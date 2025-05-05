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Новости Взлет стратегических бомбардировщиков РФ
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Россия стягивает стратегические бомбардировщики Ту-95 на авиабазу в Сибири. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Российские войска стягивают стратегические дальнобойные бомбардировщики Ту-95МС на авиабазу "Белая" на востоке Сибири.

Об этом сообщил OSINT-исследователь MT Anderson в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжается наращивание количества стратегических дальнобойных бомбардировщиков Ту-95 на авиабазе "Белая" на востоке Сибири (по сообщениям, используются для ударов по Украине)", - отметил он.

На спутниковых снимках зафиксировано 9 бомбардировщиков Ту-95 на полосе, один из которых недавно приземлился.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В России взлетели 4 бомбардировщика Ту-95мс, - мониторинговые каналы

Самолеты Ту-95 стягивает Россия в Сибирь - спутниковые снимки
Самолеты Ту-95 стягивает Россия в Сибирь - спутниковые снимки

Также зафиксированы Ту-22, МиГ-31 и Су-27.

"Есть как минимум 1x Ту-160, но может быть и 4x. Также присутствуют несколько транспортных самолетов Ан-26. Предыдущие снимки помогли идентифицировать МиГ-31 и Су-27", - добавил OSINT-исследователь.

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Самолеты Ту-95 стягивает Россия в Сибирь
Самолеты Ту-95 стягивает Россия в Сибирь
Самолеты Ту-95 стягивает Россия в Сибирь
Самолеты Ту-95 стягивает Россия в Сибирь

Автор: 

авиация (2832) россия (95671) Сибирь (48) ту-95 (10)


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Топ комментарии
+23
Росія стягує стратегічні бомбардувальники Ту-95 на авіабазу в Сибірі

Українською - "в Сибіру", панове пірівотчікі!
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05.05.2025 21:05
+7
Це якщо з американським акцентом.
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05.05.2025 21:17
+5
Треба запустити іпсо, що це проти китайської окупації - хай вже тоді всі нервують.
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05.05.2025 21:09
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Росія стягує стратегічні бомбардувальники Ту-95 на авіабазу в Сибірі

Українською - "в Сибіру", панове пірівотчікі!
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05.05.2025 21:05 Ответить
місцевий відмінок - у СИБІРІ
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05.05.2025 21:10 Ответить
Це якщо з американським акцентом.
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05.05.2025 21:17 Ответить
це з правил української мови - відмінки для слова СИБІР ( чому прийменник У тому що в українській мові правило - "У" коли слово починається на приголосну, "В" -коли на голосну
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05.05.2025 21:25 Ответить
І на початку речення - «У»!
Але, ну, то таке…
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05.05.2025 21:39 Ответить
правильно українською буде "у сибіру"
а на українському діалекті російської буде "на сибири" 😄
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05.05.2025 22:21 Ответить
беру слова свої "взад"- GPT довіряю більше ні гуглівсій відповіді
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05.05.2025 21:34 Ответить
Аж ніяк. То ви сплутали із річкою Сибір.
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05.05.2025 21:26 Ответить
Якщо уявити, що є річка Сибір (це не відоме географічне явище, але граматично припустимо), то:

Відмінювання (жіночий рід):

Називний: Сибір

Родовий: Сибері

Давальний: Сибері

Знахідний: Сибір

Орудний: Сиберю

Місцевий: на Сибері

Кличний: Сибере

🔸 Приклад: Ми поставили табір на березі Сибері.
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05.05.2025 21:31 Ответить
1. Сибір як регіон (чоловічий рід)

Відмінювання (чоловічий рід):

Називний: Сибір

Родовий: Сибіру

Давальний: Сибірові / Сибіру

Знахідний: Сибір

Орудний: Сибіром

Місцевий: на Сибіру в Сибіру

Кличний: Сибіре

🔸 Приклад: Я не хочу повертатися до Сибіру.
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05.05.2025 21:32 Ответить
Що за маячня? Вас в ґуґлі забанили? )))
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05.05.2025 21:33 Ответить
першу відповідь У СИБІРІ -надав ГУГЛ
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05.05.2025 21:36 Ответить
Не мучте себе - це не ваше. ))
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05.05.2025 21:41 Ответить
це якраз моє - я завжди докопуюсь й визнаю коли не права. Вам дати посилання на сайт з ГУГЛ й відмінки для СИБІР ?
Вини немає що в мої рочки вже не так пам"ятаю правила...
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05.05.2025 21:45 Ответить
єдине - треба було не в одному сайті на ГУГЛ перевірити ... тому й GPT -
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05.05.2025 21:50 Ответить
Треба запустити іпсо, що це проти китайської окупації - хай вже тоді всі нервують.
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05.05.2025 21:09 Ответить
Якщо не зірвуть парад девятамая то я навіть не знаю. Хоча з іншої сторони шо буде якщо ми разом з ****** уб'ємо товариша Сі та жирну корейську собаку Кім Чин Зе? Це ж вони зразу війська свої пришлють? Хоча америкоси могли б нам і зробити якийсь підгон, шоб ми ліквідували їхнього головного геополітичного конкурента прямо там на трибуні. Трампу було б це як з гуся вода, бо в нього стріляли в ухо і він нічого вже не боїться, навідміну від нашої хрипатої мартишкі
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05.05.2025 21:11 Ответить
❗️росія готується до масованого ракетного удару по Україні - підготовка на фінальній стадії.

За даними моніторингових груп, росіяни перекинули щонайменше три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з аеродромів у Сибіру на базу «Енгельс». Це може свідчити про завершення чергового етапу підготовки до ракетного удару по Україні.

На супутникових знімках також помітно підвищену активність інших літаків, зокрема Ту-160 і Ту-22М3. Аеродроми в глибокому тилу рф використовуються для технічного обслуговування та озброєння літаків.

Питання лише: це буде до «9 мая» чи після.
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05.05.2025 21:12 Ответить
Думаю, після… на 9 вони готують провокацію, типу Україна щось там зробить й одразу «отвєточка», до якої вони заздалегідь підготувались…
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05.05.2025 21:43 Ответить
а трамп каже, що йому треба ще місяць, щоб впевнитись у тому, що саме хочуть росіяни.

не баче/не чує/не знає рижий чубчик , чим там займаються росіяни
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05.05.2025 21:19 Ответить
Казахстан підготуватись? Тепер там будуть фашистів шукати?
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05.05.2025 21:20 Ответить
бомбежка будет мощная, а ответка в виду обеспокоения еще мощнее... уродливый мир тупо смотрит на рашистов и прочих зетников и языки в очко засунули
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05.05.2025 21:46 Ответить
нічого в тих руських лайножерів не незкінченне, вони ще гірко плакатимуть - захотять втікти а будет нельзя
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05.05.2025 22:36 Ответить
9 травня у Львові підпишуть угоду між Україною та Радою Європи - про початок створення спеціального трибуналу щодо злочинів агресії росії проти України. Документ підпишуть президент Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе. 100% ***** відомстить Україні. А хтось в цей час буде у Львові з нашим ППО, ближче до кордону, головне, що не в Києві, ну як і завжди перед такими обстрілами..
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05.05.2025 22:46 Ответить
Східний Сибір це від Єнісею та далі на схід. То скільки ж будуть Міг-31 та Су-27 летіти до України? Чи долетять? То може це проти Китаю націлюють? Друзі все ж таки.
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05.05.2025 22:58 Ответить
ПВО с военных аэродромов забрали на маскву, плешивого выродка на параде охранять, поэтому и выводят все, что представляет ценность из-под ударов ВСУ. Победобесие закончится, их вернут.
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05.05.2025 23:13 Ответить
 
 