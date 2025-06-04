Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 991 820 осіб (+1020 за добу), 413 літаків, 10 884 танки, 28 711 артсистем, 22 678 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 991 820 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 4.06.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 991820 (+1020) осіб,
танків - 10884 (+3) од,
бойових броньованих машин - 22678 (+7) од,
артилерійських систем - 28711 (+88) од,
РСЗВ - 1402 (+0) од,
засоби ППО - 1176 (+0) од,
літаків - 413 (+0) од,
гелікоптерів - 336 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 38924 (+176),
крилаті ракети - 3271 (+0),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 50730 (+123) од,
спеціальна техніка - 3907 (+2)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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223!! одиниці знищеної техніки та 1020! чумардосів за день.
Слава СБУ, уточнені результати по кацальотах )
Арта супер, броня, спецтехніка та логістика норм.
Кацальоти перевалили за чотири сотні - 413!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 991 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.
Третина з одной із компонентів ядерної триади то це