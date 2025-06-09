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Новости Лазерное оружие РФ
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Информации о применении Россией лазерного оружия против дронов нет, - Воздушные силы

Использует ли Россия лазерное оружие

В Воздушных силах пока нет информации, что Россия начала применять лазерное оружие против украинских дронов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеэфира сообщил начальник Управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат

"Я не имею такой информации, что Россия применяет лазерное оружие. К сожалению, здесь ничего не могу сказать", - сказал Игнат.

Зато он прокомментировал перспективы взятия на вооружение лазеров Украиной.

"Как известно, универсального оружия не бывает. Мы развиваем различные направления. Вот сейчас Соединенные Штаты тоже говорят, что посмотрев на опыт Украины по беспилотным системам, многие там специалисты начали говорить о том, что вроде пилотируемая авиация уже не нужна, уже переходим на новые вызовы, новые угрозы и так далее. На самом деле каждое оружие выполняет свою задачу и имеет свое назначение, и поэтому и пилотируемая авиация, и беспилотные системы, и в том числе лазерное оружие будут иметь место в будущих войнах, в будущих операциях по безопасности, поэтому лазер тоже оружие не универсальное", - рассказал Игнат.

Он добавил, что во время плохой видимости и при наличии тумана лазерное вооружение не будет эффективным в борьбе против воздушных сил.

"Но лазерное вооружение, насколько известно, уже в открытом доступе, уже имеют несколько стран мира даже на вооружении и, возможно, за этим тоже будет будущее", - отметил Игнат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобороны Британии сообщило об успешном испытании лазерной установки для поражения дронов

Автор: 

лазерное оружие (23) Воздушные силы (2425) Игнат Юрий (610)


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Топ комментарии
+2
новина агонь!

Ігнат майже не вживає спиртного чи наркоту, коли дає такі інтерв'ю
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09.06.2025 14:09 Ответить
+1
житель деревни Саваслейка сегодня на рассвете наблюдал зеленый луч, исходящий от купола местной церкви Михаила Архангела. Игнат прокомментировал это событие.
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09.06.2025 13:36 Ответить
+1
ей, дроне!

ану бігом лети сюди!

підлети на 100-150 метрів, зависни і не кліпай, доки я попаду тобі зеленим лазером в окуляр і не пропалю фільтр та матрицю
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09.06.2025 14:08 Ответить
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09.06.2025 13:26 Ответить
Ігнат мав на увазі документальне кіно, як кацапські космічні пірати вбили робота із італійського порнофільма

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09.06.2025 14:17 Ответить
Нажаль за панібратства з чинаєм, рашисти в скорому можуть мати таку зброю.
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09.06.2025 13:28 Ответить
житель деревни Саваслейка сегодня на рассвете наблюдал зеленый луч, исходящий от купола местной церкви Михаила Архангела. Игнат прокомментировал это событие.
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09.06.2025 13:36 Ответить
Лазерна зброя проти дронів - це маячня....
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09.06.2025 13:38 Ответить
Даремно Ви так. все працює, і дуже не погано, лазер не має потреби спалювати дрон, достатньо вивести з ладу. засвітити, камеру дрону. Звичайний лазер зеленого кольору, може це робити на відстані 100-150 метрів. з деякими нюансами.
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09.06.2025 14:05 Ответить
ей, дроне!

ану бігом лети сюди!

підлети на 100-150 метрів, зависни і не кліпай, доки я попаду тобі зеленим лазером в окуляр і не пропалю фільтр та матрицю
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09.06.2025 14:08 Ответить
Сухаревський казав, що збиваємо лазером, не брешіть
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09.06.2025 13:44 Ответить
Пруфи?😭😭😭
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09.06.2025 13:54 Ответить
мабуть сказав, що не збиваємо а можемо

це важливо

важливо розуміти різницю між поняттями "збиваємо" і "можемо збивати"

з точки зору фізики той калічний Фольксваген Т4, з лазером що теліпався на пружині, який було показано в новині про Сухаревського, може збити не тільки дрон, а і наприклад стратегічний бомбардувальник ТУ-160

можна навіть, це я журналістам даю підказку, порахувати скільки коштує ТУ-160 - це була б дуже солодка іллюстрація до статті, дуже би сподобалось нашим 73% виборців зеленського та і йому самому теж

маленька дрібниця - для цього, щоб збити дрон або літак тим бойовим лазером з Фольксвагена Т4, потрібно підняти Фольксваген на супутникову орбіту Землі і звідти скинути на дрон або літак, правильно розрахувавши траєкторію падіння

як два пальця об асфальт
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09.06.2025 14:05 Ответить
Якщо зробити, наскілько це можливо, компактний лазерний пристрій, здатний лише різати оптоволокно, то втрати особового складу та техніки будуть значно зменшені.
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09.06.2025 14:08 Ответить
якщо зможете розрізати скло лазером - станете нобелівським лауреатом з фізики
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09.06.2025 14:10 Ответить
новина агонь!

Ігнат майже не вживає спиртного чи наркоту, коли дає такі інтерв'ю
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09.06.2025 14:09 Ответить
один Ї банат щось перднув, дуб дубом в фізиці - і кодло менших ї банатів збігається, згвалтованих в дитинстві підручником з фізики, щоб піддакнути
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09.06.2025 14:12 Ответить
 
 