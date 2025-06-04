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Новини Заборона російської музики в Україні
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Вилізла на дорожній знак та зняла відео під російську музику: на Львівщині судили школярку

суд

У Яворові на Львівщині суд розглянув справу щодо неповнолітньої дівчини, яка вилізла на дорожній знак "Рава-Руська" та опублікувала відео з цією витівкою в соцмережах.

Про це йдеться у вироку, який виніс Яворівський районний суд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, у ролику звучала російська музика, що викликало суспільний резонанс.

Інцидент стався 21 квітня на трасі поблизу межі Яворівського та Львівського районів. Дівчина, яка закінчила 11 клас, визнала свою провину в суді та розкаялась.

Яворівський районний суд визнав її винною у дрібному хуліганстві за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. З огляду на вік порушниці, їй призначили попередження як захід впливу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Учні ліцею Львова танцювали під російського репера Моргенштерна: справу вивчає поліція. ВIДЕО

Автор: 

хуліганство (235) Львівська область (2459)


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Топ коментарі
+7
тут лікувати треба
трошки руського репу і одразу деградування до мавпи
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04.06.2025 12:33 Відповісти
+6
***, там тараканы в мозге? Или мозга нет, и нитка между ушей?
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04.06.2025 12:37 Відповісти
+6
Російська мова залишається найбільш доступною іноземною мовою для більшості українців. Краще запитайте, чому національна стратегія не передбачила масову англіфікацію дитячого населення з 2014/2004/1991 років.
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04.06.2025 12:44 Відповісти
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Львів вже Львов?
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04.06.2025 12:33 Відповісти
да завезли
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04.06.2025 12:44 Відповісти
Абсолютно вірно...пєрєсєлєнци..
ім там жіть плохо в рукам мірє,вот ані к бєндєровцам убєжалі
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04.06.2025 12:51 Відповісти
тут лікувати треба
трошки руського репу і одразу деградування до мавпи
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04.06.2025 12:33 Відповісти
"Руський реп" звучить так само смішно, але страшно, як і "руський шансон" та "руський рок".
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04.06.2025 12:59 Відповісти
Прив'язати до того знаку і залишити на потіху громадян. Одразу дійде.
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04.06.2025 12:36 Відповісти
***, там тараканы в мозге? Или мозга нет, и нитка между ушей?
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04.06.2025 12:37 Відповісти
Користуватись рускім язиком після того що накоїли кацапи - це плювок в обличчя усім загиблим, їх родичам а також тим чиї домівки та майно знищили кацапи.
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04.06.2025 12:37 Відповісти
Російська мова залишається найбільш доступною іноземною мовою для більшості українців. Краще запитайте, чому національна стратегія не передбачила масову англіфікацію дитячого населення з 2014/2004/1991 років.
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04.06.2025 12:44 Відповісти
Особисто я, ще з 1991-го року, теж за англіфікацію дитячого населення, але як показав досвід Грузії, їм це не дуже допомогло. Можливо, ще рано. Можливо, повинні вимерти всі ті, хто пам'ятає совок, але ж і москальска пропаганда справно працює... (((

"Российский обозреватель Федор Крашенинников сказал Русской службе Радио Свобода, что цель молодежных движений советской эпохи заключалась в том, чтобы "у молодых людей было как можно меньше свободного времени, не контролируемого государством".
 (с) 2022 https://ru.krymr.com/a/krym-realii-novyye-pionery-rossiya/31863886.html https://ua.krymr.com/

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04.06.2025 13:24 Відповісти
Головне нарядити вишиваночку і можна сміливо красти. У русні немає авторських прав на використання російської мови. Вам грабують і позбавили громадянських прав лбди у вишиваночках на щирій українській мові. Адекватні люди користуються тією мовою, якою вважають за потрібне
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04.06.2025 12:56 Відповісти
Чого ти пишеш на кирилiцi, агов?

Користуватись рускім алфавiтом після того що накоїли кацапи - це плювок в обличчя усім загиблим, їх родичам а також тим чиї домівки та майно знищили кацапи.
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04.06.2025 13:03 Відповісти
Дмітрій, чому не Дмитро???🤡🤡🤡
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04.06.2025 13:05 Відповісти
Рава-Руська? Це ж там Верещучка мером була?
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04.06.2025 12:38 Відповісти
Мабуть племінниця , забагато хильнула .
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04.06.2025 13:14 Відповісти
У кожному суспільстві є природній відсоток ідіотів!
І лише у рускіх це обов'язковий признак "національності"...
Ну і у "республіканців" певного рівня...
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04.06.2025 12:41 Відповісти
Послідовниця Верещук ?
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04.06.2025 12:44 Відповісти
Астральна проекція...
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04.06.2025 12:55 Відповісти
Як там та ***** кацапська казала, це покоління альфа, як по мені ці вже покоління гамма!
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04.06.2025 12:44 Відповісти
Способна дівчина! Скоро буде гоняти на лексусі,тролити поліцію та ТЦК у соцмережах...Подяка батькам за Підірастающе покоління!
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04.06.2025 12:54 Відповісти
Таке от наше майбутнє...
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04.06.2025 12:54 Відповісти
Дійсно... Не те що покоління 80-х, яке нас занурило в кримінал 90-х...
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04.06.2025 12:57 Відповісти
Может сравним сколько ущерба стране нанес танец на знаке, и сколько ущерба стране нанес распил бабла на оборонных сооружениях Сумской области?

Но общество с ментами и судьями лучше поохотится на ведьм)))
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04.06.2025 13:02 Відповісти
А чё?Страна Демократии каждый волен делать что ХОЧЕТ!вот Казнокрадов не СУДЯТ!
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04.06.2025 13:07 Відповісти
Скуза ДЕРЬМОКРАТИЯ!
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04.06.2025 13:10 Відповісти
"Вилізла на дорожній знак та зняла..." от до цього моменту було цікаво
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04.06.2025 13:10 Відповісти
ТРУСИЛЯ)🤣
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04.06.2025 13:11 Відповісти
Цей варіант був би краще для всіх.
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04.06.2025 13:15 Відповісти
а за переговоры в Турции на русском языке хоть кого-небудь пожурили.? или то другое!?
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04.06.2025 13:22 Відповісти
 
 