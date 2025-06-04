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Новости Запрет российской музыки в Украине
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Вылезла на дорожный знак и сняла видео под российскую музыку: на Львовщине судили школьницу

суд

В Яворове на Львовщине суд рассмотрел дело в отношении несовершеннолетней девушки, которая вылезла на дорожный знак "Рава-Руська" и опубликовала видео с этой выходкой в соцсетях.

Об этом говорится в приговоре, который вынес Яворивский районный суд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отмечается, в ролике звучала российская музыка, что вызвало общественный резонанс.

Инцидент произошел 21 апреля на трассе вблизи границы Яворивского и Львовского районов. Девушка, закончившая 11 класс, признала свою вину в суде и раскаялась.

Яворивский районный суд признал ее виновной в мелком хулиганстве по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Учитывая возраст нарушительницы, ей назначили предупреждение как меру воздействия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ученики лицея Львова танцевали под российского рэпера Моргенштерна: дело изучает полиция. ВИДЕО

Автор: 

хулиганство (354) Львовская область (2932)


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Топ комментарии
+7
тут лікувати треба
трошки руського репу і одразу деградування до мавпи
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04.06.2025 12:33 Ответить
+6
***, там тараканы в мозге? Или мозга нет, и нитка между ушей?
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04.06.2025 12:37 Ответить
+6
Російська мова залишається найбільш доступною іноземною мовою для більшості українців. Краще запитайте, чому національна стратегія не передбачила масову англіфікацію дитячого населення з 2014/2004/1991 років.
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04.06.2025 12:44 Ответить
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Львів вже Львов?
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04.06.2025 12:33 Ответить
да завезли
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04.06.2025 12:44 Ответить
Абсолютно вірно...пєрєсєлєнци..
ім там жіть плохо в рукам мірє,вот ані к бєндєровцам убєжалі
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04.06.2025 12:51 Ответить
Соромно визнати, що серед львівських "арійцав" вистачає дебілів?
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04.06.2025 13:44 Ответить
А ви з львівщини ?
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04.06.2025 13:53 Ответить
тут лікувати треба
трошки руського репу і одразу деградування до мавпи
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04.06.2025 12:33 Ответить
"Руський реп" звучить так само смішно, але страшно, як і "руський шансон" та "руський рок".
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04.06.2025 12:59 Ответить
Прив'язати до того знаку і залишити на потіху громадян. Одразу дійде.
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04.06.2025 12:36 Ответить
***, там тараканы в мозге? Или мозга нет, и нитка между ушей?
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04.06.2025 12:37 Ответить
Користуватись рускім язиком після того що накоїли кацапи - це плювок в обличчя усім загиблим, їх родичам а також тим чиї домівки та майно знищили кацапи.
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04.06.2025 12:37 Ответить
Російська мова залишається найбільш доступною іноземною мовою для більшості українців. Краще запитайте, чому національна стратегія не передбачила масову англіфікацію дитячого населення з 2014/2004/1991 років.
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04.06.2025 12:44 Ответить
Особисто я, ще з 1991-го року, теж за англіфікацію дитячого населення, але як показав досвід Грузії, їм це не дуже допомогло. Можливо, ще рано. Можливо, повинні вимерти всі ті, хто пам'ятає совок, але ж і москальска пропаганда справно працює... (((

"Российский обозреватель Федор Крашенинников сказал Русской службе Радио Свобода, что цель молодежных движений советской эпохи заключалась в том, чтобы "у молодых людей было как можно меньше свободного времени, не контролируемого государством".
 (с) 2022 https://ru.krymr.com/a/krym-realii-novyye-pionery-rossiya/31863886.html https://ua.krymr.com/

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04.06.2025 13:24 Ответить
Головне нарядити вишиваночку і можна сміливо красти. У русні немає авторських прав на використання російської мови. Вам грабують і позбавили громадянських прав лбди у вишиваночках на щирій українській мові. Адекватні люди користуються тією мовою, якою вважають за потрібне
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04.06.2025 12:56 Ответить
Чого ти пишеш на кирилiцi, агов?

Користуватись рускім алфавiтом після того що накоїли кацапи - це плювок в обличчя усім загиблим, їх родичам а також тим чиї домівки та майно знищили кацапи.
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04.06.2025 13:03 Ответить
Дмітрій, чому не Дмитро???🤡🤡🤡
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04.06.2025 13:05 Ответить
Рава-Руська? Це ж там Верещучка мером була?
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04.06.2025 12:38 Ответить
Мабуть племінниця , забагато хильнула .
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04.06.2025 13:14 Ответить
У кожному суспільстві є природній відсоток ідіотів!
І лише у рускіх це обов'язковий признак "національності"...
Ну і у "республіканців" певного рівня...
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04.06.2025 12:41 Ответить
Послідовниця Верещук ?
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04.06.2025 12:44 Ответить
Астральна проекція...
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04.06.2025 12:55 Ответить
Як там та ***** кацапська казала, це покоління альфа, як по мені ці вже покоління гамма!
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04.06.2025 12:44 Ответить
Способна дівчина! Скоро буде гоняти на лексусі,тролити поліцію та ТЦК у соцмережах...Подяка батькам за Підірастающе покоління!
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04.06.2025 12:54 Ответить
Таке от наше майбутнє...
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04.06.2025 12:54 Ответить
Дійсно... Не те що покоління 80-х, яке нас занурило в кримінал 90-х...
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04.06.2025 12:57 Ответить
Может сравним сколько ущерба стране нанес танец на знаке, и сколько ущерба стране нанес распил бабла на оборонных сооружениях Сумской области?

Но общество с ментами и судьями лучше поохотится на ведьм)))
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04.06.2025 13:02 Ответить
А чё?Страна Демократии каждый волен делать что ХОЧЕТ!вот Казнокрадов не СУДЯТ!
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04.06.2025 13:07 Ответить
Скуза ДЕРЬМОКРАТИЯ!
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04.06.2025 13:10 Ответить
"Вилізла на дорожній знак та зняла..." от до цього моменту було цікаво
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04.06.2025 13:10 Ответить
ТРУСИЛЯ)🤣
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04.06.2025 13:11 Ответить
Цей варіант був би краще для всіх.
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04.06.2025 13:15 Ответить
а за переговоры в Турции на русском языке хоть кого-небудь пожурили.? или то другое!?
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04.06.2025 13:22 Ответить
ето же малєнькая дєвочка в трусіках с бамбаса і лугандона
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04.06.2025 13:48 Ответить
Только публично выпороть , а так еше и героиней будет ходить среди сверстников
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04.06.2025 13:51 Ответить
 
 