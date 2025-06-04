Общие боевые потери РФ с начала войны - около 991 820 человек (+1020 за сутки), 413 самолетов, 10 884 танка, 28 711 артсистем, 22 678 боевых бронированных машин.. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 991 820 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 4.06.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 991820 (+1020) человек,
танков - 10884 (+3) ед,
боевых бронированных машин - 22678 (+7) ед,
артиллерийских систем - 28711 (+88) ед,
РСЗО - 1402 (+0) ед,
средства ППО - 1176 (+0) ед,
самолетов - 413 (+0) ед,
вертолетов - 336 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 38924 (+176),
крылатые ракеты - 3271 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 50730 (+123) ед,
специальная техника - 3907 (+2)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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223!! одиниці знищеної техніки та 1020! чумардосів за день.
Слава СБУ, уточнені результати по кацальотах )
Арта супер, броня, спецтехніка та логістика норм.
Кацальоти перевалили за чотири сотні - 413!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 991 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.
Третина з одной із компонентів ядерної триади то це