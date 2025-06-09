Папа Лев XIV підтримав встановлення спільної дати Великодня для всіх християн

Католицька церква готова до встановлення спільної дати Великодня для всіх християн.

Про це заявив Папа Римський Лев XIV, пише Vatican News, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що відповідна заява Папи пролунала під час зустрічі в Римі, присвяченій 1700-річчю Нікейського собору та католицько-православній єдності.

"Цьогоріч, коли усі християни відзначали Великдень в один і той же день, хочу підтвердити відкритість Католицької церкви до пошуку рішення, яке б сприяло спільному святкуванню воскресіння Господа",- сказав понтифік.

Папа Лев XIV зазначив, що є кілька рішень, які дозволять християнам разом святкувати "Свято над святами", щоб не порушити принципу Нікейського собору.

Він додав, що спільне святкування Великодня "надає більшої місіонерської сили нашій проповіді імені Ісуса та спасіння, народженого вірою у спасительну істину Євангелія".

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