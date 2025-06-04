Вилізла на дорожній знак та зняла відео під російську музику: на Львівщині судили школярку

У Яворові на Львівщині суд розглянув справу щодо неповнолітньої дівчини, яка вилізла на дорожній знак "Рава-Руська" та опублікувала відео з цією витівкою в соцмережах.

Про це йдеться у вироку, який виніс Яворівський районний суд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, у ролику звучала російська музика, що викликало суспільний резонанс.

Інцидент стався 21 квітня на трасі поблизу межі Яворівського та Львівського районів. Дівчина, яка закінчила 11 клас, визнала свою провину в суді та розкаялась.

Яворівський районний суд визнав її винною у дрібному хуліганстві за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. З огляду на вік порушниці, їй призначили попередження як захід впливу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Учні ліцею Львова танцювали під російського репера Моргенштерна: справу вивчає поліція. ВIДЕО