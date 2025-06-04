Рашисты ударили ФАБ-250 по Родинскому в Донецкой области. 4 человека получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупанты сбросили авиабомбу на Родинское Донецкой области, в результате чего ранения получили 4 человека.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, информирует Цензор.НЕТ.

Так, на город сбросили "ФАБ-250" из УМПК, попадание зафиксировано в плотной жилой застройке.

"В результате атаки получили телесные повреждения трое женщин в возрасте 56, 67 и 84 года и 66-летний мужчина. У пострадавших диагностированы множественные осколочные ранения, перелом, минно-взрывные травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

В городе повреждены 4 многоквартирных дома и 6 гаражей.

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