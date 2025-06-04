ВР окончательно одобрила изменения в Бюджетный кодекс для реализации Соглашения о полезных ископаемых
Верховная рада одобрила законопроект №13256 об изменениях в Бюджетный кодекс для реализации Соглашения о полезных ископаемых с США.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
Решение поддержали 309 нардепов.
"Ко второму чтению почти ничего не изменилось по тексту. Вклад Украины будет состоять из половины средств, полученных после вступления в силу Соглашения от:
- ренты на добычу полезных ископаемых (нефть, газ, газовый конденсат и все, что указано в Приложении А к Соглашению) по новым лицензиям;
- выдачи новых спец разрешений на пользование недрами;
- реализации государственной части продукции по НОВЫМ соглашениям о разделе продукции.
Эти деньги будут зачисляться в специальный фонд государственного бюджета и по решению главного распорядителя (предположительно Минэкономики) будут перечисляться в Фонд восстановления", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+7 CrossFirenko
показать весь комментарий04.06.2025 11:48 Ответить Ссылка
+4 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий04.06.2025 11:39 Ответить Ссылка
+4 Михайло Иляш
показать весь комментарий04.06.2025 11:48 Ответить Ссылка
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Приймають всіляку ху...ю і жодних питань про наступ на Суми!!!!
Ви всі БОЖЕВІЛЬНІ?!
Мерзота неймовірна алчна підступна і запопадлива перед іноземними ворюгами.