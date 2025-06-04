Глава Бюро нацбезопасности Польши Луковский: Россия не отказалась от целей в войне. Прекращение огня возможно только под давлением США

Глава Бюро национальной безопасности Польши генерал Дариуш Луковский заявил, что Россия не демонстрирует никакой готовности к компромиссу относительно войны против Украины, а прекращение боевых действий возможно только под экономическим давлением со стороны США.

Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Дариуш Луковский, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Москва, несмотря на большие потери, не меняет своих стратегических целей, в частности стремится к полной оккупации восточных регионов Украины, включая Крым, и требует их признания как российских территорий. Луковский подчеркнул, что такие условия являются абсолютно неприемлемыми для Украины.

"Я не вижу никакого такого компромисса. Россия убеждена, что она отвоевывает и завоевывает украинскую территорию по частям", - отметил глава BBN.

Генерал также отметил, что только экономическое давление со стороны США может изменить позицию Кремля, поскольку военного давления Россия пока не боится.

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