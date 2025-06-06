​РФ використала для обстрілу лише 7 бортів Ту-95 та Ту-160: вперше за 8 місяців завантажила їх майже максимально, - Defense Express

Російські війська використали для комбінованого удару по Україні вночі 6 червня лише сім стратегічних бомбардувальників, які довелося завантажити майже до максимальної кількості крилатими ракетами Х-101. Це доводить високі втрати Росії серед стратегічної авіації внаслідок операції "Павутина".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Defense-Express.

За даними джерел видання, росіяни змогли залучити до нічного масованого удару по Україні лише п’ять літаків Ту-95МС та два Ту-160, з яких випустили 36 крилатих ракет. Таким чином, кожен літак в середньому ніс по п’ять ракет.

Тоді як раніше борти завантажували максимум однією-трьома ракетами для зменшення навантаження на них і продовження строку служби.

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Зазначається, що востаннє максимальна завантаженість авіації РФ ракетами фіксувалася у серпні 2024 року, коли російські війська випустили по Україні 77 крилатих ракет з 11 літаків Ту-95МС.

Defense Express припускає, що ворог запустив по Україні більше, ніж 36 ракет, які внесли у статистику Повітряні сили ЗСУ. Але не всі з них долетіли, враховуючи, що частина ракет іноді падає на території РФ.

Також аналітики підкреслили друге поспіль використання дефіцитних літаків Ту-160, які обстрілювали Україну й під час минулого масштабного удару 26 травня.

Причиною може бути намагання противника забезпечити велику потужність ракетного залпу, попри брак стратегічних бомбардувальників.

"Якщо РФ захоче підтримувати аналогічний темп та потужність залпу крилатими ракетами повітряного базування, то альтернатив, окрім постійно ганяти обмежену кількість літаків із повним навантаженням, у них не проглядається. Як мінімум, у короткостроковій перспективі", - додає видання.

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