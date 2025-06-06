Нідерланди та Україна підписали угоду про посилення співпраці в оборонній промисловості
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив про підписання двосторонньої угоди з міністром оборони України Рустемом Умєровим щодо посилення співпраці у сфері оборонної промисловості.
Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Для більшої військової підтримки України існує ще невикористаний потенціал української оборонної промисловості. Тому ми посилюємо нашу співпрацю. Відтепер ми зможемо швидше та ефективніше закуповувати обладнання в Україні. Разом з моїм колегою Умеровим я підписую відповідну угоду", - зазначив Брекельманс.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Calvados
показати весь коментар06.06.2025 15:21 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Anua
показати весь коментар06.06.2025 15:27 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль