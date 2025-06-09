Польща підіймала авіацію через ракетну атаку Росії по Україні

У ніч проти 9 червня Польща через російський обстріл підіймала в повітря винищувачі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Оперативне командування польських збройних сил.

Через "інтенсивний повітряний напад РФ" польська та союзна авіація підняли в небо чергові пари винищувачів. Також у стан найвищої готовності були приведені системи протиповітряної оборони й радіолокаційної розвідки.

"Ці дії мають превентивний характер і вживаються для забезпечення безпеки та моніторингу ситуації в безпосередній близькості від кордонів Республіки Польща. Оперативне командування Збройних сил перебуває у постійній готовності реагувати на будь-які загрози, що можуть порушити територіальну цілісність держави або безпеку її громадян", – зазначили у війську Польщі.

Нагадаємо, у ніч проти 9 червня російські загарбники завдали масованого комбінованого удару по Рівненській області.

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