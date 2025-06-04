Общие боевые потери РФ с начала войны - около 991 820 человек (+1020 за сутки), 413 самолетов, 10 884 танка, 28 711 артсистем, 22 678 боевых бронированных машин.. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 991 820 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 4.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 991820 (+1020) человек,

танков - 10884 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 22678 (+7) ед,

артиллерийских систем - 28711 (+88) ед,

РСЗО - 1402 (+0) ед,

средства ППО - 1176 (+0) ед,

самолетов - 413 (+0) ед,

вертолетов - 336 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 38924 (+176),

крылатые ракеты - 3271 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 50730 (+123) ед,

специальная техника - 3907 (+2)

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.