РФ использовала для обстрела только 7 бортов Ту-95 и Ту-160: впервые за 8 месяцев загрузила их почти максимально, - Defense Express

Российские войска использовали для комбинированного удара по Украине ночью 6 июня только семь стратегических бомбардировщиков, которые пришлось загрузить почти до максимального количества крылатыми ракетами Х-101. Это доказывает высокие потери России среди стратегической авиации в результате операции "Паутина".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense Express.

По данным источников издания, россияне смогли привлечь к ночному массированному удару по Украине лишь пять самолетов Ту-95МС и два Ту-160, из которых выпустили 36 крылатых ракет. Таким образом, каждый самолет в среднем нес по пять ракет.

Раньше борта загружали максимум одной-тремя ракетами для уменьшения нагрузки на них и продления срока службы.

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Отмечается, что последний раз максимальная загруженность авиации РФ ракетами фиксировалась в августе 2024 года, когда российские войска выпустили по Украине 77 крылатых ракет с 11 самолетов Ту-95МС.

Defense Express предполагает, что враг запустил по Украине больше, чем 36 ракет, которые внесли в статистику Воздушные силы ВСУ. Но не все из них долетели, учитывая, что часть ракет иногда падает на территории РФ.

Также аналитики подчеркнули второе подряд использование дефицитных самолетов Ту-160, которые обстреливали Украину и во время прошлого масштабного удара 26 мая.

Причиной может быть попытка противника обеспечить большую мощность ракетного залпа, несмотря на нехватку стратегических бомбардировщиков.

"Если РФ захочет поддерживать аналогичный темп и мощность залпа крылатыми ракетами воздушного базирования, то альтернатив, кроме постоянно гонять ограниченное количество самолетов с полной нагрузкой, у них не просматривается. Как минимум, в краткосрочной перспективе", - добавляет издание.

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