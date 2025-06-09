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Новости Надбавки и премии госслужащих
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Кабмин утвердил размеры надбавок и порядок премирования госслужащих

шмыгаль,кабмин

Кабинет Министров дополнил постановление об оплате труда госслужащих, добавив размер надбавок к должностным окладам и порядок премирования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В частности, постановление дополнили размером надбавок к должностным окладам за ранги госслужащих в госорганах, которые провели классификацию должностей.

В частности, госслужащий первого ранга получит надбавку в 1000 грн, второго - 900 грн, третьего - 800 грн, четвертого - 700 грн, пятого - 600 грн, шестого - 500, седьмого - 400 грн, восьмого - 300 грн, девятого - 200 грн.

Также добавили Порядок премирования государственных служащих, занимающих должности государственной службы категории "А" в госорганах, которые провели классификацию должностей. Он предусматривает, что размер месячной или квартальной премии госслужащих не может превышать 30% должностного оклада для месячной и 90% должностного оклада - для квартальной премий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 8% госслужащих мобилизованы, - Немчинов

Автор: 

Кабмин (14034) премия (483) госслужащие (340)


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Топ комментарии
+18
От суки,для себе гроші є,а для пенсіонерів немає,для армії теж немає.Як може чиновник мати більшу зарплату,чим військовий,який сидить в окопі і кожної секунди можуть вбити.
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09.06.2025 18:59 Ответить
+16
А з якого ×уя кабміну жирувати преміями під час війни? Чи може кабмін забезпечив зростання економіки і усунув корупційні схеми? Чи може ми почали території відвойовувати? Яка така накотила потужна хвиля оптимізму, окрім коксу перед видосом?
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09.06.2025 18:59 Ответить
+11
"Як може чиновник мати більшу зарплату,чим військовий?"
Це правильно! Бо чим ризикує військовий? Здоров'ям, у крайньому випадку - життям! Хіба це можна порівняти із ризиком "сєсьть с канфіскациєй"?
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09.06.2025 19:06 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
От суки,для себе гроші є,а для пенсіонерів немає,для армії теж немає.Як може чиновник мати більшу зарплату,чим військовий,який сидить в окопі і кожної секунди можуть вбити.
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09.06.2025 18:59 Ответить
"Як може чиновник мати більшу зарплату,чим військовий?"
Це правильно! Бо чим ризикує військовий? Здоров'ям, у крайньому випадку - життям! Хіба це можна порівняти із ризиком "сєсьть с канфіскациєй"?
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09.06.2025 19:06 Ответить
А з якого ×уя кабміну жирувати преміями під час війни? Чи може кабмін забезпечив зростання економіки і усунув корупційні схеми? Чи може ми почали території відвойовувати? Яка така накотила потужна хвиля оптимізму, окрім коксу перед видосом?
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09.06.2025 18:59 Ответить
економіка в повній сраці, люди ризикуючи життям тікають з країни , а в ЗЕлених виродків все ******* вони собі премії виписують! Країна мрій *****!
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09.06.2025 19:26 Ответить
Даля зрадників не має бути не яких обмежень.
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09.06.2025 19:02 Ответить
А не охрініли?
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09.06.2025 19:09 Ответить
І так, у Німчинова, вид охлявший, з купою держСекретарів з КМУ, а тепер, вони взагалі, і додому перестануть ходити по суботам + неділям??? На Мівіну, мабуть, перейдуть, 24/7?? Гроші, будуть отримувати, чималенькі… Там же, одні інваліди та пенсіонери, з довідками від МСЕК!
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09.06.2025 19:20 Ответить
Ви ще впевнені в тому що ЗЕскоти хочуть війну закінчити? Бабло є для мусорів прокурорів депутатів і їх помічників, для іншої кабінетної швалі. А солдату НЕМА!
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09.06.2025 19:23 Ответить
Для прокурорів не має так само. Давно немає. Десь років зо три. А згадки про них в цьому контексті портновщина.
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09.06.2025 20:19 Ответить
а прокурори в опопах сидять? чи живуть на мінімалку? ааааа, забула там же самі нещасні інваліди тяжко працюють, перемогли корупцію разом з зеленою мафією
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09.06.2025 21:08 Ответить
Дивно - а чому в ЗСУ нема квартальних премій ? Тобто - держава визнає , що чиновники все одно в пріоритеті , не зважаючи на війну ?!
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09.06.2025 19:23 Ответить
Может "квартальная премия" это поощрение за перевыполнение плана по итогам квартала?
К сожалению, мы не можем остановить продвижение врага по нашей территории.
Премию за то что медленнее, чем планировалось, отступаем?
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09.06.2025 19:37 Ответить
Дорофеев Сергей К сожалению, мы не можем остановить ...
- в якому підрозділі служите ?
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09.06.2025 19:39 Ответить
*******
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09.06.2025 19:32 Ответить
Нужно исключить средний контингент ВСУ, может до проковника. Всем остальным положить максимальный выплачиваемый доход, берем 30 тысяч. По штуке в день. Всю остальную зарплату, как в большую войну, выдавать облигациями ЗСУ.
Потом, после войны, погашать эти облигации с процентами.
Все равно, рано или поздно, все свои деньги получат.
Но. Для этого нужно правительство народного доверия. Глупо давать в долг компании где каждый третий жулик.
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09.06.2025 19:33 Ответить
Після війни курс бакса може так скочити, що тими облігаціями можна буде попу витирати.
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09.06.2025 19:53 Ответить
А в Харькове половине коммунальщиков урезали з.п. практически стырили 2000-3000 гр. а город красивый ничего не скажешь. но деньги мимо.
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09.06.2025 19:34 Ответить
Ще вчера ************ говорила, шо не хватает денег на войну, а на надбавки себе любимым, на средние з/п госчиновников 50т.грн., на повышение з/п таможенникам и мусарам есть деньги!! Ну да уж, конечно же, мы в университетах не обучались и в семи комнатах не жили!!!🫡🤡🥳🤗😆🤣😂
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09.06.2025 19:45 Ответить
Оце правильно! Чим більше їм платити, тим менше хабарів будуть брати. Чого ви смієтесь?
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09.06.2025 19:54 Ответить
А хтось взагалі зрощумів про що тут мова? Все так вітієвато і навмисно заплутано, що х...й зрозумієш.
«Він передбачає, що розмір місячної або квартальної премії держслужбовців не може перевищувати 30% посадового окладу для місячної та 90% посадового окладу - для квартальної премій.»
Це 120% премії?
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09.06.2025 20:23 Ответить
Держслужбу нужно всю переводить на минимальную зарплату без премий и надбавок,а освободившиеся средства направить на армию и на помощь семьям погибших.
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09.06.2025 20:47 Ответить
Краще б потурбувалися про кращі стовби для себе,бо скоро вісити будуть усі...а от хто і де то вже як повезе...
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09.06.2025 20:55 Ответить
Розвели цілу армію чиновників і дбають щоб ці трударі невідомого фронту не бідували, а витягували з держави по максимуму. І чомусь міністр фінансів не протестує, не каже що грошей немає для такого кошерного життя під час війни. А ось для військових які ризикують кожного дня своїм життям грошей на зарплатню немає. Випили чиновні суки всю кров з країни.
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09.06.2025 21:16 Ответить
 
 