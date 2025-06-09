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Новини Лазерна зброя РФ
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Інформації щодо застосування лазерної зброї проти дронів немає, - Повітряні сили

Чи використовує Росія лазерну зброю

У Повітряних силах наразі немає інформації, що Росія почала застосовувати  лазерну зброю проти українських дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеефіру повідомив начальник Управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

"Я не маю такої інформації, що Росія застосовує лазерну зброю. На жаль, тут нічого не можу сказати", - сказав Ігнат.

Натомість він прокоментував перспективи взяття на озброєння лазерів Україною.

"Як відомо, універсальної зброї не буває. Ми розвиваємо різні напрямки. От зараз Сполучені Штати теж кажуть, що подивившись на досвід України щодо безпілотних систем, багато там фахівців почали говорити про те, що начебто пілотована авіація вже не потрібна, вже переходимо на нові виклики, нові загрози і так далі. Насправді кожна зброя виконує своє завдання і має своє призначення, і тому і пілотована авіація, і безпілотні системи, і в тому числі лазерна зброя будуть мати місце в майбутніх війнах, в майбутніх безпекових операціях, тому лазер теж зброя не універсальна", - розповів Ігнат.

Він додав, що під час поганої видимості та за наявності туману лазерне озброєння не буде ефективним в боротьбі проти повітряних сил.

"Але лазерне озброєння, наскільки відомо, вже у відкритому доступі, вже мають декілька країн світу навіть на озброєнні і, можливо, за цим теж буде майбутнє", - зазначив Ігнат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони Британії повідомило про успішне випробування лазерної установки для ураження дронів

Автор: 

лазерна зброя (25) Повітряні сили (2765) Ігнат Юрій (806)


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Топ коментарі
+3
новина агонь!

Ігнат майже не вживає спиртного чи наркоту, коли дає такі інтерв'ю
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09.06.2025 14:09 Відповісти
+2
житель деревни Саваслейка сегодня на рассвете наблюдал зеленый луч, исходящий от купола местной церкви Михаила Архангела. Игнат прокомментировал это событие.
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09.06.2025 13:36 Відповісти
+2
ей, дроне!

ану бігом лети сюди!

підлети на 100-150 метрів, зависни і не кліпай, доки я попаду тобі зеленим лазером в окуляр і не пропалю фільтр та матрицю
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09.06.2025 14:08 Відповісти
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09.06.2025 13:26 Відповісти
Ігнат мав на увазі документальне кіно, як кацапські космічні пірати вбили робота із італійського порнофільма

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09.06.2025 14:17 Відповісти
Нажаль за панібратства з чинаєм, рашисти в скорому можуть мати таку зброю.
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09.06.2025 13:28 Відповісти
житель деревни Саваслейка сегодня на рассвете наблюдал зеленый луч, исходящий от купола местной церкви Михаила Архангела. Игнат прокомментировал это событие.
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09.06.2025 13:36 Відповісти
Лазерна зброя проти дронів - це маячня....
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09.06.2025 13:38 Відповісти
Даремно Ви так. все працює, і дуже не погано, лазер не має потреби спалювати дрон, достатньо вивести з ладу. засвітити, камеру дрону. Звичайний лазер зеленого кольору, може це робити на відстані 100-150 метрів. з деякими нюансами.
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09.06.2025 14:05 Відповісти
ей, дроне!

ану бігом лети сюди!

підлети на 100-150 метрів, зависни і не кліпай, доки я попаду тобі зеленим лазером в окуляр і не пропалю фільтр та матрицю
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09.06.2025 14:08 Відповісти
Сухаревський казав, що збиваємо лазером, не брешіть
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09.06.2025 13:44 Відповісти
Пруфи?😭😭😭
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09.06.2025 13:54 Відповісти
мабуть сказав, що не збиваємо а можемо

це важливо

важливо розуміти різницю між поняттями "збиваємо" і "можемо збивати"

з точки зору фізики той калічний Фольксваген Т4, з лазером що теліпався на пружині, який було показано в новині про Сухаревського, може збити не тільки дрон, а і наприклад стратегічний бомбардувальник ТУ-160

можна навіть, це я журналістам даю підказку, порахувати скільки коштує ТУ-160 - це була б дуже солодка іллюстрація до статті, дуже би сподобалось нашим 73% виборців зеленського та і йому самому теж

маленька дрібниця - для цього, щоб збити дрон або літак тим бойовим лазером з Фольксвагена Т4, потрібно підняти Фольксваген на супутникову орбіту Землі і звідти скинути на дрон або літак, правильно розрахувавши траєкторію падіння

як два пальця об асфальт
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09.06.2025 14:05 Відповісти
Якщо зробити, наскілько це можливо, компактний лазерний пристрій, здатний лише різати оптоволокно, то втрати особового складу та техніки будуть значно зменшені.
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09.06.2025 14:08 Відповісти
якщо зможете розрізати скло лазером - станете нобелівським лауреатом з фізики
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09.06.2025 14:10 Відповісти
Ну, признаться, стекло ещё в совке резали. На производстве разумеется, и мощность от 1кВт, 5кВт режут уже вполне уверенно. Стекло не абсолютно прозрачное, чуть поглощает тепло, и получаются микротрещины, без микроскопа почти ровный, так называемый срез. Но это на производстве, газовым лазером. В Фольксваген Т4 разумеется не всунешь, ибо размеры холодильной установки такие, шо в общем много.
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09.06.2025 14:44 Відповісти
новина агонь!

Ігнат майже не вживає спиртного чи наркоту, коли дає такі інтерв'ю
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09.06.2025 14:09 Відповісти
Якщо полковник Ігнат коментував лазерне озброєння, дивлячись лише на зелений промінь від китайського ліхтарика на ілюстративному фото до цієї статті, який точно далекий від лазерного, то і коментар вийшов далекий...
Для файного коментаря мабуть доцільно дати п-ку Ігнату обережно подивитись на справжній промінь HEL. Не обовʼязково зелений
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09.06.2025 15:31 Відповісти
один Ї банат щось перднув, дуб дубом в фізиці - і кодло менших ї банатів збігається, згвалтованих в дитинстві підручником з фізики, щоб піддакнути
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09.06.2025 14:12 Відповісти
Лазер то є світло . Як-би лазер міг щось різати то його давно б використовували в порізці металу на виробництві , а так лазер спроможний хіба що випаювати волоски на вагіні .
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09.06.2025 14:41 Відповісти
Режет и очень даже ничего и уже давно. Это производственный лазер ( на много кВт), не ручка-указка.
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09.06.2025 14:46 Відповісти
Нічого лазер різати не може .Лазер то є СВІТЛО .
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09.06.2025 14:50 Відповісти
С такими аргументами не поспоришь.
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09.06.2025 15:03 Відповісти
Мабуть брешуть?
https://mirtels.com.ua/ua/statti/lazerne-rizannya-skla
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09.06.2025 15:33 Відповісти
Крах инженера Гарина
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09.06.2025 14:52 Відповісти
 
 