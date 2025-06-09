Польша подняла авиацию из-за ракетного удара России по Украине

В ночь на 9 июня Польша из-за российского обстрела поднимала в воздух истребители.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Оперативное командование польских вооруженных сил.

Из-за "интенсивного воздушного нападения РФ" польская и союзная авиация подняли в небо очередные пары истребителей. Также в состояние наивысшей готовности были приведены системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.

"Эти действия носят превентивный характер и предпринимаются для обеспечения безопасности и мониторинга ситуации в непосредственной близости от границ Республики Польша. Оперативное командование Вооруженных сил находится в постоянной готовности реагировать на любые угрозы, которые могут нарушить территориальную целостность государства или безопасность его граждан", - отметили в войске Польши.

Напомним, в ночь на 9 июня российские захватчики нанесли массированный комбинированный удар по Ривненской области.

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