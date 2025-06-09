Кабмин утвердил размеры надбавок и порядок премирования госслужащих
Кабинет Министров дополнил постановление об оплате труда госслужащих, добавив размер надбавок к должностным окладам и порядок премирования.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В частности, постановление дополнили размером надбавок к должностным окладам за ранги госслужащих в госорганах, которые провели классификацию должностей.
В частности, госслужащий первого ранга получит надбавку в 1000 грн, второго - 900 грн, третьего - 800 грн, четвертого - 700 грн, пятого - 600 грн, шестого - 500, седьмого - 400 грн, восьмого - 300 грн, девятого - 200 грн.
Также добавили Порядок премирования государственных служащих, занимающих должности государственной службы категории "А" в госорганах, которые провели классификацию должностей. Он предусматривает, что размер месячной или квартальной премии госслужащих не может превышать 30% должностного оклада для месячной и 90% должностного оклада - для квартальной премий.
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Це правильно! Бо чим ризикує військовий? Здоров'ям, у крайньому випадку - життям! Хіба це можна порівняти із ризиком "сєсьть с канфіскациєй"?
К сожалению, мы не можем остановить продвижение врага по нашей территории.
Премию за то что медленнее, чем планировалось, отступаем?
- в якому підрозділі служите ?
Потом, после войны, погашать эти облигации с процентами.
Все равно, рано или поздно, все свои деньги получат.
Но. Для этого нужно правительство народного доверия. Глупо давать в долг компании где каждый третий жулик.
«Він передбачає, що розмір місячної або квартальної премії держслужбовців не може перевищувати 30% посадового окладу для місячної та 90% посадового окладу - для квартальної премій.»
Це 120% премії?