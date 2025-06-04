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Вибух пролунав у Полтаві: РФ випустила ракету
Під час повітряної тривоги у Полтаві пролунав вибух.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Повітряні сили попередили про рух ракети в бік Полтави.
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Oleksandr Valovyi
показати весь коментар04.06.2025 13:54 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Sergey Kozlov #594793
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Деніс Войцеховський
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Vasya #607130
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Alex O #513819
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