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Новости Польша подняла истребители
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Польша подняла авиацию из-за ракетного удара России по Украине

f-16,польша,самолет

В ночь на 9 июня Польша из-за российского обстрела поднимала в воздух истребители.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Оперативное командование польских вооруженных сил.

Из-за "интенсивного воздушного нападения РФ" польская и союзная авиация подняли в небо очередные пары истребителей. Также в состояние наивысшей готовности были приведены системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.

"Эти действия носят превентивный характер и предпринимаются для обеспечения безопасности и мониторинга ситуации в непосредственной близости от границ Республики Польша. Оперативное командование Вооруженных сил находится в постоянной готовности реагировать на любые угрозы, которые могут нарушить территориальную целостность государства или безопасность его граждан", - отметили в войске Польши.

Напомним, в ночь на 9 июня российские захватчики нанесли массированный комбинированный удар по Ривненской области.

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Автор: 

авиация (2852) Польша (8512) ракеты (3617)


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Топ комментарии
+7
І нащо вони паливо витрачають? Навіть якщо "кинжал" на Варшаву летітиме, вони не намагатимуться його збити.
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09.06.2025 08:27 Ответить
+6
тоді зрозуміло, чого я сьогодня спокійніше спав.
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09.06.2025 08:32 Ответить
+5
В чому полягає піклування по безпеку? Вони просто ганяють літаки. Збивати ракети над своєю територією вони не будуть, доведено вже не раз.
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09.06.2025 08:52 Ответить
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09.06.2025 08:10 Ответить
І нащо вони паливо витрачають? Навіть якщо "кинжал" на Варшаву летітиме, вони не намагатимуться його збити.
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09.06.2025 08:27 Ответить
Та нехай практикуються. Користі з цього ніякої, але ж і шкоди теж немає
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09.06.2025 08:35 Ответить
Нехай потрошку там всіраються, бо не стане нас - їм теж тринда настане, причом у рази швидше.
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09.06.2025 08:54 Ответить
Поляки забулися запитати у Вас,, на відміну від України вони зберегли свою авіацію, навіть нам віддали сотню радянських літаків, а ми купували асфальтоукладчики і бітум. І це справа поляк піклуватися за свою безпеку, а не кричати, як кричав наш ''НАТО закрийте небо', добре, що дали нам системи ППО, ракети, літаки. За це їм велика подяка.
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09.06.2025 08:35 Ответить
В чому полягає піклування по безпеку? Вони просто ганяють літаки. Збивати ракети над своєю територією вони не будуть, доведено вже не раз.
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09.06.2025 08:52 Ответить
Любопытно было бы посмотреть на реакцию Польши, упади пяток "шахедов" на Варшаву.
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09.06.2025 09:41 Ответить
В мене таке враження, що таке пишуть москалі. Який ***** бітум, які асфальтоукладчики? Досить хєрню писати! Це було 3 роки тому. Я ніколи не був за Зелю, і ніколи не буду. Но постійно перекладати увагу - це стиль гебні. Поляки обісруться при першому реальному влучанні ракети. Решта виїде в інші країни, кордону там немає. Не буде там кому захищати Польщу. А піднімати літаки - то понти.
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09.06.2025 09:45 Ответить
тоді зрозуміло, чого я сьогодня спокійніше спав.
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09.06.2025 08:32 Ответить
Сарказм?)))) Он знову тривога..
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09.06.2025 08:55 Ответить
от зараз мені тривожно. Мабуть поляки не підняли літаки.
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09.06.2025 09:04 Ответить
🥳🤣🐿 кішка спить спокійно, розвалившись у повний зріст, все буде ок)) але пшеки нехай очкують)
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09.06.2025 09:10 Ответить
я теж більше на кота орієнтуюсь, бо йому похєр, підняли поляки літаки чи не підняли.
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09.06.2025 09:15 Ответить
Моя на звуки реагує. Якщо щось чує - в диван забивається, або на ручки ароситься й плаче...

Відбій..
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09.06.2025 09:30 Ответить
Втякнувся? Рівне бомбили, моя тітка спокійно собі спала .
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09.06.2025 09:05 Ответить
Київ теж..слава ППО!) Незабуваємо донити😊
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09.06.2025 09:11 Ответить
У Вас в Рівному є мабуть така ж сама "тітка" , як і у куйла Ваш двоюрідний брат???
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09.06.2025 09:33 Ответить
З новим польським президентом .невідомо чи зміниться ситуація на користь рашки
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09.06.2025 09:06 Ответить
При цьому презі тепер можна й частково повірити москалям,що Польща захоче кавалка України(
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09.06.2025 09:11 Ответить
кому потрібна "польска показуха і надуті гонорові щоки" .якщо в них мабуть з куйлом є таємні домовленості(через США).ЩО НАТО .НЕ БЕРЕ УКРАЇНУ В АЛЬЯНС.А КУЙЛО ІЗ СВОГО БОКУ НЕ НАПАДАТИМЕ НІ НА ОДНУ КРАЇНУ НАТО???
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09.06.2025 09:29 Ответить
Чекаємо на рольників..
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09.06.2025 09:31 Ответить
В 3,14дерації їм приготовлено заздалегіть , щось на зразок "смоленської авіа трощі ".Але чекайте...(со с цвєтамі)
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09.06.2025 09:37 Ответить
Я оце зовсім не розумію..як можна було пробачити вбивство всієї польської еліти, а волинську трагедію повісити на нас...там з логікою та пам'ятью трабли повні..
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09.06.2025 09:45 Ответить
цо нє розумєш???- пшияцєлі,єст пшияцєлямі.
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09.06.2025 09:49 Ответить
Так пшияцелі - то Київська губернія була..
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09.06.2025 10:07 Ответить
 
 