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Новини Польща підняла винищувачі
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Польща підіймала авіацію через ракетну атаку Росії по Україні

f-16,польща,літак

У ніч проти 9 червня Польща через російський обстріл підіймала в повітря винищувачі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Оперативне командування польських збройних сил.

Через "інтенсивний повітряний напад РФ" польська та союзна авіація підняли в небо чергові пари винищувачів. Також у стан найвищої готовності були приведені системи протиповітряної оборони й радіолокаційної розвідки.

"Ці дії мають превентивний характер і вживаються для забезпечення безпеки та моніторингу ситуації в безпосередній близькості від кордонів Республіки Польща. Оперативне командування Збройних сил перебуває у постійній готовності реагувати на будь-які загрози, що можуть порушити територіальну цілісність держави або безпеку її громадян", – зазначили у війську Польщі.

Нагадаємо, у ніч проти 9 червня російські загарбники завдали масованого комбінованого удару по Рівненській області.

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Автор: 

авіація (4169) Польща (8629) ракети (4074)


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Топ коментарі
+5
І нащо вони паливо витрачають? Навіть якщо "кинжал" на Варшаву летітиме, вони не намагатимуться його збити.
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09.06.2025 08:27 Відповісти
+4
тоді зрозуміло, чого я сьогодня спокійніше спав.
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09.06.2025 08:32 Відповісти
+3
Поляки забулися запитати у Вас,, на відміну від України вони зберегли свою авіацію, навіть нам віддали сотню радянських літаків, а ми купували асфальтоукладчики і бітум. І це справа поляк піклуватися за свою безпеку, а не кричати, як кричав наш ''НАТО закрийте небо', добре, що дали нам системи ППО, ракети, літаки. За це їм велика подяка.
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09.06.2025 08:35 Відповісти
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09.06.2025 08:10 Відповісти
І нащо вони паливо витрачають? Навіть якщо "кинжал" на Варшаву летітиме, вони не намагатимуться його збити.
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09.06.2025 08:27 Відповісти
Та нехай практикуються. Користі з цього ніякої, але ж і шкоди теж немає
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09.06.2025 08:35 Відповісти
Нехай потрошку там всіраються, бо не стане нас - їм теж тринда настане, причом у рази швидше.
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09.06.2025 08:54 Відповісти
Поляки забулися запитати у Вас,, на відміну від України вони зберегли свою авіацію, навіть нам віддали сотню радянських літаків, а ми купували асфальтоукладчики і бітум. І це справа поляк піклуватися за свою безпеку, а не кричати, як кричав наш ''НАТО закрийте небо', добре, що дали нам системи ППО, ракети, літаки. За це їм велика подяка.
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09.06.2025 08:35 Відповісти
В чому полягає піклування по безпеку? Вони просто ганяють літаки. Збивати ракети над своєю територією вони не будуть, доведено вже не раз.
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09.06.2025 08:52 Відповісти
Любопытно было бы посмотреть на реакцию Польши, упади пяток "шахедов" на Варшаву.
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09.06.2025 09:41 Відповісти
В мене таке враження, що таке пишуть москалі. Який ***** бітум, які асфальтоукладчики? Досить хєрню писати! Це було 3 роки тому. Я ніколи не був за Зелю, і ніколи не буду. Но постійно перекладати увагу - це стиль гебні. Поляки обісруться при першому реальному влучанні ракети. Решта виїде в інші країни, кордону там немає. Не буде там кому захищати Польщу. А піднімати літаки - то понти.
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09.06.2025 09:45 Відповісти
тоді зрозуміло, чого я сьогодня спокійніше спав.
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09.06.2025 08:32 Відповісти
Сарказм?)))) Он знову тривога..
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09.06.2025 08:55 Відповісти
от зараз мені тривожно. Мабуть поляки не підняли літаки.
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09.06.2025 09:04 Відповісти
🥳🤣🐿 кішка спить спокійно, розвалившись у повний зріст, все буде ок)) але пшеки нехай очкують)
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09.06.2025 09:10 Відповісти
я теж більше на кота орієнтуюсь, бо йому похєр, підняли поляки літаки чи не підняли.
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09.06.2025 09:15 Відповісти
Моя на звуки реагує. Якщо щось чує - в диван забивається, або на ручки ароситься й плаче...

Відбій..
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09.06.2025 09:30 Відповісти
Втякнувся? Рівне бомбили, моя тітка спокійно собі спала .
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09.06.2025 09:05 Відповісти
Київ теж..слава ППО!) Незабуваємо донити😊
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09.06.2025 09:11 Відповісти
У Вас в Рівному є мабуть така ж сама "тітка" , як і у куйла Ваш двоюрідний брат???
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09.06.2025 09:33 Відповісти
З новим польським президентом .невідомо чи зміниться ситуація на користь рашки
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09.06.2025 09:06 Відповісти
При цьому презі тепер можна й частково повірити москалям,що Польща захоче кавалка України(
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09.06.2025 09:11 Відповісти
кому потрібна "польска показуха і надуті гонорові щоки" .якщо в них мабуть з куйлом є таємні домовленості(через США).ЩО НАТО .НЕ БЕРЕ УКРАЇНУ В АЛЬЯНС.А КУЙЛО ІЗ СВОГО БОКУ НЕ НАПАДАТИМЕ НІ НА ОДНУ КРАЇНУ НАТО???
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09.06.2025 09:29 Відповісти
Чекаємо на рольників..
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09.06.2025 09:31 Відповісти
В 3,14дерації їм приготовлено заздалегіть , щось на зразок "смоленської авіа трощі ".Але чекайте...(со с цвєтамі)
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09.06.2025 09:37 Відповісти
Я оце зовсім не розумію..як можна було пробачити вбивство всієї польської еліти, а волинську трагедію повісити на нас...там з логікою та пам'ятью трабли повні..
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09.06.2025 09:45 Відповісти
 
 