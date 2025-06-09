Избиение 12-летней девочки в Белой Церкви: двум подросткам сообщили о подозрении
Полицейские Киевщины объявили подозрения двум подросткам за избиение 12-летней школьницы в Белой Церкви.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Напомним, в интернете появилось видео, на котором группа несовершеннолетних избивает школьницу. Происшествие случилось 11 января этого года в Белой Церкви.
Заместитель начальника полиции Киевщины Виктор Луговой рассказал, что тогда было идентифицировано 13 участников драки.
"Сейчас двум старшим нападавшим сообщено о подозрениях в пытках и вымогательстве средств с потерпевшей. В отношении трех младших участников события - в суд направлено ходатайство о принудительных мерах воспитательного процесса. Другие семь школьников признаны свидетелями", - об этом полицейский сообщил в эфире телеканала 1+1.
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Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что несовершеннолетние издевались и избили 12-летнюю девочку в Белой Церкви.
16-летнему юноше сообщено о подозрении по факту пыток малолетней и вымогательства у нее средств.
Полиция Киевщины переквалифицировала действия всех участников преступления: досудебное расследование продолжается по факту пыток.
В Киевской ОГА заявили, что держат на контроле резонансную ситуацию с избиением 12-летней девочки в Белой Церкви Киевской области.
Офис Омбудсмена отреагировал на инцидент с избиением 12-летней девочки в Белой Церкви Киевской области.
22 января суд избрал меру пресечения несовершеннолетнему за пытки и вымогательство денег у 12-летнего ребенка в Белой Церкви Киевской области.
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Які саженці, такі й плоди!! Тітушками, вони будуть трохи пізніше!!…
Якщо для них, не буде покарання, далі буде, ТРАГЕДІЯ! Якщо їх батькам, не акакаяразніца ….