Избиение 12-летней девочки в Белой Церкви: двум подросткам сообщили о подозрении

Полицейские Киевщины объявили подозрения двум подросткам за избиение 12-летней школьницы в Белой Церкви.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Напомним, в интернете появилось видео, на котором группа несовершеннолетних избивает школьницу. Происшествие случилось 11 января этого года в Белой Церкви.

Заместитель начальника полиции Киевщины Виктор Луговой рассказал, что тогда было идентифицировано 13 участников драки.

"Сейчас двум старшим нападавшим сообщено о подозрениях в пытках и вымогательстве средств с потерпевшей. В отношении трех младших участников события - в суд направлено ходатайство о принудительных мерах воспитательного процесса. Другие семь школьников признаны свидетелями", - об этом полицейский сообщил в эфире телеканала 1+1.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что несовершеннолетние издевались и избили 12-летнюю девочку в Белой Церкви.

16-летнему юноше сообщено о подозрении по факту пыток малолетней и вымогательства у нее средств.

Полиция Киевщины переквалифицировала действия всех участников преступления: досудебное расследование продолжается по факту пыток.

В Киевской ОГА заявили, что держат на контроле резонансную ситуацию с избиением 12-летней девочки в Белой Церкви Киевской области.

Офис Омбудсмена отреагировал на инцидент с избиением 12-летней девочки в Белой Церкви Киевской области.

22 января суд избрал меру пресечения несовершеннолетнему за пытки и вымогательство денег у 12-летнего ребенка в Белой Церкви Киевской области.

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