Вылезла на дорожный знак и сняла видео под российскую музыку: на Львовщине судили школьницу
В Яворове на Львовщине суд рассмотрел дело в отношении несовершеннолетней девушки, которая вылезла на дорожный знак "Рава-Руська" и опубликовала видео с этой выходкой в соцсетях.
Об этом говорится в приговоре, который вынес Яворивский районный суд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Как отмечается, в ролике звучала российская музыка, что вызвало общественный резонанс.
Инцидент произошел 21 апреля на трассе вблизи границы Яворивского и Львовского районов. Девушка, закончившая 11 класс, признала свою вину в суде и раскаялась.
Яворивский районный суд признал ее виновной в мелком хулиганстве по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Учитывая возраст нарушительницы, ей назначили предупреждение как меру воздействия.
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ім там жіть плохо в рукам мірє,вот ані к бєндєровцам убєжалі
трошки руського репу і одразу деградування до мавпи
"Российский обозреватель Федор Крашенинников сказал Русской службе Радио Свобода, что цель молодежных движений советской эпохи заключалась в том, чтобы "у молодых людей было как можно меньше свободного времени, не контролируемого государством".
(с) 2022 https://ru.krymr.com/a/krym-realii-novyye-pionery-rossiya/31863886.html https://ua.krymr.com/
Користуватись рускім алфавiтом після того що накоїли кацапи - це плювок в обличчя усім загиблим, їх родичам а також тим чиї домівки та майно знищили кацапи.
І лише у рускіх це обов'язковий признак "національності"...
Ну і у "республіканців" певного рівня...
Но общество с ментами и судьями лучше поохотится на ведьм)))