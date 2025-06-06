РФ использовала для обстрела только 7 бортов Ту-95 и Ту-160: впервые за 8 месяцев загрузила их почти максимально, - Defense Express
Российские войска использовали для комбинированного удара по Украине ночью 6 июня только семь стратегических бомбардировщиков, которые пришлось загрузить почти до максимального количества крылатыми ракетами Х-101. Это доказывает высокие потери России среди стратегической авиации в результате операции "Паутина".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense Express.
По данным источников издания, россияне смогли привлечь к ночному массированному удару по Украине лишь пять самолетов Ту-95МС и два Ту-160, из которых выпустили 36 крылатых ракет. Таким образом, каждый самолет в среднем нес по пять ракет.
Раньше борта загружали максимум одной-тремя ракетами для уменьшения нагрузки на них и продления срока службы.
Отмечается, что последний раз максимальная загруженность авиации РФ ракетами фиксировалась в августе 2024 года, когда российские войска выпустили по Украине 77 крылатых ракет с 11 самолетов Ту-95МС.
Defense Express предполагает, что враг запустил по Украине больше, чем 36 ракет, которые внесли в статистику Воздушные силы ВСУ. Но не все из них долетели, учитывая, что часть ракет иногда падает на территории РФ.
Также аналитики подчеркнули второе подряд использование дефицитных самолетов Ту-160, которые обстреливали Украину и во время прошлого масштабного удара 26 мая.
Причиной может быть попытка противника обеспечить большую мощность ракетного залпа, несмотря на нехватку стратегических бомбардировщиков.
"Если РФ захочет поддерживать аналогичный темп и мощность залпа крылатыми ракетами воздушного базирования, то альтернатив, кроме постоянно гонять ограниченное количество самолетов с полной нагрузкой, у них не просматривается. Как минимум, в краткосрочной перспективе", - добавляет издание.
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Але треба зрозуміти важливе з новини. Новина нам показує наступне: вже декілька років засрашка навантажувала літаки Ту-95МС лише на 20-30% від штатного наряду (такий літак може нести 12 ракет Х-101, а останні роки запускали не більше 4). Сподіваюсь, всі розуміють, що це не від хорошого життя і безмежних ресурсів, а з-за того, що цим літакам по 70 років і вони вже випрацювали свій ресурс майже в 0.
І для сьогоднішньої нічної "показухи" вони вимушені були підняти рівень завантаження літаків АЖ до 50%. Тобто, фактично вдвічі.
І це є непрямим доказом того, що Україна, під час операції "Павутина", знищила до 50% робочої стратегічної авіації засрашки. І тепер знос цих літаків буде ще реактивніший, бо зменшити ракетні обстріли прямо зараз вони не можуть - перемовини ж, а ресурса ніхєра немає.
"росіяни в прямому ефірі бачили, куди влучають:
на YouTube йшла пряма трансляція з різних міст України. Ефір й досі продовжується! 4-й рік повномасштабки! Це просто сюр якийсь!"
https://x.com/pogrebeckij/status/1930885468242997341
"Личный Е. И. В. Бомбовоз "Горный Орел" поразил воображение Гая. Это была поистине чудовищная машина, и совершенно невозможно было представить себе, что она способна подняться в воздух. Ребристое узкое тело ее, изукрашенное многочисленными золотыми эмблемами, было длинным, как улица. Грозно и величественно простирались исполинские крылья, под которыми могла бы укрыться целая бригада. До них было далеко, как до крыши дома, но лопасти шести огромных пропеллеров почти касались земли. Бомбовоз стоял на трех колесах в несколько человеческих ростов каждое - два колеса подпирали носовую часть, на третье опирался этажерчатый хвост. К блестевшей стеклом кабине вела на головокружительную высоту серебристая ниточка легкой алюминиевой лестницы. Да, это был настоящий символ старой империи, символ великого прошлого, символ былого могущества, распространявшегося на весь континент. Гай, задрав голову, стоял на ослабевших ногах, трепеща от благоговения, и как громом поразили его слова друга Мака:
- Ну и сундук, массаракш!… Извините, принц-герцог, невольно вырвалось….
- Другого нет, - сухо отозвался принц-герцог. - Кстати, это лучший бомбовоз в мире. В свое время его императорское высочество совершил на нем…
- Да, да, конечно, - поспешно согласился Максим. - Это я от неожиданности…" (С) "Обітаємий остров" А і Б Стругатскіє.
Бомбардувальник Ту-95МС штатно повинен тягти 12 ракет Х-101 або 18 ракет Х-55/555. Вони вже 2 роки більше 4 ракет не завантажують на більшість з цих бомбардувальників. І коли в новині кажуть про "1-3" - це часто означає, що від 25 до 50% ракет тупо відмовляють під час пуску, бо чіпляють там ракети симетрично, попарно.
Тож навіть сьогодні вони, скоріше за все, фізично не змогли вивести на пуск більше 36 ракет, бо ресурс тих 70-річних машин вже випрацьований вщєнт і якщо чіпляти більше - воно розвалюватиметься в повітрі прямо зараз.
А це означає, що спроби полювання на ці літаки - гарантовано продовжаться. Попри невдоволення рудого лайна. Бо вивести з ладу остаточно один з інструментів терору засрашки - для України це надважливо. І мета вже не просто досяжна, а близько-досяжна.
Але і в СБУ не дурні сидять.
Там поблизу аеродромів певно лісосмуги є.
А у нас колись давно були розробки мінометних мін з самонаведенням.
Так, ні на що не натякаю.
Тож так - складно. Але і результат наочний. Це не тисячу дебілів з АК розхєрачити з на ЛБЗ - завтра влуплять нові штрафи за дихання частіше ніж дозволено і ще тисяча боржників підпише контракт штурмовика-смертника. Просто без отих невідновлюваних засобів ведення війни (танків, БТР/БМП, арти 100+ мм тощо) - завтра засрашка буде втрачати не тисячу дебілів, а півтори.
Якщо хтось не бачить по статистиці - доповідаю: суттєве збільшення втрат (в особовому складі) засрашки почалося після початку систематичного винищення ЗСУ арти супротивника в таких формах, як "сопілкарство" тощо. Тобто - перестали прикривати штурми артою - отримали кратне збільшення втрат особового складу. Втратили значну частину ППО - отримали роботу авіації ЗСУ на ЛБЗ з використанням JDAM. Втратять суттєву частину бомбардувальників - втратять суттєвий інструмент терористично-психологічного впливу на Україну. Все пов'язане.
Ну або засрашка в публічних матеріалах про "після модернізації бомбардувальників до Ту-95МС, вони можуть нести 12 ракет Х-101" просто намалювала додаткові 4 ракети максимального навантаження і їхній максимум, як і раніше, 8 ракет. Це теж високовірогідно. Треба ж "потьомкінскіє дєрєвні" малювати для того, аби жахати "рускім мєдвєдєм" вразливих закордонних споживачів засрашинської пропаганди.
Слава СБУ.
...
у серпні 2024 року, коли російські війська випустили по Україні 77 крилатих ракет з 11 літаків Ту-95МС. Джерело: https://censor.net/ua/n3556501
77 : 11 = 7 5<7
Висновок? Чергове бла-бла-бла.
Різниця суттєва. І означає: втрата 50%+ спроможностей лише за 2 роки.
А це - ОВЄРДОХЄРА.
літаків поменшало? будуть ракети на коліна пілотам класти, зі штанів випригуватимуть, але бомбити ненависну Україну продовжать (бо це єдиний сенс життя кацапів)
слона треба їсти по шматкам