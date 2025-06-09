Інформації щодо застосування лазерної зброї проти дронів немає, - Повітряні сили
У Повітряних силах наразі немає інформації, що Росія почала застосовувати лазерну зброю проти українських дронів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеефіру повідомив начальник Управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.
"Я не маю такої інформації, що Росія застосовує лазерну зброю. На жаль, тут нічого не можу сказати", - сказав Ігнат.
Натомість він прокоментував перспективи взяття на озброєння лазерів Україною.
"Як відомо, універсальної зброї не буває. Ми розвиваємо різні напрямки. От зараз Сполучені Штати теж кажуть, що подивившись на досвід України щодо безпілотних систем, багато там фахівців почали говорити про те, що начебто пілотована авіація вже не потрібна, вже переходимо на нові виклики, нові загрози і так далі. Насправді кожна зброя виконує своє завдання і має своє призначення, і тому і пілотована авіація, і безпілотні системи, і в тому числі лазерна зброя будуть мати місце в майбутніх війнах, в майбутніх безпекових операціях, тому лазер теж зброя не універсальна", - розповів Ігнат.
Він додав, що під час поганої видимості та за наявності туману лазерне озброєння не буде ефективним в боротьбі проти повітряних сил.
"Але лазерне озброєння, наскільки відомо, вже у відкритому доступі, вже мають декілька країн світу навіть на озброєнні і, можливо, за цим теж буде майбутнє", - зазначив Ігнат.
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ану бігом лети сюди!
підлети на 100-150 метрів, зависни і не кліпай, доки я попаду тобі зеленим лазером в окуляр і не пропалю фільтр та матрицю
це важливо
важливо розуміти різницю між поняттями "збиваємо" і "можемо збивати"
з точки зору фізики той калічний Фольксваген Т4, з лазером що теліпався на пружині, який було показано в новині про Сухаревського, може збити не тільки дрон, а і наприклад стратегічний бомбардувальник ТУ-160
можна навіть, це я журналістам даю підказку, порахувати скільки коштує ТУ-160 - це була б дуже солодка іллюстрація до статті, дуже би сподобалось нашим 73% виборців зеленського та і йому самому теж
маленька дрібниця - для цього, щоб збити дрон або літак тим бойовим лазером з Фольксвагена Т4, потрібно підняти Фольксваген на супутникову орбіту Землі і звідти скинути на дрон або літак, правильно розрахувавши траєкторію падіння
як два пальця об асфальт
Ігнат майже не вживає спиртного чи наркоту, коли дає такі інтерв'ю
Для файного коментаря мабуть доцільно дати п-ку Ігнату обережно подивитись на справжній промінь HEL. Не обовʼязково зелений
https://mirtels.com.ua/ua/statti/lazerne-rizannya-skla