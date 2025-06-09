Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 997120 осіб (+970 за добу), 10 915 танків, 28 934 артсистеми, 22 759 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 997 120 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 9.06.25 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 997120 (+970) осіб,
танків - 10915 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 22759 (+11) од,
артилерійських систем – 28934 (+42) од,
РСЗВ – 1411 (+1) од,
засоби ППО ‒ 1183 (+0) од,
літаків – 414 (+0) од,
гелікоптерів – 337 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 39818 (+167),
крилаті ракети ‒ 3315 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 51348 (+123) од,
спеціальна техніка ‒ 3911 (+0)
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181! одиниця знищеної техніки та 970 чумардосів за день.
Арта та логістика файно. Трохи броні є.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 997 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.
Про це повідомляє осінтер https://www.youtube.com/watch?v=MSQ4UcDZh4w&ab_channel=CovertCabal Covert Cabal, посилаючись на аналіз супутникових фото.
База зберігання поблизу міста Щуч'є Курганської області росії знаходиться приблизно за 1800 км від лінії бойового зіткнення. Вона була створена на основі Арсеналу хімічної зброї Міністерства оборони (в/ч 92746) після утилізації запасів хімічної зброї, що було профінансоване США.
За попередніми підрахунками осінтерів, на цій базі зберігалося приблизно 50% усієї причіпної артилерії Росії. 80-90% з якої знаходились у «глибокому зберіганні».
Попри те, що це важлива база, вона була однією з найменш пріоритетних у сенсі обслуговування - багато артилерії зберігалося у найгіршому стані.
Як зазначають осінтери, через віддаленість бази супутникові знімки надходять дуже рідко та не найкращої якості. Тому підрахунок є приблизним та з більшою, ніж зазвичай, похибкою.
За оцінками дослідників, на базі залишилось 2753 одиниці артилерії з 4839 одиниць, які зберігалися до початку повномасштабного вторгнення.
При цьому у 2022 - першій половині 2023 років артилерія зникала з бази зі швидкістю 72 одиниці на місяць, а з липня 2023 року ці темпи впали до менше ніж 17 одиниць на місяць.
Один з майданчиків зберігання на базі поблизу міста Щуч'є. Ліворуч супутниковий знімок за серпень 2022 року, праворуч вересень 2024 року. Фото Google Maps
Пік розконсервації артилерії впродовж 2022 року можна пояснити створенням великої кількості підрозділів у ході мобілізації, які було необхідно насичувати технікою. Росія тоді створила щонайменше 70 нових полків, кожен з яких потребував по 18-36 артсистем.
Надалі темп скорочення був стабільним, однак недостатнім для компенсації поточних втрат артилерії. Ймовірно, здатність до повернення в стрій обмежена поганим технічним станом цієї артилерії. Тоді як найкращу техніку вже було знято у 2022 році. Однак, як зазначають осінтери, оцінювати стан причіпної артилерії за супутниковими фото дуже складно. Оскільки, наприклад, ствол калібру 152 мм навіть на знімку з найкращою якістю буде лише один піксель шириною.
Подібного висновку наприкінці березня 2025 року https://militarnyi.com/uk/news/suputnykovi-znimky-pokazaly-vycherpannya-zapasiv-tehniky-rosiyan-na-skladi-vijskovogo-instytutu-v-omsku/ дійшли також дослідники з платформ Resurgam та «Військовий Віщун», аналізуючи запаси російської бронетехніки. Базуючись на аналізі супутникових знімків баз зберігання та ремонтних заводів, вони встановили, що темпи відновлення російських танків впали у 3,5-4 рази порівняно з 2022 роком.
Виснаження баз зберігання не означає, що російська армія скоро залишиться без техніки, однак її кількість та якість будуть поступово скорочуватись. Або росії доведеться суттєво нарощувати виробництво,https://militarnyi.com/uk/news/rosiya-ozbroyila-odnu-z-novosformovanyh-artbrygad-sau-koksan/ покладатися на своїх союзників у постачанні техніки та переходити на все більше залучення цивільної авто- та мототехніки - https://militarnyi.com/uk/news/nastup-po-blyzkoshidnomu-rosijski-vijska-rozrobyly-taktyku-masovanyh-motoshturmiv/ що ми вже й спостерігаємо.