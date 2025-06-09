Побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві: двом підліткам повідомили про підозру
Поліцейські Київщини оголосили підозри двом підліткам за побиття 12-річної школярки у Білій Церкві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Нагадаємо, в інтернеті з’явилося відео, на якому група неповнолітніх б’є школярку. Подія трапилася 11 січня цього року в Білій Церкві.
Заступник начальника поліції Київщини Віктор Луговий розповів, що тоді було ідентифіковано 13 учасників бійки.
"Наразі двом найстаршим нападникам повідомлено про підозри у катуванні та вимаганні коштів з потерпілої. Щодо трьох молодших учасників події - до суду направлено клопотання про примусові заходи виховного процесу. Інші сім школярів визнані свідками", - про це поліцейський повідомив в ефірі телеканалу 1+1.
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Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що неповнолітні знущалися та побили 12-річну дівчинку у Білій Церкві.
16-річному юнаку повідомлено про підозру за фактом катування малолітньої та вимагання у неї коштів.
Поліція Київщини перекваліфікувала дії усіх учасників злочину: досудове розслідування триває за фактом катування.
У Київській ОВА заявили, що тримають на контролі резонансну ситуацію із побиттям 12-річної дівчинки у Білій Церкві на Київщині.
Офіс Омбудсмена відреагував на інцидент із побиттям 12-річної дівчинки у Білій Церкві на Київщині.
22 січня суд обрав запобіжний захід неповнолітньому за катування та вимагання грошей у 12-річної дитини в Білій Церкві на Київщині.
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