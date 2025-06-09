У міській забудові Торецька бої, ворог успіху не має, - ОСУВ "Хортиця"

Минулої доби, 8 червня 2025 року, ворог проводив штурмові дії в районах населених пунктів Степова Новосілка та Богуславка на Куп’янському напрямку. Успіху противник не мав, зазнав втрат, відійшов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Лиманському напрямку противник атакував укріплення Сил оборони поблизу Греківки, Ольгівки, Нового Миру, Карпівки, Зеленої Долини, Рідкодубу та Торського. Втрат наших позицій не допущено.

За даними ОСУВ "Хортиця", на Краматорському та Торецькому напрямках наші воїни відбивали штурмові дії загарбників в районах Білої Гори, Дачного, Диліївки та Яблунівки. Тривали бої в міській забудові Торецька. Погіршення тактичного положення не допущено.

"На Покровському напрямку противник проводив наступальні дії неподалік Миролюбівки, Лисівки, Звірового, Удачного, Андріївки, Новосергіївки та Олексіївки. В напрямку Новоекономічного ворожа атака проводилася із застосуванням мотоциклів. Техніку та особовий склад ворога знищено", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що на Новопавлівському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників у районі Багатиря, Шевченкового та Запоріжжя Донецької області. Ворожі атаки успішно відбито. Ворог продовжує накопичувати сили і засоби для подальших атак. Українські захисники наносять загарбникам значних втрат в живій силі та техніці.