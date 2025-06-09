Ворог 30 разів атакував на Покровському напрямку, знешкоджено 146 окупантів, - Генштаб

Від початку цієї доби, станом на 22:00, на фронті відбулося 124 бойових зіткнення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Російські загарбники завдали одного масованого ракетного удару 21 ракетою та 48 авіаційних ударів, застосувавши 53 керовані авіаційні бомби. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1347 дронів-камікадзе та здійснили 4343 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку впродовж дня наші війська відбили чотири атаки противника в районах Вовчанська, Кам’янки та Глибокого.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили шість штурмів поблизу Кіндрашівки, Загризового, Голубівки, Степової Новоселівки та Колісниківки. Одне боєзіткнення досі триває.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники дев’ять разів атакували позиції українців поблизу Липового та в напрямку Рідкодуба, Карпівки, Нового Миру, Ольгівки й Григорівки. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Сіверському напрямку з початку доби ворог наступальних дій не проводив.

Читайте: Евакуації на Сумщині підлягають 213 населених пунктів у 18 прикордонних громадах, - ОВА

На Краматорському напрямку наші оборонці відбили п’ять ворожих штурмів у районах Білої Гори та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку росіяни одинадцять разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Диліївки, Торецька та в напрямку Яблунівки. Три боєзіткнення ще тривають.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи тридцять разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Нова Полтавка, Новоукраїнка, Новооленівка, Богданівка, Новосергіївка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Малинівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Богданівка, Олексіївка, Андріївка та в напрямку населених пунктів Зелений Кут, Покровськ, Муравка. Дотепер триває три боєзіткнення. Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми підрахунками, українські воїни знешкодили 146 окупантів, 87 з них — безповоротно, знищили одну бойову броньовану машину, шість автомобілів противника, чотири антени зв’язку, п’ятнадцять мотоциклів, десять безпілотних літальних апаратів, три пункти управління безпілотними літальними апаратами, станцію радіоелектронної боротьби. Крім того, наші захисники вивели з ладу автомобіль, два мотоцикли, танк та важку вогнеметну систему.

На Новопавлівському напрямку ворог дванадцять разів атакував поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Зелене Поле, Вільне Поле, Веселе, у напрямку Шевченка, Багатиря та Запоріжжя. П’ять боєзіткнень тривають. Авіаційних ударів керованими бомбами зазнали населені пункти Запоріжжя та Новопіль.

Бойові дії на півдні

Сили оборони успішно відбили дві ворожі спроби просунутися уперед на Гуляйпільському напрямку поблизу населеного пункту Малинівка. Наразі триває ще одна атака противника. Авіаударів некерованими ракетами зазнали населені пункти Гуляйполе та Ольгівське.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили чотири ворожі штурми у районах Новоандріївки, Степового, Нестерянки та в бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив чотири спроби просунутися уперед в районі Антонівського мосту, дотепер триває одне боєзіткнення.

Також читайте: Путін готує літній наступ. Епіцентрами, ймовірно, стануть Костянтинівка та Покровськ на Донеччині, - The Economist

Бойові дії на Курському напрямку

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили двадцять п’ять атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав восьми авіаційних ударів із застосуванням п’ятнадцяти керованих бомб, а також здійснив 143 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.