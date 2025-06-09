Кабмін ухвалив розміри надбавок та порядок преміювання держслужбовців

Кабінет Міністрів доповнив постанову про оплату праці держслужбовців, додавши розмір надбавок до посадових окладів та порядок преміювання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зокрема, постанову доповнили розміром надбавок до посадових окладів за ранги держслужбовців у держорганах, які провели класифікацію посад.

Так, держслужбовець першого рангу отримає надбавку у 1000 грн, другого – 900 грн, третього – 800 грн, четвертого – 700 грн, п'ятого – 600 грн, шостого – 500, сьомого – 400 грн, восьмого – 300 грн, дев'ятого – 200 грн.

Також додали Порядок преміювання державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А" у держорганах, що провели класифікацію посад. Він передбачає, що розмір місячної або квартальної премії держслужбовців не може перевищувати 30% посадового окладу для місячної та 90% посадового окладу – для квартальної премій.

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