Вылезла на дорожный знак и сняла видео под российскую музыку: на Львовщине судили школьницу

В Яворове на Львовщине суд рассмотрел дело в отношении несовершеннолетней девушки, которая вылезла на дорожный знак "Рава-Руська" и опубликовала видео с этой выходкой в соцсетях.

Об этом говорится в приговоре, который вынес Яворивский районный суд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отмечается, в ролике звучала российская музыка, что вызвало общественный резонанс.

Инцидент произошел 21 апреля на трассе вблизи границы Яворивского и Львовского районов. Девушка, закончившая 11 класс, признала свою вину в суде и раскаялась.

Яворивский районный суд признал ее виновной в мелком хулиганстве по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Учитывая возраст нарушительницы, ей назначили предупреждение как меру воздействия.

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