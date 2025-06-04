Взрыв прогремел в Полтаве: РФ выпустила ракету
Во время воздушной тревоги в Полтаве прогремел взрыв.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Воздушные силы предупредили о движении ракеты в сторону Полтавы.
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Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий04.06.2025 13:54 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Sergey Kozlov #594793
показать весь комментарий04.06.2025 13:56 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Деніс Войцеховський
показать весь комментарий04.06.2025 13:57 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Vasya #607130
показать весь комментарий04.06.2025 14:09 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
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