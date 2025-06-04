Вилізла на дорожній знак та зняла відео під російську музику: на Львівщині судили школярку
У Яворові на Львівщині суд розглянув справу щодо неповнолітньої дівчини, яка вилізла на дорожній знак "Рава-Руська" та опублікувала відео з цією витівкою в соцмережах.
Про це йдеться у вироку, який виніс Яворівський районний суд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Як зазначається, у ролику звучала російська музика, що викликало суспільний резонанс.
Інцидент стався 21 квітня на трасі поблизу межі Яворівського та Львівського районів. Дівчина, яка закінчила 11 клас, визнала свою провину в суді та розкаялась.
Яворівський районний суд визнав її винною у дрібному хуліганстві за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. З огляду на вік порушниці, їй призначили попередження як захід впливу.
Топ коментарі
+7 alexey prus
показати весь коментар04.06.2025 12:33 Відповісти Посилання
+6 Олег Мандрівник #582578
показати весь коментар04.06.2025 12:37 Відповісти Посилання
+6 Максим Н.
показати весь коментар04.06.2025 12:44 Відповісти Посилання
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ім там жіть плохо в рукам мірє,вот ані к бєндєровцам убєжалі
трошки руського репу і одразу деградування до мавпи
"Российский обозреватель Федор Крашенинников сказал Русской службе Радио Свобода, что цель молодежных движений советской эпохи заключалась в том, чтобы "у молодых людей было как можно меньше свободного времени, не контролируемого государством".
(с) 2022 https://ru.krymr.com/a/krym-realii-novyye-pionery-rossiya/31863886.html https://ua.krymr.com/
Користуватись рускім алфавiтом після того що накоїли кацапи - це плювок в обличчя усім загиблим, їх родичам а також тим чиї домівки та майно знищили кацапи.
І лише у рускіх це обов'язковий признак "національності"...
Ну і у "республіканців" певного рівня...
Но общество с ментами и судьями лучше поохотится на ведьм)))