Побиття 12-річного хлопчика на Одещині: поліція розпочала кримінальне провадження

В Одеській області поліція відкрила кримінальне провадження за фактом катування 12-річного підлітка.

Про це повідомила ювенальна поліція у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, у соцмережах виявлено відео, на якому 17-річний юнак б'є молодшого хлопця в закинутій будівлі в присутності ще однієї особи. Інцидент знімала третя особа, після чого відеозапис з’явився у фейсбуці.

Слідчі дії тривають. Розпочато кримінальне провадження за статтею 127 Кримінального кодексу України - катування.

Правоохоронці закликають батьків уважно стежити за поведінкою своїх дітей, не ігнорувати ознаки насильства та своєчасно звертатися до поліції у разі підозри на його прояви.

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