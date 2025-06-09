Папа Лев XIV поддержал установление общей даты Пасхи для всех христиан

Католическая церковь готова к установлению общей даты Пасхи для всех христиан.

Об этом заявил Папа Римский Лев XIV, пишет Vatican News, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что соответствующее заявление Папы прозвучало во время встречи в Риме, посвященной 1700-летию Никейского собора и католическо-православного единства.

"В этом году, когда все христиане отмечали Пасху в один и тот же день, хочу подтвердить открытость Католической церкви к поиску решения, которое бы способствовало совместному празднованию воскресения Господа",- сказал понтифик.

Папа Лев XIV отметил, что есть несколько решений, которые позволят христианам вместе праздновать "Праздник над праздниками", чтобы не нарушить принципа Никейского собора.

Он добавил, что совместное празднование Пасхи "придает большую миссионерскую силу нашей проповеди имени Иисуса и спасения, рожденного верой в спасительную истину Евангелия".

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