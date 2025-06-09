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Новини Спільна дата Великодня для всіх християн
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Папа Лев XIV підтримав встановлення спільної дати Великодня для всіх християн

Папа Лев про спільну дату Великодня для всіїх христин

Католицька церква готова до встановлення спільної дати Великодня для всіх християн.

Про це заявив Папа Римський Лев XIV, пише Vatican News, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що відповідна заява Папи пролунала під час зустрічі в Римі, присвяченій 1700-річчю Нікейського собору та католицько-православній єдності.

"Цьогоріч, коли усі християни відзначали Великдень в один і той же день, хочу підтвердити відкритість Католицької церкви до пошуку рішення, яке б сприяло спільному святкуванню воскресіння Господа",- сказав понтифік.

Папа Лев XIV зазначив, що є кілька рішень, які дозволять християнам разом святкувати "Свято над святами", щоб не порушити принципу Нікейського собору.

Він додав, що спільне святкування Великодня "надає більшої місіонерської сили нашій проповіді імені Ісуса та спасіння, народженого вірою у спасительну істину Євангелія".

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Автор: 

католики (27) Великдень (361) Папа Римський Лев 14 (22)


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релігія - опіум для народа.
якщо так розібратися то без почуття провини та без страху люди б не приносили в церкву гроші а без грошей попи були б непотрібні бо ніхто не займається бізнесом який не приносить грошей.
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09.06.2025 00:07 Відповісти
У онука головного рабина Копенагена, товаріщя К.Маркса, не так.
Там: «Релігія опіум народа».
Тобто народ, так як і нинішні варщики, на кухнях, самі його продукують,
і самі употрєбляють.
Нє благодарітє.
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09.06.2025 00:13 Відповісти
История фразы:

Эта фраза была впервые использована Жаном-Жаком Руссо в романе "Юлия, или Новая Элоиза" (1761). Позже её использовали Маркиз де Сад, Новалис и другие.
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09.06.2025 00:14 Відповісти
не читаю книжок.
тим більше виродка що перетворив планету на океани крови.
комунізм це спроба заперечити звичний порядок речей і, як наслідок побудова збоченого стану в якому чорне це біле а біле це заборонене до промовляння.
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09.06.2025 00:16 Відповісти
Якщо тебе питання не цікавить із якого бельмєсу ти його коментуєш?
Свербіжка між пальцями ніг?
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09.06.2025 00:22 Відповісти
Просвєщаю тьомних:
«Все знают, что Карл Маркс был немецким евреем (ашкенази). Но, думаю, что мало кто знает о том, как бы мы называли Карла Маркса, если бы его отец не предал свою веру и свой народ. Дело в том, что в 1818 Хершел Леви Мордехай (Herschel Levi Mordechai) ради карьеры адвоката «превратился» в лютеранина и стал Генрихом Марксом. Своих детей, а значит и Карла, он окрестил в 1824 г. Следовательно, Карл Маркс, родившийся в том же 1818, 6 лет был Мордехаем.

Там ще є цікаво: https://www.vsesvit-journal.com/old/content/view/501/41/ Карл Маркс. Таємниці дипломатичної історії ХІХ століття - Журнал «Всесвіт» (vsesvit-journal.com)

От яка там смакота від Мордехая:
«Підіб'ємо підсумки. Страшна й огидна школа монгольського рабства виховала й зростила Московію, яка набула сили лише завдяки тому, що стала віртуозом у вмінні навчати, як бути рабом. Навіть після свого звільнення Московія далі грала свою традиційну роль раба, що став паном. Зрештою Петро Великий поєднав політичне мистецтво монгольського раба з гордими прагненнями монгольського володаря, якому Чингізхан заповідав здійснити свій план завоювати увесь світ.»
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09.06.2025 00:30 Відповісти
Є одне "але".
У кацапів все не як у людей.

Ще трохи і вони Великдень разом з днюхою Сталіна святкувати будуть.
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09.06.2025 00:08 Відповісти
і Алоїзія Шікльгрубєрова...
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09.06.2025 00:15 Відповісти
novayagazeta.eu

РПЦ превратилась в придаток Кремля.

Mитрополит Кирилл (Гундяев) учил украинский язык и раздумывал о переезде в Украину и в результате победил на патриарших выборах голосами иностранных - в том числе украинских делегатов.
Предвыборной зимой 2009 года у митрополита Кирилла была встреча с президентом Дмитрием Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным, которая длилась около сорока минут. Другому кандидату в патриархи, митрополиту Клименту, в аудиенции отказали.
Итогом «собеседования» Кирилла в Кремле, по всей видимости, стал карт-бланш, отсутствие возражений против его кандидатуры. Голоса избирателей он должен был обеспечить сам, хотя сотрудники администрации президента помогали ему с медийной поддержкой.

Из 198 архиереев, приехавших на Архиерейский собор, 55 были из Украины, а еще 46 из других государств - в сумме больше половины. Из 711 участников Поместного собора граждане России составляли 44,8%.
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09.06.2025 00:35 Відповісти
Правильний папа, ще б путлера нахер послав, взагалі ціни б не було.
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09.06.2025 00:32 Відповісти
 
 