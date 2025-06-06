Нидерланды и Украина подписали соглашение об усилении сотрудничества в оборонной промышленности

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сообщил о подписании двустороннего соглашения с министром обороны Украины Рустемом Умеровым по усилению сотрудничества в сфере оборонной промышленности.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Для большей военной поддержки Украины существует еще неиспользованный потенциал украинской оборонной промышленности. Поэтому мы усиливаем наше сотрудничество. Отныне мы сможем быстрее и эффективнее закупать оборудование в Украине. Вместе с моим коллегой Умеровым я подписываю соответствующее соглашение", - отметил Брекельманс.

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