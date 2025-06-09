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Новости Избиение 12-летней девочки в Белой Церкви
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Избиение 12-летней девочки в Белой Церкви: двум подросткам сообщили о подозрении

Избиение девушки Белая Церковь

Полицейские Киевщины объявили подозрения двум подросткам за избиение 12-летней школьницы в Белой Церкви.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Напомним, в интернете появилось видео, на котором группа несовершеннолетних избивает школьницу. Происшествие случилось 11 января этого года в Белой Церкви.

Заместитель начальника полиции Киевщины Виктор Луговой рассказал, что тогда было идентифицировано 13 участников драки.

"Сейчас двум старшим нападавшим сообщено о подозрениях в пытках и вымогательстве средств с потерпевшей. В отношении трех младших участников события - в суд направлено ходатайство о принудительных мерах воспитательного процесса. Другие семь школьников признаны свидетелями", - об этом полицейский сообщил в эфире телеканала 1+1.

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Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что несовершеннолетние издевались и избили 12-летнюю девочку в Белой Церкви.

16-летнему юноше сообщено о подозрении по факту пыток малолетней и вымогательства у нее средств.

Полиция Киевщины переквалифицировала действия всех участников преступления: досудебное расследование продолжается по факту пыток.

В Киевской ОГА заявили, что держат на контроле резонансную ситуацию с избиением 12-летней девочки в Белой Церкви Киевской области.

Офис Омбудсмена отреагировал на инцидент с избиением 12-летней девочки в Белой Церкви Киевской области.

22 января суд избрал меру пресечения несовершеннолетнему за пытки и вымогательство денег у 12-летнего ребенка в Белой Церкви Киевской области.

Также читайте: На Киевщине 14-летний подросток вылез на крышу поезда и получил поражение током, - полиция. ФОТО

Автор: 

Белая Церковь (180) избиение (9818) Киевская область (4199) Белоцерковский район (25)


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Це уже зформована, підліткова злочинна група осіб…
Які саженці, такі й плоди!! Тітушками, вони будуть трохи пізніше!!…
Якщо для них, не буде покарання, далі буде, ТРАГЕДІЯ! Якщо їх батькам, не акакаяразніца ….
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09.06.2025 16:34 Ответить
А деякі довбограї виступають ще проти ювенальної юстиції...
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09.06.2025 16:48 Ответить
Витирають ноги об учителя всі кому не ліньки. Так вже опустили професію, що далі нема куди. Повна вседозволеність та дитиноцентризм, тому і маємо таку деградацію "здобувачів" - підпали автівок, вандалізм, знущання тапобиття однолітків і не тільки. Школяри не знають такого слова як відповідальність, а потім суспільство дивується, чому молоді люди зовсім без гальм
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09.06.2025 17:32 Ответить
 
 