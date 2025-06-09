Избиение 12-летнего мальчика в Одесской области: полиция начала уголовное производство

В Одесской области полиция открыла уголовное производство по факту пыток 12-летнего подростка.

Об этом сообщила ювенальная полиция в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, в соцсетях обнаружено видео, на котором 17-летний юноша бьет младшего парня в заброшенном здании в присутствии еще одного человека. Инцидент снимал третий человек, после чего видеозапись появилась в фейсбуке.

Следственные действия продолжаются. Начато уголовное производство по статье 127 Уголовного кодекса Украины - пытки.

Правоохранители призывают родителей внимательно следить за поведением своих детей, не игнорировать признаки насилия и своевременно обращаться в полицию в случае подозрения на его проявления.

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