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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 991 820 человек (+1020 за сутки), 413 самолетов, 10 884 танка, 28 711 артсистем, 22 678 боевых бронированных машин.. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 991 820 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 4.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 991820 (+1020) человек,

танков - 10884 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 22678 (+7) ед,

артиллерийских систем - 28711 (+88) ед,

РСЗО - 1402 (+0) ед,

средства ППО - 1176 (+0) ед,

самолетов - 413 (+0) ед,

вертолетов - 336 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 38924 (+176),

крылатые ракеты - 3271 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 50730 (+123) ед,

специальная техника - 3907 (+2)

Также смотрите: Российский пехотинец сбивает рюкзаком наш дрон-камикадзе, в результате чего происходит детонация. ВИДЕО

ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19650) Генштаб ВС (6461) ликвидация (3686) уничтожение (7229)


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Топ комментарии
+10
Минув 4123 день москальсько-української війни.
223!! одиниці знищеної техніки та 1020! чумардосів за день.
Слава СБУ, уточнені результати по кацальотах )
Арта супер, броня, спецтехніка та логістика норм.
Кацальоти перевалили за чотири сотні - 413!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 991 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.
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04.06.2025 08:38 Ответить
+6
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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04.06.2025 08:21 Ответить
+5
вчора в обід було уточнення від Гкнштабу "Генштаб ЗСУ про результат операції СБУ "Павутина": Росія втратила 41 військовий літак. ІНФОГРАФІКА"
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04.06.2025 08:25 Ответить
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Oggi sono 413 aerei distrutti, ieri erano 384. Perché non vengono indicati i 29 aerei di differenza?
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04.06.2025 08:03 Ответить
вчора в обід було уточнення від Гкнштабу "Генштаб ЗСУ про результат операції СБУ "Павутина": Росія втратила 41 військовий літак. ІНФОГРАФІКА"
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04.06.2025 08:25 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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04.06.2025 08:21 Ответить
волки волки волки, кричал мальчик... но никто в деревне ему у же не верил, все знали что они ******* и путиноотсосы
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04.06.2025 08:25 Ответить
Хлопчику, не репетуй
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04.06.2025 09:12 Ответить
Минув 4123 день москальсько-української війни.
223!! одиниці знищеної техніки та 1020! чумардосів за день.
Слава СБУ, уточнені результати по кацальотах )
Арта супер, броня, спецтехніка та логістика норм.
Кацальоти перевалили за чотири сотні - 413!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 991 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.
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04.06.2025 08:38 Ответить
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04.06.2025 08:41 Ответить
Цікаво - над якими населеними пунктами збиваються оті кляті "шахеди"? Сьогодні вночу по рідному Харкову влучило дві ракети і аж дев'ять "шахедів"! І жоден, ЖОДЕН, *****, з цих смартоносних засобів на голови харків'ян не бів уражений нашою ППО! Усі попали точно у ціль!
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04.06.2025 08:56 Ответить
Вчора літаки +12 і загалом 384, сьогодні без плюсів бачимо 413
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04.06.2025 08:58 Ответить
Було уточнення - замість +12 написали +41.
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04.06.2025 09:13 Ответить
вчора ще доуточнювали дані по втратам літаків і до тих +12 додали пізніше +29 і разом вийшло +41 як і звітував перед цим Малюк.
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04.06.2025 09:14 Ответить
Тут вчора уточнили )
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04.06.2025 09:20 Ответить
Не бачив, правільніше бачив статтю тільки не заходив.
Третина з одной із компонентів ядерної триади то це

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04.06.2025 09:39 Ответить
А тим часом горить ЯМЗ, а до цього ЗМЗ, Авангард, незрозуміла бавовна на мосту, гарячий початок літа.
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04.06.2025 09:59 Ответить
 
 