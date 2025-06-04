Взрыв прогремел в Полтаве: РФ выпустила ракету

Во время воздушной тревоги в Полтаве прогремел взрыв.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Воздушные силы предупредили о движении ракеты в сторону Полтавы.

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