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Корректировал обстрелы Сумщины: агент ФСБ получил 15 лет тюрьмы, - СБУ

агент ФСБ получил 15 лет за корректировку обстрелов Сумщины

На Сумщине приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества агент ФСБ, который в 2022 году корректировал артиллерийские удары РФ по приграничным районам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Злоумышленником оказался 34-летний бывший работник железнодорожной станции, житель приграничного населенного пункта. Его дистанционно завербовал сотрудник российской ФСБ, личность которого уже установлена. По указаниям куратора агент обходил территории вблизи линии разграничения, фиксировал позиции украинских военных и передавал координаты через анонимные чаты в мессенджере во время сеансов связи.

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Основными целями российских обстрелов, которые корректировал предатель, были укрепленные позиции ВСУ и оборонительные рубежи, которые должны были сдерживать попытки прорыва диверсионных групп из РФ.

Во время обыска у задержанного была изъята техника с доказательствами шпионской деятельности. Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 УКУ - государственная измена в условиях военного положения.

Расследование вели сотрудники СБУ в Сумской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

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Автор: 

СБУ (20038) Сумская область (3322) корректировщик (69)


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Щось я не дуже добре розумію ситуацію-- цю суку будуть поїти, кормити, одягати та охороняти 15 років на загальну суму 180 000 гривень?
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06.06.2025 17:15 Ответить
 
 