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Вибух пролунав у Полтаві: РФ випустила ракету

Вибух пролунав у Полтаві 4 червня 2025 року

Під час повітряної тривоги у Полтаві пролунав вибух.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Повітряні сили попередили про рух ракети в бік Полтави.

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Автор: 

обстріл (29105) Полтава (562) Полтавська область (1135) Полтавський район (52)


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Полтавські ригоАНАЛИ з помічниками, гадять Україні, з підтишка??
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04.06.2025 13:54 Відповісти
Оті різні мирні саміти зеленського та перемовини заради прихильності рудої падли трумпа не приносять користі та безпеки Україні.
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04.06.2025 13:56 Відповісти
А крайній обмін 1000:1000?
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04.06.2025 13:57 Відповісти
Навіть обісрана Північна Корея клепа балістику як сосиски а ми?
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04.06.2025 14:09 Відповісти
А що їм ще клепати, якщо уся економіка працює на впк та рис для громадян, щоб з голоду не здохли ?
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04.06.2025 15:19 Відповісти
 
 