вклад Украины будет состоять из половины средств, полученных после вступления в силу Соглашения от:

ренты на добычу полезных ископаемых (нефть, газ, газовый конденсат и все, что указано в Приложении А к Соглашению) по новым лицензиям;

выдачи новых спец разрешений на пользование недрами;

реализации государственной части продукции по НОВЫМ соглашениям о разделе продукции.

Эти деньги будут зачисляться в специальный фонд государственного бюджета и по решению главного распорядителя (предположительно Минэкономики) будут перечисляться в Фонд восстановления", - говорится в сообщении.

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