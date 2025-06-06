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Новости Массированный ракетный обстрел Массовое уничтожение российских самолетов
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РФ использовала для обстрела только 7 бортов Ту-95 и Ту-160: впервые за 8 месяцев загрузила их почти максимально, - Defense Express

Массированный удар 6 июня: Россия использовала только семь Ту-95 и Ту-160

Российские войска использовали для комбинированного удара по Украине ночью 6 июня только семь стратегических бомбардировщиков, которые пришлось загрузить почти до максимального количества крылатыми ракетами Х-101. Это доказывает высокие потери России среди стратегической авиации в результате операции "Паутина".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense Express.

По данным источников издания, россияне смогли привлечь к ночному массированному удару по Украине лишь пять самолетов Ту-95МС и два Ту-160, из которых выпустили 36 крылатых ракет. Таким образом, каждый самолет в среднем нес по пять ракет.

Раньше борта загружали максимум одной-тремя ракетами для уменьшения нагрузки на них и продления срока службы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После атаки Украины Россия больше не сможет использовать стратегические Ту-95 или Ту-22, - WSJ

Отмечается, что последний раз максимальная загруженность авиации РФ ракетами фиксировалась в августе 2024 года, когда российские войска выпустили по Украине 77 крылатых ракет с 11 самолетов Ту-95МС.

Defense Express предполагает, что враг запустил по Украине больше, чем 36 ракет, которые внесли в статистику Воздушные силы ВСУ. Но не все из них долетели, учитывая, что часть ракет иногда падает на территории РФ.

Также аналитики подчеркнули второе подряд использование дефицитных самолетов Ту-160, которые обстреливали Украину и во время прошлого масштабного удара 26 мая.

Причиной может быть попытка противника обеспечить большую мощность ракетного залпа, несмотря на нехватку стратегических бомбардировщиков.

"Если РФ захочет поддерживать аналогичный темп и мощность залпа крылатыми ракетами воздушного базирования, то альтернатив, кроме постоянно гонять ограниченное количество самолетов с полной нагрузкой, у них не просматривается. Как минимум, в краткосрочной перспективе", - добавляет издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия стягивает стратегические бомбардировщики Ту-95 на авиабазу в Сибири. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Автор: 

авиация (2851) обстрел (27820) россия (96169) ту-95 (14)


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Топ комментарии
+23
Знач треба Павутина2,0
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06.06.2025 14:03 Ответить
+15
Однозначно.

Але треба зрозуміти важливе з новини. Новина нам показує наступне: вже декілька років засрашка навантажувала літаки Ту-95МС лише на 20-30% від штатного наряду (такий літак може нести 12 ракет Х-101, а останні роки запускали не більше 4). Сподіваюсь, всі розуміють, що це не від хорошого життя і безмежних ресурсів, а з-за того, що цим літакам по 70 років і вони вже випрацювали свій ресурс майже в 0.

І для сьогоднішньої нічної "показухи" вони вимушені були підняти рівень завантаження літаків АЖ до 50%. Тобто, фактично вдвічі.

І це є непрямим доказом того, що Україна, під час операції "Павутина", знищила до 50% робочої стратегічної авіації засрашки. І тепер знос цих літаків буде ще реактивніший, бо зменшити ракетні обстріли прямо зараз вони не можуть - перемовини ж, а ресурса ніхєра немає.
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06.06.2025 14:17 Ответить
+10
Можна і про підводний флот рашки подумати. А там і до пускових шахт добратися.
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06.06.2025 14:07 Ответить
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Знач треба Павутина2,0
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06.06.2025 14:03 Ответить
Можна і про підводний флот рашки подумати. А там і до пускових шахт добратися.
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06.06.2025 14:07 Ответить
Однозначно.

Але треба зрозуміти важливе з новини. Новина нам показує наступне: вже декілька років засрашка навантажувала літаки Ту-95МС лише на 20-30% від штатного наряду (такий літак може нести 12 ракет Х-101, а останні роки запускали не більше 4). Сподіваюсь, всі розуміють, що це не від хорошого життя і безмежних ресурсів, а з-за того, що цим літакам по 70 років і вони вже випрацювали свій ресурс майже в 0.

І для сьогоднішньої нічної "показухи" вони вимушені були підняти рівень завантаження літаків АЖ до 50%. Тобто, фактично вдвічі.

І це є непрямим доказом того, що Україна, під час операції "Павутина", знищила до 50% робочої стратегічної авіації засрашки. І тепер знос цих літаків буде ще реактивніший, бо зменшити ракетні обстріли прямо зараз вони не можуть - перемовини ж, а ресурса ніхєра немає.
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06.06.2025 14:17 Ответить
Треба виносити їх склади зберігання ракет/дронів, а головне - підприємства ОПК, які їх виробляють. Бо стратавіа вони замінять калібрами і шахедами. треба виносити геть усе, що їх виробляє.
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06.06.2025 15:40 Ответить
А Сибіга бовкнув про тільки один знищений літак ... видно "не догнав" зопалу, бідний....
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06.06.2025 14:06 Ответить
Йой, а шо сі стало?
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06.06.2025 14:06 Ответить
Дайош більше камер спостереження на вулицях українських міст для зручності кацапам вбивати українців!

"росіяни в прямому ефірі бачили, куди влучають:
на YouTube йшла пряма трансляція з різних міст України. Ефір й досі продовжується! 4-й рік повномасштабки! Це просто сюр якийсь!"

https://x.com/pogrebeckij/status/1930885468242997341
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06.06.2025 14:06 Ответить
Нажаль не на всі оці тушки, в День Захисту Дітей, сіли українські голуби миру.
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06.06.2025 14:06 Ответить
Про ці літаки, які убивають Українців з 2022 року СИСТЕМАТИЧНО, і Трамп, ну дуже співчував прутіну, мало не почав йому «приємне робити», але ж телефон, цьому завадив! Це і спасло, оту минулу ВЕЛИЧ США!
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06.06.2025 14:07 Ответить
Останні динозаври часів сересерії.
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06.06.2025 14:08 Ответить
Чогось пригадалося...
"Личный Е. И. В. Бомбовоз "Горный Орел" поразил воображение Гая. Это была поистине чудовищная машина, и совершенно невозможно было представить себе, что она способна подняться в воздух. Ребристое узкое тело ее, изукрашенное многочисленными золотыми эмблемами, было длинным, как улица. Грозно и величественно простирались исполинские крылья, под которыми могла бы укрыться целая бригада. До них было далеко, как до крыши дома, но лопасти шести огромных пропеллеров почти касались земли. Бомбовоз стоял на трех колесах в несколько человеческих ростов каждое - два колеса подпирали носовую часть, на третье опирался этажерчатый хвост. К блестевшей стеклом кабине вела на головокружительную высоту серебристая ниточка легкой алюминиевой лестницы. Да, это был настоящий символ старой империи, символ великого прошлого, символ былого могущества, распространявшегося на весь континент. Гай, задрав голову, стоял на ослабевших ногах, трепеща от благоговения, и как громом поразили его слова друга Мака:
- Ну и сундук, массаракш!… Извините, принц-герцог, невольно вырвалось….
- Другого нет, - сухо отозвался принц-герцог. - Кстати, это лучший бомбовоз в мире. В свое время его императорское высочество совершил на нем…
- Да, да, конечно, - поспешно согласился Максим. - Это я от неожиданности…" (С) "Обітаємий остров" А і Б Стругатскіє.
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06.06.2025 14:19 Ответить
В книзі бомбовоз буд збитий. Амінь. 💀
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06.06.2025 14:29 Ответить
От ми і дізнались, скільки у них "стратегів" на ходу.
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06.06.2025 14:09 Ответить
От ми і дізнались, по рівню навантаження залишків, для збереження об'єму пуску (бо менше ніззя - в Туреччині ж мирні перемовини!), що "знищено 34% стратегічної авіації" треба спокійно забувати і говорити "знищено до 50% справних літаків стратегічної авіації".
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06.06.2025 14:21 Ответить
Спеціалісти скажуть точніше, але польоти з максимальним навантаженням мають добряче знижувати ресуср движків і всякого іншого. А там і так все зношене.
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06.06.2025 14:15 Ответить
Про яке "максимальне навантаження" ви кажете? Вони і до 50% штатного навантаження не дотягнули цьогоніч.

Бомбардувальник Ту-95МС штатно повинен тягти 12 ракет Х-101 або 18 ракет Х-55/555. Вони вже 2 роки більше 4 ракет не завантажують на більшість з цих бомбардувальників. І коли в новині кажуть про "1-3" - це часто означає, що від 25 до 50% ракет тупо відмовляють під час пуску, бо чіпляють там ракети симетрично, попарно.

Тож навіть сьогодні вони, скоріше за все, фізично не змогли вивести на пуск більше 36 ракет, бо ресурс тих 70-річних машин вже випрацьований вщєнт і якщо чіпляти більше - воно розвалюватиметься в повітрі прямо зараз.

А це означає, що спроби полювання на ці літаки - гарантовано продовжаться. Попри невдоволення рудого лайна. Бо вивести з ладу остаточно один з інструментів терору засрашки - для України це надважливо. І мета вже не просто досяжна, а близько-досяжна.
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06.06.2025 14:27 Ответить
Буде складно. Русню двічі одним прийомом не надурити.
Але і в СБУ не дурні сидять.
Там поблизу аеродромів певно лісосмуги є.
А у нас колись давно були розробки мінометних мін з самонаведенням.
Так, ні на що не натякаю.
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06.06.2025 14:34 Ответить
На наше щастя, ми воюємо з супротивником, який не здатен відновлювати більшу частину своїх засобів ведення війни, складніших за АК/ПКМ та міномет, швидше за темпи втрат в цій війні. Мало того, по частині номенклатури машин - він взагалі не здатен їх відновлювати.

Тож так - складно. Але і результат наочний. Це не тисячу дебілів з АК розхєрачити з на ЛБЗ - завтра влуплять нові штрафи за дихання частіше ніж дозволено і ще тисяча боржників підпише контракт штурмовика-смертника. Просто без отих невідновлюваних засобів ведення війни (танків, БТР/БМП, арти 100+ мм тощо) - завтра засрашка буде втрачати не тисячу дебілів, а півтори.

Якщо хтось не бачить по статистиці - доповідаю: суттєве збільшення втрат (в особовому складі) засрашки почалося після початку систематичного винищення ЗСУ арти супротивника в таких формах, як "сопілкарство" тощо. Тобто - перестали прикривати штурми артою - отримали кратне збільшення втрат особового складу. Втратили значну частину ППО - отримали роботу авіації ЗСУ на ЛБЗ з використанням JDAM. Втратять суттєву частину бомбардувальників - втратять суттєвий інструмент терористично-психологічного впливу на Україну. Все пов'язане.
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06.06.2025 15:00 Ответить
Про "максимальне завантаження" написано в заголовку статті. Ось звідти і взяв
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06.06.2025 14:36 Ответить
Може мали на увазі "до максимальної кількості щодо їх поточного технічного стану"?

Ну або засрашка в публічних матеріалах про "після модернізації бомбардувальників до Ту-95МС, вони можуть нести 12 ракет Х-101" просто намалювала додаткові 4 ракети максимального навантаження і їхній максимум, як і раніше, 8 ракет. Це теж високовірогідно. Треба ж "потьомкінскіє дєрєвні" малювати для того, аби жахати "рускім мєдвєдєм" вразливих закордонних споживачів засрашинської пропаганди.
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06.06.2025 14:48 Ответить
А ми не знищимо і так всі наземні установки. Зельман ставить Україну у програшне становище, бо замість ракет продукує всяку маячню та тупі гасла.
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06.06.2025 14:16 Ответить
Ракети ми вже давно замінили на асфльт. Асфальт більш корисний для народу, який в 2019 добровільно прогоосував за власну смерть.
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06.06.2025 15:43 Ответить
Значить потрібно Малюку ще працювати. До речі прослідкували куди ці бомбери сіли?
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06.06.2025 14:17 Ответить
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06.06.2025 14:39 Ответить
недобили гадов!
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06.06.2025 14:20 Ответить
Сім? На підерасіі повинно бути один великий чемодан в бункері. СБУ по затвердженому плану внедряє каракурт.
Слава СБУ.
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06.06.2025 14:21 Ответить
Щоб вони всі виздихали! До сьомого коліна. Особливо ті підари,що сідають у літак,знаючи,що обстрілювати суть мирних людей. Цих нелюдів навчали у радянських училищах? Чи вже кацапських? Ведучи дитину з садочка,ця мразота розказує,скільки вбила хлопчиків,а скільки дівчаток сьогодні? Де такі відосики,відосиководи? Нехай знають,кара настигне кожного.
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06.06.2025 14:27 Ответить
Це доводить високі втрати Росії серед стратегічної авіації внаслідок операції "Павутина". ... Таким чином, кожен літак в середньому ніс по п'ять ракет.
...
у серпні 2024 року, коли російські війська випустили по Україні 77 крилатих ракет з 11 літаків Ту-95МС. Джерело: https://censor.net/ua/n3556501

77 : 11 = 7 5<7
Висновок? Чергове бла-бла-бла.
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06.06.2025 14:27 Ответить
Тоді змогли підняти в повітря 11 літаків Ту-95МС. Зараз змогли підняти в повітря 5 літаків Ту-95МС.

Різниця суттєва. І означає: втрата 50%+ спроможностей лише за 2 роки.

А це - ОВЄРДОХЄРА.
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06.06.2025 14:51 Ответить
Чекаю, коли оця херня з максимальним завантаженням просто викотиться за полосу та ***** просто на аеродромі.
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06.06.2025 14:28 Ответить
Будемо чекати найближчим часом на падіння Ту-95 або ту-160 з завантаженими ракетами через технічні проблеми.
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06.06.2025 14:32 Ответить
Бажано на кацапській землі
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06.06.2025 14:41 Ответить
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06.06.2025 14:34 Ответить
як я й казав: зі шкіри лізтимуть, але покажуть ніби "нічого не змінилось".

літаків поменшало? будуть ракети на коліна пілотам класти, зі штанів випригуватимуть, але бомбити ненависну Україну продовжать (бо це єдиний сенс життя кацапів)
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06.06.2025 14:42 Ответить
Це доводить тільки те, що робота СБУ ще не виконана.
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06.06.2025 15:01 Ответить
ну якби за раз всю авіацію кацапів потрощили б, ще й якби трамп благословив росіян після цього ("поговорив з путіним, той сказав що без <зброї X> не обійтись") , дії росіян не можно було б спрогнозувати .

слона треба їсти по шматкам
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06.06.2025 16:22 Ответить
летіли з іконами, попами, амулєтами і срали всі - щоб показати що рассеюшка ОГО-ГО! мабуть всім тепер внєочередноє вліплять
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06.06.2025 15:18 Ответить
 
 