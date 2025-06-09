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Новости Бои на востоке Украины
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В городской застройке Торецка бои, враг успеха не имеет, - ОСГВ "Хортица"

В Торецке продолжаются уличные бои.

За прошедшие сутки, 8 июня 2025 года, враг проводил штурмовые действия в районах населенных пунктов Степная Новоселка и Богуславка на Купянском направлении. Успеха противник не имел, понес потери, отошел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, на Лиманском направлении противник атаковал укрепления Сил обороны вблизи Грековки, Ольговки, Нового Мира, Карповки, Зеленой Долины, Редкодуба и Торского. Потерь наших позиций не допущено.

По данным ОСГВ "Хортица", на Краматорском и Торецком направлениях наши воины отражали штурмовые действия захватчиков в районах Белой Горы, Дачного, Делиевки и Яблоновки. Продолжались бои в городской застройке Торецка. Ухудшения тактического положения не допущено.

"На Покровском направлении противник проводил наступательные действия неподалеку Миролюбовки, Лысовки, Зверевого, Удачного, Андреевки, Новосергиевки и Алексеевки. В направлении Новоэкономичного вражеская атака проводилась с применением мотоциклов. Техника и личный состав врага уничтожены", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что на Новопавловском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в районе Богатыря, Шевченково и Запорожья Донецкой области. Вражеские атаки успешно отбиты. Враг продолжает накапливать силы и средства для дальнейших атак. Украинские защитники наносят захватчикам значительные потери в живой силе и технике.

Автор: 

ОСГВ Хортица (425) Донецкая область (10001) боевые действия (4324) Торецк (498) Бахмутский район (486) война в Украине (4701)


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Ну,якщо вже бої в міській забудові,то це все таки частковий успіх ворога(
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09.06.2025 09:09 Ответить
Хотел написать - Бои уже в Торецке, а успехов у него все нет.
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09.06.2025 09:13 Ответить
По карті deepstatemap, бої вже за Торецьком

Успіхів не мають
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09.06.2025 09:16 Ответить
Нажаль ,якщо по часу подивитися на такий виклад новин,то ворог ніде не мав успіху(Але в підсумку лінія не стабілізувалася і 22 % території тютю(й Лідор тому й про мир печеться у відосиках,що аж ніяк не свідчить про райдужні перспективи на фронті(
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09.06.2025 09:34 Ответить
Так давно бои в самом городке, да там того городка, когда я там жил было аж ТРИ троллейбусные ветки
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09.06.2025 09:57 Ответить
Дописувачі з країн НАТО дуже хвилюються за нас, бідолашні. Мабуть навіть не сплять з дев'ятої ранку.
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09.06.2025 09:57 Ответить
цікаво а чому українців з України ця тема майже не цікавить ? судячи з кількістю коментаріїв.
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09.06.2025 10:09 Ответить
Ну,ми ж за них переживали,коли в них були війни між Британією та Аргентиною,або між Турцією та Грецією за острів Кріт,або в колишній Югославії...
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09.06.2025 10:12 Ответить
 
 