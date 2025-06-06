Нідерланди та Україна підписали угоду про посилення співпраці в оборонній промисловості

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив про підписання двосторонньої угоди з міністром оборони України Рустемом Умєровим щодо посилення співпраці у сфері оборонної промисловості.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Для більшої військової підтримки України існує ще невикористаний потенціал української оборонної промисловості. Тому ми посилюємо нашу співпрацю. Відтепер ми зможемо швидше та ефективніше закуповувати обладнання в Україні. Разом з моїм колегою Умеровим я підписую відповідну угоду", - зазначив Брекельманс.

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