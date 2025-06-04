Рашисти вдарили ФАБ-250 по Родинському на Донеччині. 4 особи дістали поранення. ФОТОрепортаж
Російські окупанти скинули авіабомбу на Родинське Донецької області, внаслідок чого поранення дістали 4 особи.
Про це повідомила пресслужба прокуратури області, інформує Цензор.НЕТ.
Так, на місто скинули "ФАБ-250" з УМПК, влучання зафіксовано у щільній житловій забудові.
"Внаслідок атаки отримали тілесні ушкодження троє жінок віком 56, 67 і 84 роки й 66-річний чоловік. У постраждалих діагностовано множинні осколкові поранення, перелом, мінно-вибухові травми. Потерпілим надано медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.
У місті пошкоджено 4 багатоквартирні будинки та 6 гаражів.
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