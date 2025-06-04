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Взрыв прогремел в Полтаве: РФ выпустила ракету

Взрыв прогремел в Полтаве 4 июня 2025 года

Во время воздушной тревоги в Полтаве прогремел взрыв.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Воздушные силы предупредили о движении ракеты в сторону Полтавы.

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Автор: 

обстрел (27784) Тахтаулове (770) Полтавская область (1180) Полтавский район (49)


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Полтавські ригоАНАЛИ з помічниками, гадять Україні, з підтишка??
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04.06.2025 13:54 Ответить
Оті різні мирні саміти зеленського та перемовини заради прихильності рудої падли трумпа не приносять користі та безпеки Україні.
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04.06.2025 13:56 Ответить
А крайній обмін 1000:1000?
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04.06.2025 13:57 Ответить
Навіть обісрана Північна Корея клепа балістику як сосиски а ми?
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04.06.2025 14:09 Ответить
 
 