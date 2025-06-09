В городской застройке Торецка бои, враг успеха не имеет, - ОСГВ "Хортица"
За прошедшие сутки, 8 июня 2025 года, враг проводил штурмовые действия в районах населенных пунктов Степная Новоселка и Богуславка на Купянском направлении. Успеха противник не имел, понес потери, отошел.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".
Как отмечается, на Лиманском направлении противник атаковал укрепления Сил обороны вблизи Грековки, Ольговки, Нового Мира, Карповки, Зеленой Долины, Редкодуба и Торского. Потерь наших позиций не допущено.
По данным ОСГВ "Хортица", на Краматорском и Торецком направлениях наши воины отражали штурмовые действия захватчиков в районах Белой Горы, Дачного, Делиевки и Яблоновки. Продолжались бои в городской застройке Торецка. Ухудшения тактического положения не допущено.
"На Покровском направлении противник проводил наступательные действия неподалеку Миролюбовки, Лысовки, Зверевого, Удачного, Андреевки, Новосергиевки и Алексеевки. В направлении Новоэкономичного вражеская атака проводилась с применением мотоциклов. Техника и личный состав врага уничтожены", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что на Новопавловском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в районе Богатыря, Шевченково и Запорожья Донецкой области. Вражеские атаки успешно отбиты. Враг продолжает накапливать силы и средства для дальнейших атак. Украинские защитники наносят захватчикам значительные потери в живой силе и технике.
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Успіхів не мають