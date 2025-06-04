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Новини Фото Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 991 820 осіб (+1020 за добу), 413 літаків, 10 884 танки, 28 711 артсистем, 22 678 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 991 820 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 4.06.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 991820 (+1020) осіб,

танків - 10884 (+3) од,

бойових броньованих машин - 22678 (+7) од,

артилерійських систем - 28711 (+88) од,

РСЗВ - 1402 (+0) од,

засоби ППО - 1176 (+0) од,

літаків - 413 (+0) од,

гелікоптерів - 336 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 38924 (+176),

крилаті ракети - 3271 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 50730 (+123) од,

спеціальна техніка - 3907 (+2)

Також дивіться: Російський піхотинець збиває рюкзаком наш дрон-камікадзе, внаслідок чого відбувається детонація. ВIДЕО

ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17801) Генштаб ЗС (6763) ліквідація (4069) знищення (7542)


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Топ коментарі
+5
Минув 4123 день москальсько-української війни.
223!! одиниці знищеної техніки та 1020! чумардосів за день.
Слава СБУ, уточнені результати по кацальотах )
Арта супер, броня, спецтехніка та логістика норм.
Кацальоти перевалили за чотири сотні - 413!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 991 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.
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04.06.2025 08:38 Відповісти
+4
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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04.06.2025 08:21 Відповісти
+2
вчора в обід було уточнення від Гкнштабу "Генштаб ЗСУ про результат операції СБУ "Павутина": Росія втратила 41 військовий літак. ІНФОГРАФІКА"
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04.06.2025 08:25 Відповісти
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Oggi sono 413 aerei distrutti, ieri erano 384. Perché non vengono indicati i 29 aerei di differenza?
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04.06.2025 08:03 Відповісти
вчора в обід було уточнення від Гкнштабу "Генштаб ЗСУ про результат операції СБУ "Павутина": Росія втратила 41 військовий літак. ІНФОГРАФІКА"
показати весь коментар
04.06.2025 08:25 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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04.06.2025 08:21 Відповісти
волки волки волки, кричал мальчик... но никто в деревне ему у же не верил, все знали что они ******* и путиноотсосы
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04.06.2025 08:25 Відповісти
Хлопчику, не репетуй
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04.06.2025 09:12 Відповісти
Минув 4123 день москальсько-української війни.
223!! одиниці знищеної техніки та 1020! чумардосів за день.
Слава СБУ, уточнені результати по кацальотах )
Арта супер, броня, спецтехніка та логістика норм.
Кацальоти перевалили за чотири сотні - 413!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 991 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.
показати весь коментар
04.06.2025 08:38 Відповісти
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04.06.2025 08:41 Відповісти
Цікаво - над якими населеними пунктами збиваються оті кляті "шахеди"? Сьогодні вночу по рідному Харкову влучило дві ракети і аж дев'ять "шахедів"! І жоден, ЖОДЕН, *****, з цих смартоносних засобів на голови харків'ян не бів уражений нашою ППО! Усі попали точно у ціль!
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04.06.2025 08:56 Відповісти
Вчора літаки +12 і загалом 384, сьогодні без плюсів бачимо 413
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04.06.2025 08:58 Відповісти
Було уточнення - замість +12 написали +41.
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04.06.2025 09:13 Відповісти
вчора ще доуточнювали дані по втратам літаків і до тих +12 додали пізніше +29 і разом вийшло +41 як і звітував перед цим Малюк.
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04.06.2025 09:14 Відповісти
Тут вчора уточнили )
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04.06.2025 09:20 Відповісти
Не бачив, правільніше бачив статтю тільки не заходив.
Третина з одной із компонентів ядерної триади то це

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04.06.2025 09:39 Відповісти
 
 