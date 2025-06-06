Коригував обстріли Сумщини: агент ФСБ отримав 15 років тюрми, - СБУ

На Сумщині засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна агента ФСБ, який у 2022 році коригував артилерійські удари РФ по прикордонних районах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зловмисником виявився 34-річний колишній працівник залізничної станції, мешканець прикордонного населеного пункту. Його дистанційно завербував співробітник російської ФСБ, особу якого вже встановлено. За вказівками куратора агент обходив території поблизу лінії розмежування, фіксував позиції українських військових і передавав координати через анонімні чати в месенджері під час сеансів зв’язку.

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Основними цілями російських обстрілів, які коригував зрадник, були укріплені позиції ЗСУ та оборонні рубежі, що мали стримувати спроби прориву диверсійних груп з РФ.

Під час обшуку в затриманого було вилучено техніку з доказами шпигунської діяльності. Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 ККУ - державна зрада в умовах воєнного стану.

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