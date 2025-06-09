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Новини Надбавки та премії держслужбовців
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Кабмін ухвалив розміри надбавок та порядок преміювання держслужбовців

шмигаль,кабмін

Кабінет Міністрів доповнив постанову про оплату праці держслужбовців, додавши розмір надбавок до посадових окладів та порядок преміювання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зокрема, постанову доповнили розміром надбавок до посадових окладів за ранги держслужбовців у держорганах, які провели класифікацію посад.

Так, держслужбовець першого рангу отримає надбавку у 1000 грн, другого – 900 грн, третього – 800 грн, четвертого – 700 грн, п'ятого – 600 грн, шостого – 500, сьомого – 400 грн, восьмого – 300 грн, дев'ятого – 200 грн.

Також додали Порядок преміювання державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А" у держорганах, що провели класифікацію посад. Він передбачає, що розмір місячної або квартальної премії держслужбовців не може перевищувати 30% посадового окладу для місячної та 90% посадового окладу – для квартальної премій.

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Кабмін (14153) премія (386) держслужбовці (337)


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От суки,для себе гроші є,а для пенсіонерів немає,для армії теж немає.Як може чиновник мати більшу зарплату,чим військовий,який сидить в окопі і кожної секунди можуть вбити.
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09.06.2025 18:59 Відповісти
"Як може чиновник мати більшу зарплату,чим військовий?"
Це правильно! Бо чим ризикує військовий? Здоров'ям, у крайньому випадку - життям! Хіба це можна порівняти із ризиком "сєсьть с канфіскациєй"?
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09.06.2025 19:06 Відповісти
А з якого ×уя кабміну жирувати преміями під час війни? Чи може кабмін забезпечив зростання економіки і усунув корупційні схеми? Чи може ми почали території відвойовувати? Яка така накотила потужна хвиля оптимізму, окрім коксу перед видосом?
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09.06.2025 18:59 Відповісти
Даля зрадників не має бути не яких обмежень.
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09.06.2025 19:02 Відповісти
А не охрініли?
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09.06.2025 19:09 Відповісти
 
 