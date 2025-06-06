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Новини Оборонно-промисловий комплекс України
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Нідерланди та Україна підписали угоду про посилення співпраці в оборонній промисловості

Нідерланди підписали угоду з Україною щодо оборонної промисловості

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив про підписання двосторонньої угоди з міністром оборони України Рустемом Умєровим щодо посилення співпраці у сфері оборонної промисловості.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Для більшої військової підтримки України існує ще невикористаний потенціал української оборонної промисловості. Тому ми посилюємо нашу співпрацю. Відтепер ми зможемо швидше та ефективніше закуповувати обладнання в Україні. Разом з моїм колегою Умеровим я підписую відповідну угоду", - зазначив Брекельманс.

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Нідерланди (1586) оборона (4829) Україна (5963)


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Це що, після 28-ми безпекових пішли на друге коло?
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06.06.2025 15:21 Відповісти
Скільки ще буде, йой. Безпекові і потужні формули. Шмаркаль, а ну розкажи витрати на безпекові і т. д. Угоди і результат.
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06.06.2025 15:27 Відповісти
 
 