Росія стягує стратегічні бомбардувальники Ту-95 на авіабазу в Сибіру. СУПУТНИКОВІ ФОТО
Російські війська стягують стратегічні далекобійні бомбардувальники Ту-95МС на авіабазу "Біла" на сході Сибіру.
Про це повідомив OSINT-дослідник MT Anderson у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Триває нарощування кількості стратегічних далекобійних бомбардувальників Ту-95 на авіабазі "Біла" на сході Сибіру (за повідомленнями, використовуються для ударів по Україні)", - зазначив він.
На супутникових знімках зафіксовано 9 бомбардувальників Ту-95 на смузі, один з яких нещодавно приземлився.
Також зафіксовані Ту-22, Міг-31 та Су-27
"Є щонайменше 1x Ту-160, але може бути й 4x Також присутні кілька транспортних літаків Ан-26. Попередні знімки допомогли ідентифікувати Міг-31 і Су-27", - додав OSINT-дослідник.
Топ коментарі
+34 Алекс Скела
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+11 Trevo Trow
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Українською - "в Сибіру", панове пірівотчікі!
Але, ну, то таке…
а на українському діалекті російської буде "на сибири" 😄
Сумно це все.
Відмінювання (жіночий рід):
Називний: Сибір
Родовий: Сибері
Давальний: Сибері
Знахідний: Сибір
Орудний: Сиберю
Місцевий: на Сибері
Кличний: Сибере
🔸 Приклад: Ми поставили табір на березі Сибері.
Відмінювання (чоловічий рід):
Називний: Сибір
Родовий: Сибіру
Давальний: Сибірові / Сибіру
Знахідний: Сибір
Орудний: Сибіром
Місцевий: на Сибіру в Сибіру
Кличний: Сибіре
🔸 Приклад: Я не хочу повертатися до Сибіру.
Вини немає що в мої рочки вже не так пам"ятаю правила...
P.S. Якщо Ви Наталія, звісно. Якщо "НаталИя" -- тоді можна без них.
За даними моніторингових груп, росіяни перекинули щонайменше три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з аеродромів у Сибіру на базу «Енгельс». Це може свідчити про завершення чергового етапу підготовки до ракетного удару по Україні.
На супутникових знімках також помітно підвищену активність інших літаків, зокрема Ту-160 і Ту-22М3. Аеродроми в глибокому тилу рф використовуються для технічного обслуговування та озброєння літаків.
Питання лише: це буде до «9 мая» чи після.
не баче/не чує/не знає рижий чубчик , чим там займаються росіяни
e-mail:
mailto:[email protected] [email protected]
Туди треба відправляти координати. Можливо у них немає, а тут вони не читають
Зє-бло???
Ну да...