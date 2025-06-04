Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США

Голова Бюро національної безпеки Польщі генерал Даріуш Луковський заявив, що Росія не демонструє жодної готовності до компромісу щодо війни проти України, а припинення бойових дій можливе лише під економічним тиском з боку США.

Про це заявив глава Бюро національної безпеки Польщі Даріуш Луковський, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Москва, попри великі втрати, не змінює своїх стратегічних цілей, зокрема прагне повної окупації східних регіонів України, включно з Кримом, і вимагає їх визнання як російських територій. Луковський підкреслив, що такі умови є абсолютно неприйнятними для України.

"Я не бачу жодного такого компромісу. Росія переконана, що вона відвойовує та завойовує українську територію по частинах", - зазначив глава BBN.

Генерал також наголосив, що лише економічний тиск з боку США може змінити позицію Кремля, оскільки військового тиску Росія наразі не боїться.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США засвоюють уроки з війни в Україні для захисту від дронів, - посол в НАТО Вітакер