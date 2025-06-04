На фронті зафіксовано 67 боєзіткнень, найбільше - на Покровському та Лиманському напрямках, - Генштаб

Від початку доби, станом на 16:00, на фронті відбулося 67 бойових зіткнень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Внаслідок обстрілів з території РФ постраждали прикордонні населені пункти, зокрема Бобилівка, Покровка, Тур’я Сумської області.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку ворог двічі намагався просунутися в районі Вовчанська, наразі триває бій.

Сили оборони успішно зупинили одну спробу противника просунутись вперед на Куп’янському напрямку в районі Загризового.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку ворог 15 разів атакував у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Карпівка, Липове, Рідкодуб та Торське. Наразі тривають боєзіткнення в дев’яти локаціях.

На Сіверському напрямку з початку доби відбулося два бойових зіткнення поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського. Сили оборони успішно зупинили одну спробу окупантів просунутись уперед, ще один бій триває.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 991 820 осіб (+1020 за добу), 413 літаків, 10 884 танки, 28 711 артсистем, 22 678 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

На Краматорському напрямку за сьогодні відбулось три бойових зіткнення в районах Курдюмівки, Оріхово-Василівки та в напрямку Білої Гори, один штурм загарбників Сили оборони успішно зупинили, ще два досі тривають.

На Торецькому напрямку противник атакував у районах населених пунктів Торецьк, Романівка та Русин Яр, здійснивши сім спроб покращити своє положення. Одне бойове зіткнення наразі триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 16 спроб витіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Малинівка, Гродівка, Лисівка, Новоукраїнка, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка та Горіхове. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 15 ворожих атак. Авіаударів керованими авіабомбами зазнали Покровськ та Новопавлівка.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворожі підрозділи вісім разів атакували позиції наших військ поблизу населених пунктів Одрадне, Веселе, Вільне Поле, Новосілка та Новопіль, а також завдали авіаційних ударів по районах Новополя та Новодарівки. Дві атаки тривають досі.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку авіація противника завдала авіаудару по Залізничному.

На Оріхівському напрямку під ударами некерованих авіаційних ракет опинилися Новоандріївка та Кам’янське.

На Придніпровському напрямку противник завдав авіаудару по Ольгівці.

Читайте: Виконуючи бойове завдання, загинув запорізький спецпризначенець Григорій Кожуховський. ФОТО

Бойові дії на Курському напрямку

На Курському напрямку українські оборонці відбили 11 атак загарбників. Також противник завдав дев’ять авіаційних ударів, скинувши при цьому 11 керованих бомб, здійснив 88 артилерійських обстрілів. Наразі бої тривають у двох локаціях.