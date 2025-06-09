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Новости Общая дата Пасхи
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Папа Лев XIV поддержал установление общей даты Пасхи для всех христиан

Папа Лев о совместной дате Пасхи для всех христиан

Католическая церковь готова к установлению общей даты Пасхи для всех христиан.

Об этом заявил Папа Римский Лев XIV, пишет Vatican News, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что соответствующее заявление Папы прозвучало во время встречи в Риме, посвященной 1700-летию Никейского собора и католическо-православного единства.

"В этом году, когда все христиане отмечали Пасху в один и тот же день, хочу подтвердить открытость Католической церкви к поиску решения, которое бы способствовало совместному празднованию воскресения Господа",- сказал понтифик.

Папа Лев XIV отметил, что есть несколько решений, которые позволят христианам вместе праздновать "Праздник над праздниками", чтобы не нарушить принципа Никейского собора.

Он добавил, что совместное празднование Пасхи "придает большую миссионерскую силу нашей проповеди имени Иисуса и спасения, рожденного верой в спасительную истину Евангелия".

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Автор: 

католики (57) Пасха (378) Лев 14 (22)


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Топ комментарии
+9
Є одне "але".
У кацапів все не як у людей.

Ще трохи і вони Великдень разом з днюхою Сталіна святкувати будуть.
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09.06.2025 00:08 Ответить
+4
Та да.
Від книжок всі біди.
Та нічого: ауді, Youtube , Tik-Tok скоро закриють цей ненависний для наріду проект Гутенбера.
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09.06.2025 00:36 Ответить
+3
Просвєщаю тьомних:
«Все знают, что Карл Маркс был немецким евреем (ашкенази). Но, думаю, что мало кто знает о том, как бы мы называли Карла Маркса, если бы его отец не предал свою веру и свой народ. Дело в том, что в 1818 Хершел Леви Мордехай (Herschel Levi Mordechai) ради карьеры адвоката «превратился» в лютеранина и стал Генрихом Марксом. Своих детей, а значит и Карла, он окрестил в 1824 г. Следовательно, Карл Маркс, родившийся в том же 1818, 6 лет был Мордехаем.

Там ще є цікаво: https://www.vsesvit-journal.com/old/content/view/501/41/ Карл Маркс. Таємниці дипломатичної історії ХІХ століття - Журнал «Всесвіт» (vsesvit-journal.com)

От яка там смакота від Мордехая:
«Підіб'ємо підсумки. Страшна й огидна школа монгольського рабства виховала й зростила Московію, яка набула сили лише завдяки тому, що стала віртуозом у вмінні навчати, як бути рабом. Навіть після свого звільнення Московія далі грала свою традиційну роль раба, що став паном. Зрештою Петро Великий поєднав політичне мистецтво монгольського раба з гордими прагненнями монгольського володаря, якому Чингізхан заповідав здійснити свій план завоювати увесь світ.»
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09.06.2025 00:30 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
релігія - опіум для народа.
якщо так розібратися то без почуття провини та без страху люди б не приносили в церкву гроші а без грошей попи були б непотрібні бо ніхто не займається бізнесом який не приносить грошей.
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09.06.2025 00:07 Ответить
У онука головного рабина Копенагена, товаріщя К.Маркса, не так.
Там: «Релігія опіум народа».
Тобто народ, так як і нинішні варщики, на кухнях, самі його продукують,
і самі употрєбляють.
Нє благодарітє.
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09.06.2025 00:13 Ответить
История фразы:

Эта фраза была впервые использована Жаном-Жаком Руссо в романе "Юлия, или Новая Элоиза" (1761). Позже её использовали Маркиз де Сад, Новалис и другие.
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09.06.2025 00:14 Ответить
не читаю книжок.
тим більше виродка що перетворив планету на океани крови.
комунізм це спроба заперечити звичний порядок речей і, як наслідок побудова збоченого стану в якому чорне це біле а біле це заборонене до промовляння.
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09.06.2025 00:16 Ответить
Та да.
Від книжок всі біди.
Та нічого: ауді, Youtube , Tik-Tok скоро закриють цей ненависний для наріду проект Гутенбера.
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09.06.2025 00:36 Ответить
виродка що перетворив планету на океани крови

Тобто, до виродка ніхто ні з ким не воював. Зрозуміло...
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09.06.2025 00:59 Ответить
до маркса люди воювали за контроль території.
маркс запровадив нову війну - клясову.
люди почали вбивати инших людей тільки тому що хтось лінивий а хтось ні і заробив більше.
кровопролиття удесятерилося.
але ви цього не помітили.
зрозуміло.
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09.06.2025 09:49 Ответить
Якщо тебе питання не цікавить із якого бельмєсу ти його коментуєш?
Свербіжка між пальцями ніг?
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09.06.2025 00:22 Ответить
Просвєщаю тьомних:
«Все знают, что Карл Маркс был немецким евреем (ашкенази). Но, думаю, что мало кто знает о том, как бы мы называли Карла Маркса, если бы его отец не предал свою веру и свой народ. Дело в том, что в 1818 Хершел Леви Мордехай (Herschel Levi Mordechai) ради карьеры адвоката «превратился» в лютеранина и стал Генрихом Марксом. Своих детей, а значит и Карла, он окрестил в 1824 г. Следовательно, Карл Маркс, родившийся в том же 1818, 6 лет был Мордехаем.

Там ще є цікаво: https://www.vsesvit-journal.com/old/content/view/501/41/ Карл Маркс. Таємниці дипломатичної історії ХІХ століття - Журнал «Всесвіт» (vsesvit-journal.com)

От яка там смакота від Мордехая:
«Підіб'ємо підсумки. Страшна й огидна школа монгольського рабства виховала й зростила Московію, яка набула сили лише завдяки тому, що стала віртуозом у вмінні навчати, як бути рабом. Навіть після свого звільнення Московія далі грала свою традиційну роль раба, що став паном. Зрештою Петро Великий поєднав політичне мистецтво монгольського раба з гордими прагненнями монгольського володаря, якому Чингізхан заповідав здійснити свій план завоювати увесь світ.»
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09.06.2025 00:30 Ответить
В тебе раніше було прізвище " Сашко Бабєнко"?
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09.06.2025 00:37 Ответить
Ні. У нього було прізвище «Наталья Истомина».
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09.06.2025 00:42 Ответить
Про них много говорят, но в 19-м в. их не так и много было, германских евреев. Для примера возьмем самого известного, того же Маркса.
Его двоюродный брат создатель голландского концерна "Филипс"
Его троюродный брат, германский поэт Генрих Гейне, и они дружили.
Его четырехюродный брат - знаменитый Аншель Меир Ротшильд
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09.06.2025 05:28 Ответить
Ти пропустив Ісуса Христа.
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09.06.2025 05:45 Ответить
.....???
"...германские евреи"??? "
...19-го века???"
...Ісуса Христа???
Люба моя, мила моя, кого я "пропустив", то це тільки вас, тебе та тарганів у твоїй голові
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09.06.2025 06:35 Ответить
О-о-о, та у тебе вже проблеми з почуттям гумору... Ну, то таке усі наші діагнози записані в паспортах...
А головна хвороба має назву "СКС" (старість, курва, старість...)
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09.06.2025 07:23 Ответить
Люба моя, мила моя...
Гумор - похідна від функції інтелекту. Ти не маєш ні функції, ні похідної, тобто ні інтелекту, ні гумору. Не намагайся жартувати, це в тебе виходить погано та кострубато
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09.06.2025 07:27 Ответить
Ну та ясно, та звідки ж у гоїв інтелект. Вони навіть такого слова не чули.
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09.06.2025 07:37 Ответить
А ще в тебе манія величі та гіпертрофовано висока самооцінка. Я про тебе одну, а ти мені "за всю Адесу".
Чого з ранку гарчиш? Запор?
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09.06.2025 07:44 Ответить
Ти диви, як з тебе совкова русіш культуріш пре. Публічно!
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09.06.2025 07:59 Ответить
Я з кожною людиною розмовляю її мовою та на її рівні сприйняття.
Із тобою так. Сподіваюсь, що ти мене розумієш. Якщо ні, я спробую щось простіше.
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09.06.2025 08:05 Ответить
Будь обережний, самотність може тебе зжерти.
Заведи собі кота - станеш добріший до населення планети Земля.
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09.06.2025 08:20 Ответить
І знову те саме.
Я про неї, а вона мені відповідає за 8 мільярдів людства. Відповідай за себе, а людство обійдеться без твоєї допомоги. У мене немає претензій до людства, та й до тебе теж немає. Просто тебе тебе я виношу за дужки людства та людського
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09.06.2025 08:43 Ответить
Релігія продає життя після смерті в тій чи іншій формі і доки люди будуть вмирати доти релігія існуватиме, страх смерті змушує людей шукати варіанти, щоб найти зміст у своєму безтолковому життю, релігія продає віру, що це не кінець. бог-той хто створив-запустив весь всесвіт є однозначно, мільярди галактик світів не взялись нізвідки, але усі релігії які нам розказують, хто такий бог і що він від нас бажає, це відверта фантазія вигадка)))
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09.06.2025 00:57 Ответить
Понимать религию именно так, видеть только внешнее, но не принимать внутреннюю суть - верх примитивизма.
Выбранная религия определяет традиции, нравы и обычаи народа, они все вместе создают мораль общества и ментальность людей, на их базе пишутся конституции и законы, и в итоге имеем исторический путь.
Чем иным кроме выбранной религии можете объяснить колоссальную разницу между Латвией и Псковской областью, между Норвегией и Мурманской областью, между Румынией и Венгрией и еще тысячи и тысячи примеров. Одна земля, одна вода, один воздух, одно небо и солнце, а все остальное разное - люди и их ментальность, государственное устройство, достижения в науке и культуре, уровень жизни и в конечном счете исторический путь.
Наша цивилизация основана на цивилизации античной, греко-римской. Греция изобретала, Рим развивал и распространял. Но потом их пути разошлись, Рим стал католическим, а Греция православной. Опустим детали 2000-летнего пути. С чем они вошли в 20-й век? Италия локомотив Возрождения, лидер во всем, музыка, искусство, литература, наука, техника... Греция превратилась в отсталую страну крестьян, пастухов и рыбаков, на руинах храмов и стадионов пасли своих овец. В чем причина? Кто на них повлиял, что они стали такими разными...?
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09.06.2025 05:08 Ответить
Можливість зробити пожертвування церкві - це велика честь. Священики потребують більших зусиль. Розвиток науки і техніки спрощує мислення деяких людей.
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09.06.2025 09:41 Ответить
визнаю позитивний вплив церкви на не дисципліну не дуже розумних людей.
але не можу не зауважити що релігія для розумних людей це обмеження і коли розвиток людства зробив розумних людей незалежними від церкви вони її покинули.
в церкву ходять не дуже розумні і лідери щоб не дуже розумні на них рівнялися.
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09.06.2025 09:53 Ответить
Є одне "але".
У кацапів все не як у людей.

Ще трохи і вони Великдень разом з днюхою Сталіна святкувати будуть.
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09.06.2025 00:08 Ответить
і Алоїзія Шікльгрубєрова...
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09.06.2025 00:15 Ответить
novayagazeta.eu

РПЦ превратилась в придаток Кремля.

Mитрополит Кирилл (Гундяев) учил украинский язык и раздумывал о переезде в Украину и в результате победил на патриарших выборах голосами иностранных - в том числе украинских делегатов.
Предвыборной зимой 2009 года у митрополита Кирилла была встреча с президентом Дмитрием Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным, которая длилась около сорока минут. Другому кандидату в патриархи, митрополиту Клименту, в аудиенции отказали.
Итогом «собеседования» Кирилла в Кремле, по всей видимости, стал карт-бланш, отсутствие возражений против его кандидатуры. Голоса избирателей он должен был обеспечить сам, хотя сотрудники администрации президента помогали ему с медийной поддержкой.

Из 198 архиереев, приехавших на Архиерейский собор, 55 были из Украины, а еще 46 из других государств - в сумме больше половины. Из 711 участников Поместного собора граждане России составляли 44,8%.
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09.06.2025 00:35 Ответить
«Это был заговор с целью поставить конкретного кандидата. У меня было ощущение шулерской партии, разыгранной с нашим участием в качестве массовки. После Собора я уехал в монастырь, хотелось тишины, лечь и рыдать в подушку. Я первый раз столкнулся с такой откровенной манипуляцией», - рассказывает один из участников Собора от епархии из Центральной России, протоиерей, настоятель крупного храма. «Я голосовал за владыку Климента, конечно, как за протестного кандидата», - говорит другой участник, монах с юга России.

«Мы тогда ужасно ошиблись. Я это признаю публично. Он меня использовал так же, как и остальных», - говорит спустя 15 лет архимандрит Кирилл (Говорун), теперь работающий профессором Университета Лойола Мэримаунт в Лос-Анджелесе. Патриарх Кирилл лишил его сана за антивоенную позицию и поддержку украинской автокефалии.
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09.06.2025 00:40 Ответить
DW

Нинішній патріарх Російської православної церкви (РПЦ) Кирило, а в миру - Володимир Михайлович Гундяєв, був у 1970-ті роки представником московського патріархату при Всесвітній раді церков у Женеві - і працював на колишню радянську службу зовнішньої розвідки КДБ під псевдонімом "Михайлов". Про це написали журналісти швейцарських газет Tages-Anzeiger (Sonntags Zeitung) та Le Matin Dimanche Бернгард Оденаль та Сільван Бессон, вивчивши документи поліції з федерального архіву Швейцарії.
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09.06.2025 00:49 Ответить
Серед іншого, в розслідуванні згадується, що Володимир Гундяєв підтримував дружні стосунки з Вадимом Мельниковим - тодішнім консулом радянського посольства у Берні, який, як пишуть Оденаль та Бессон, також був офіцером КДБ.
В автобіографії Мельникова, уривки з якої наводяться в публікації, написано, що Володимир Гундяєв був "життєрадісною людиною, яка любила святкування до ранку з коньяком та шампанським, а також поїздки у швейцарські гори".
За словами Мельникова, Гундяєва "любили" жінки, а "оточуючі тяглися до нього".
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09.06.2025 00:51 Ответить
РПЦ на Роісє завжди була придатком влади.

Не альтернативою, не противагою, а саме інструментом у руках царів та генсеків.
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09.06.2025 00:41 Ответить
Проект РПЦ рождьон в нєдрах НКВД в 1943 году.
Утвержден бывшим вычислителем-наблюдателем в геофизической обсерватории в Тифлисе Иосифом Джугашвили (Сталиным).
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09.06.2025 00:50 Ответить
😃
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09.06.2025 00:43 Ответить
Днюха Сталіна вже ближче Різдва.
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09.06.2025 07:17 Ответить
невже кацапи християни?
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09.06.2025 09:44 Ответить
Правильний папа, ще б путлера нахер послав, взагалі ціни б не було.
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09.06.2025 00:32 Ответить
Генерал - патріарх Кірілл його віднахерить...
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09.06.2025 00:40 Ответить
Ото подія....хоч би не обісцятись від задоволення.....
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09.06.2025 01:09 Ответить
Все ось це Божевілля,
що відбувається у Світі під ,,прапором" Віри в Бога.
При безлічі Релігій,
а це приблизно 6 мільярдів віруючих,
Світ наповнений Насильством, Вбивствами і Стражданнями.
Хіба це не Божевілля ????!!!!!
😔😔💔💔
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09.06.2025 03:02 Ответить
...і заживьом!
Вра!
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09.06.2025 04:58 Ответить
 
 