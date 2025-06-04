Рашисты ударили ФАБ-250 по Родинскому в Донецкой области. 4 человека получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские оккупанты сбросили авиабомбу на Родинское Донецкой области, в результате чего ранения получили 4 человека.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, информирует Цензор.НЕТ.
Так, на город сбросили "ФАБ-250" из УМПК, попадание зафиксировано в плотной жилой застройке.
"В результате атаки получили телесные повреждения трое женщин в возрасте 56, 67 и 84 года и 66-летний мужчина. У пострадавших диагностированы множественные осколочные ранения, перелом, минно-взрывные травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.
В городе повреждены 4 многоквартирных дома и 6 гаражей.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль