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Новини Масований ракетний обстріл Масове знищення російських літаків
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​РФ використала для обстрілу лише 7 бортів Ту-95 та Ту-160: вперше за 8 місяців завантажила їх майже максимально, - Defense Express

Масований удар 6 червня: Росія використала лише сім Ту-95 і Ту-160

Російські війська використали для комбінованого удару по Україні вночі 6 червня лише сім стратегічних бомбардувальників, які довелося завантажити майже до максимальної кількості крилатими ракетами Х-101. Це доводить високі втрати Росії серед стратегічної авіації внаслідок операції "Павутина".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Defense-Express.

За даними джерел видання, росіяни змогли залучити до нічного масованого удару по Україні лише п’ять літаків Ту-95МС та два Ту-160, з яких випустили 36 крилатих ракет. Таким чином, кожен літак в середньому ніс по п’ять ракет.

Тоді як раніше борти завантажували максимум однією-трьома ракетами для зменшення навантаження на них і продовження строку служби.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Тернополю: кількість постраждалих зросла до 11, якість повітря вже в межах норми. ФОТОрепортаж

Зазначається, що востаннє максимальна завантаженість авіації РФ ракетами фіксувалася у серпні 2024 року, коли російські війська випустили по Україні 77 крилатих ракет з 11 літаків Ту-95МС.

Defense Express припускає, що ворог запустив по Україні більше, ніж 36 ракет, які внесли у статистику Повітряні сили ЗСУ. Але не всі з них долетіли, враховуючи, що частина ракет іноді падає на території РФ.

Також аналітики підкреслили друге поспіль використання дефіцитних літаків Ту-160, які обстрілювали Україну й під час минулого масштабного удару 26 травня.

Причиною може бути намагання противника забезпечити велику потужність ракетного залпу, попри брак стратегічних бомбардувальників.

"Якщо РФ захоче підтримувати аналогічний темп та потужність залпу крилатими ракетами повітряного базування, то альтернатив, окрім постійно ганяти обмежену кількість літаків із повним навантаженням, у них не проглядається. Як мінімум, у короткостроковій перспективі", - додає видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль про масований обстріл України: "Відповідь РФ на терористичні акти київського режиму"

Автор: 

авіація (4167) обстріл (29141) росія (66037) ту-95 (14)


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06.06.2025 14:03 Відповісти
Можна і про підводний флот рашки подумати. А там і до пускових шахт добратися.
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06.06.2025 14:07 Відповісти
А Сибіга бовкнув про тільки один знищений літак ... видно "не догнав" зопалу, бідний....
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06.06.2025 14:06 Відповісти
Йой, а шо сі стало?
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06.06.2025 14:06 Відповісти
Дайош більше камер спостереження на вулицях українських міст для зручності кацапам вбивати українців!

"росіяни в прямому ефірі бачили, куди влучають:
на YouTube йшла пряма трансляція з різних міст України. Ефір й досі продовжується! 4-й рік повномасштабки! Це просто сюр якийсь!"

https://x.com/pogrebeckij/status/1930885468242997341
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06.06.2025 14:06 Відповісти
Нажаль не на всі оці тушки, в День Захисту Дітей, сіли українські голуби миру.
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06.06.2025 14:06 Відповісти
Про ці літаки, які убивають Українців з 2022 року СИСТЕМАТИЧНО, і Трамп, ну дуже співчував прутіну, мало не почав йому «приємне робити», але ж телефон, цьому завадив! Це і спасло, оту минулу ВЕЛИЧ США!
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06.06.2025 14:07 Відповісти
 
 