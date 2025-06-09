Папа Лев XIV поддержал установление общей даты Пасхи для всех христиан
Католическая церковь готова к установлению общей даты Пасхи для всех христиан.
Об этом заявил Папа Римский Лев XIV, пишет Vatican News, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что соответствующее заявление Папы прозвучало во время встречи в Риме, посвященной 1700-летию Никейского собора и католическо-православного единства.
"В этом году, когда все христиане отмечали Пасху в один и тот же день, хочу подтвердить открытость Католической церкви к поиску решения, которое бы способствовало совместному празднованию воскресения Господа",- сказал понтифик.
Папа Лев XIV отметил, что есть несколько решений, которые позволят христианам вместе праздновать "Праздник над праздниками", чтобы не нарушить принципа Никейского собора.
Он добавил, что совместное празднование Пасхи "придает большую миссионерскую силу нашей проповеди имени Иисуса и спасения, рожденного верой в спасительную истину Евангелия".
Пожалуйста, подождите...
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якщо так розібратися то без почуття провини та без страху люди б не приносили в церкву гроші а без грошей попи були б непотрібні бо ніхто не займається бізнесом який не приносить грошей.
Там: «Релігія опіум народа».
Тобто народ, так як і нинішні варщики, на кухнях, самі його продукують,
і самі употрєбляють.
Нє благодарітє.
Эта фраза была впервые использована Жаном-Жаком Руссо в романе "Юлия, или Новая Элоиза" (1761). Позже её использовали Маркиз де Сад, Новалис и другие.
тим більше виродка що перетворив планету на океани крови.
комунізм це спроба заперечити звичний порядок речей і, як наслідок побудова збоченого стану в якому чорне це біле а біле це заборонене до промовляння.
Від книжок всі біди.
Та нічого: ауді, Youtube , Tik-Tok скоро закриють цей ненависний для наріду проект Гутенбера.
Тобто, до виродка ніхто ні з ким не воював. Зрозуміло...
маркс запровадив нову війну - клясову.
люди почали вбивати инших людей тільки тому що хтось лінивий а хтось ні і заробив більше.
кровопролиття удесятерилося.
але ви цього не помітили.
зрозуміло.
Свербіжка між пальцями ніг?
«Все знают, что Карл Маркс был немецким евреем (ашкенази). Но, думаю, что мало кто знает о том, как бы мы называли Карла Маркса, если бы его отец не предал свою веру и свой народ. Дело в том, что в 1818 Хершел Леви Мордехай (Herschel Levi Mordechai) ради карьеры адвоката «превратился» в лютеранина и стал Генрихом Марксом. Своих детей, а значит и Карла, он окрестил в 1824 г. Следовательно, Карл Маркс, родившийся в том же 1818, 6 лет был Мордехаем.
Там ще є цікаво: https://www.vsesvit-journal.com/old/content/view/501/41/ Карл Маркс. Таємниці дипломатичної історії ХІХ століття - Журнал «Всесвіт» (vsesvit-journal.com)
От яка там смакота від Мордехая:
«Підіб'ємо підсумки. Страшна й огидна школа монгольського рабства виховала й зростила Московію, яка набула сили лише завдяки тому, що стала віртуозом у вмінні навчати, як бути рабом. Навіть після свого звільнення Московія далі грала свою традиційну роль раба, що став паном. Зрештою Петро Великий поєднав політичне мистецтво монгольського раба з гордими прагненнями монгольського володаря, якому Чингізхан заповідав здійснити свій план завоювати увесь світ.»
Его двоюродный брат создатель голландского концерна "Филипс"
Его троюродный брат, германский поэт Генрих Гейне, и они дружили.
Его четырехюродный брат - знаменитый Аншель Меир Ротшильд
"...германские евреи"??? "
...19-го века???"
...Ісуса Христа???
Люба моя, мила моя, кого я "пропустив", то це тільки вас, тебе та тарганів у твоїй голові
А головна хвороба має назву "СКС" (старість, курва, старість...)
Гумор - похідна від функції інтелекту. Ти не маєш ні функції, ні похідної, тобто ні інтелекту, ні гумору. Не намагайся жартувати, це в тебе виходить погано та кострубато
Чого з ранку гарчиш? Запор?
Із тобою так. Сподіваюсь, що ти мене розумієш. Якщо ні, я спробую щось простіше.
Заведи собі кота - станеш добріший до населення планети Земля.
Я про неї, а вона мені відповідає за 8 мільярдів людства. Відповідай за себе, а людство обійдеться без твоєї допомоги. У мене немає претензій до людства, та й до тебе теж немає. Просто тебе тебе я виношу за дужки людства та людського
Выбранная религия определяет традиции, нравы и обычаи народа, они все вместе создают мораль общества и ментальность людей, на их базе пишутся конституции и законы, и в итоге имеем исторический путь.
Чем иным кроме выбранной религии можете объяснить колоссальную разницу между Латвией и Псковской областью, между Норвегией и Мурманской областью, между Румынией и Венгрией и еще тысячи и тысячи примеров. Одна земля, одна вода, один воздух, одно небо и солнце, а все остальное разное - люди и их ментальность, государственное устройство, достижения в науке и культуре, уровень жизни и в конечном счете исторический путь.
Наша цивилизация основана на цивилизации античной, греко-римской. Греция изобретала, Рим развивал и распространял. Но потом их пути разошлись, Рим стал католическим, а Греция православной. Опустим детали 2000-летнего пути. С чем они вошли в 20-й век? Италия локомотив Возрождения, лидер во всем, музыка, искусство, литература, наука, техника... Греция превратилась в отсталую страну крестьян, пастухов и рыбаков, на руинах храмов и стадионов пасли своих овец. В чем причина? Кто на них повлиял, что они стали такими разными...?
але не можу не зауважити що релігія для розумних людей це обмеження і коли розвиток людства зробив розумних людей незалежними від церкви вони її покинули.
в церкву ходять не дуже розумні і лідери щоб не дуже розумні на них рівнялися.
У кацапів все не як у людей.
Ще трохи і вони Великдень разом з днюхою Сталіна святкувати будуть.
РПЦ превратилась в придаток Кремля.
Mитрополит Кирилл (Гундяев) учил украинский язык и раздумывал о переезде в Украину и в результате победил на патриарших выборах голосами иностранных - в том числе украинских делегатов.
Предвыборной зимой 2009 года у митрополита Кирилла была встреча с президентом Дмитрием Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным, которая длилась около сорока минут. Другому кандидату в патриархи, митрополиту Клименту, в аудиенции отказали.
Итогом «собеседования» Кирилла в Кремле, по всей видимости, стал карт-бланш, отсутствие возражений против его кандидатуры. Голоса избирателей он должен был обеспечить сам, хотя сотрудники администрации президента помогали ему с медийной поддержкой.
Из 198 архиереев, приехавших на Архиерейский собор, 55 были из Украины, а еще 46 из других государств - в сумме больше половины. Из 711 участников Поместного собора граждане России составляли 44,8%.
«Мы тогда ужасно ошиблись. Я это признаю публично. Он меня использовал так же, как и остальных», - говорит спустя 15 лет архимандрит Кирилл (Говорун), теперь работающий профессором Университета Лойола Мэримаунт в Лос-Анджелесе. Патриарх Кирилл лишил его сана за антивоенную позицию и поддержку украинской автокефалии.
Нинішній патріарх Російської православної церкви (РПЦ) Кирило, а в миру - Володимир Михайлович Гундяєв, був у 1970-ті роки представником московського патріархату при Всесвітній раді церков у Женеві - і працював на колишню радянську службу зовнішньої розвідки КДБ під псевдонімом "Михайлов". Про це написали журналісти швейцарських газет Tages-Anzeiger (Sonntags Zeitung) та Le Matin Dimanche Бернгард Оденаль та Сільван Бессон, вивчивши документи поліції з федерального архіву Швейцарії.
В автобіографії Мельникова, уривки з якої наводяться в публікації, написано, що Володимир Гундяєв був "життєрадісною людиною, яка любила святкування до ранку з коньяком та шампанським, а також поїздки у швейцарські гори".
За словами Мельникова, Гундяєва "любили" жінки, а "оточуючі тяглися до нього".
Не альтернативою, не противагою, а саме інструментом у руках царів та генсеків.
Утвержден бывшим вычислителем-наблюдателем в геофизической обсерватории в Тифлисе Иосифом Джугашвили (Сталиным).
що відбувається у Світі під ,,прапором" Віри в Бога.
При безлічі Релігій,
а це приблизно 6 мільярдів віруючих,
Світ наповнений Насильством, Вбивствами і Стражданнями.
Хіба це не Божевілля ????!!!!!
😔😔💔💔
Вра!