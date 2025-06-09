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Новости Избиение подростков
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Избиение 12-летнего мальчика в Одесской области: полиция начала уголовное производство

побиття

В Одесской области полиция открыла уголовное производство по факту пыток 12-летнего подростка.

Об этом сообщила ювенальная полиция в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, в соцсетях обнаружено видео, на котором 17-летний юноша бьет младшего парня в заброшенном здании в присутствии еще одного человека. Инцидент снимал третий человек, после чего видеозапись появилась в фейсбуке.

Следственные действия продолжаются. Начато уголовное производство по статье 127 Уголовного кодекса Украины - пытки.

Правоохранители призывают родителей внимательно следить за поведением своих детей, не игнорировать признаки насилия и своевременно обращаться в полицию в случае подозрения на его проявления.

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Витирають ноги об учителя всі кому не ліньки. Так вже опустили професію, що далі нема куди. Повна вседозволеність та дитиноцентризм, тому і маємо таку деградацію "здобувачів" - підпали автівок, вандалізм, знущання тапобиття однолітків і не тільки. Школяри не знають такого слова як відповідальність, а потім суспільство дивується, чому молоді люди зовсім без гальм
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09.06.2025 17:31 Ответить
Це ж як в газеті матеріал подадуть. Малий шкідник, плюється у вчителя, вчитель його за вухо, 30 шкідників відео чкраз знімають.
І всьо, газетярі, щоб " жарене" подати пропишуть в газеті " Соврємєнній Чікатіло опинілся на работє з дєтьмі!!! ХТО ЯГО на работу прінял"?
І ті ж самі, що зараз зубами стукають на цих 17- ти річних садистів, почнуть верещати як Кінг-Конги, під чам гону..
Лющи ж у масі тупі, як ти їм матеріал до вух подаси, так вони і реагуть
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09.06.2025 18:11 Ответить
З цим щось треба негайно робити бо це пошесть, це як сказ, увіщуваннями не зупинити. Треба міняти КК в частині віку притягнення до кримінальної відповідальності і покарання батьків за неналежне виховання дітей.
Не так давно, дивлюсь у вікно, а за малечею женуться два бугая по 12 років з іграшковими автоматами, вигнавши його з пісочниці, поки мати трохи подалі вішала попрану білизну сушитись. Мати кричить, дитина кричить, люди під домом кричать, а ці савці ні на кого не звертають увагу повалили дитину і оруть «на колені!».
Що це блдь відбувається? Мати і люли ледь відігнали цих потвор, то вони на всіх цей, нехай поки що, ігровий, автомат направили і натискаючі на гачок тріщали ним і брудно матюкалися. Всі були в шоці(
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09.06.2025 17:55 Ответить
 
 