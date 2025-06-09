Информации о применении Россией лазерного оружия против дронов нет, - Воздушные силы

В Воздушных силах пока нет информации, что Россия начала применять лазерное оружие против украинских дронов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеэфира сообщил начальник Управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат

"Я не имею такой информации, что Россия применяет лазерное оружие. К сожалению, здесь ничего не могу сказать", - сказал Игнат.

Зато он прокомментировал перспективы взятия на вооружение лазеров Украиной.

"Как известно, универсального оружия не бывает. Мы развиваем различные направления. Вот сейчас Соединенные Штаты тоже говорят, что посмотрев на опыт Украины по беспилотным системам, многие там специалисты начали говорить о том, что вроде пилотируемая авиация уже не нужна, уже переходим на новые вызовы, новые угрозы и так далее. На самом деле каждое оружие выполняет свою задачу и имеет свое назначение, и поэтому и пилотируемая авиация, и беспилотные системы, и в том числе лазерное оружие будут иметь место в будущих войнах, в будущих операциях по безопасности, поэтому лазер тоже оружие не универсальное", - рассказал Игнат.

Он добавил, что во время плохой видимости и при наличии тумана лазерное вооружение не будет эффективным в борьбе против воздушных сил.

"Но лазерное вооружение, насколько известно, уже в открытом доступе, уже имеют несколько стран мира даже на вооружении и, возможно, за этим тоже будет будущее", - отметил Игнат.

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