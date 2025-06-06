Глава МИД Нидерландов Вельдкамп: Россия говорит о мире, но осуществляет атаки по гражданским объектам

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп заявил, что заявления России о стремлении к миру не соответствуют ее реальным действиям.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ужасные сообщения из Украины. Россия заявляет, что стремится к миру, но продолжает выдвигать максималистские требования во время мирных переговоров в Стамбуле. Тем временем, она осуществляет коварные атаки по гражданским объектам. Мы продолжаем поддерживать Украину", - отметил министр.

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Массированная атака на Украину в ночь на 6 июня 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 6 июня рашисты атаковали территорию Украины ударными беспилотниками, баллистическими ракетами, "калибрами" и ракетами со стратегических бомбардировщиков.

В частности, враг атаковал Киев беспилотниками и ракетами, есть жертвы, 20 пострадавших. В нескольких районах были пожары. По данным МВД, трое спасателей погибли во время ликвидации обстрелов в Киеве.

На Киевщине обстрелом повреждены пути, ряд поездов изменили маршрут. Также РФ ударила ракетами и "шахедами" по жилому массиву Чернигова. Там известно о 4 раненых.

Также сообщалось, что в Тернополе продолжается ликвидация последствий вражеской комбинированной атаки крылатыми ракетами "Калибр" и БПЛА типа "Шахед". По предварительной информации, повреждена промышленная инфраструктура местных предприятий. Воздух в Тернополе загрязнен в результате ночного обстрела, граждан просят оставаться дома.

Луцк также находился под вражеским ударом, рашисты применили 15 БПЛА и 6 ракет. Количество пострадавших в городе возросло до 15.

Есть попадания на Львовщине, там враг атаковал промышленный объект в Дрогобычском районе на Львовщине, без жертв и пострадавших.

Кроме того, в ночь на 6 июня российские захватчики атаковали Полтавщину "шахедами". В Кременчугском районе фиксируют последствия атаки.

По данным Воздушных сил, 36 ракет и 199 БПЛА уничтожили силы ПВО над Украиной ночью.

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