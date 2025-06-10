Враг 30 раз атаковал на Покровском направлении, уничтожено 146 оккупантов, - Генштаб

С начала этих суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 124 боевых столкновения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Российские захватчики нанесли один массированный ракетный удар 21 ракетой и 48 авиационных ударов, применив 53 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1347 дронов-камикадзе и осуществили 4343 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении в течение дня наши войска отразили четыре атаки противника в районах Волчанска, Каменки и Глубокого.

На Купянском направлении украинские защитники отбили шесть штурмов вблизи Кондрашовки, Загрызово, Голубовки, Степной Новоселовки и Колесниковки. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики девять раз атаковали позиции украинцев вблизи Липового и в направлении Редкодуба, Карповки, Нового Мира, Ольговки и Григорьевки. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил.

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На Краматорском направлении наши защитники отразили пять вражеских штурмов в районах Белой Горы и Курдюмовки.

На Торецком направлении россияне одиннадцать раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи Дилиевки, Торецка и в направлении Яблоновки. Три боестолкновения еще продолжаются.

С начала этих суток на Покровском направлении захватнические подразделения тридцать раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Новоукраинка, Новооленевка, Богдановка, Новосергиевка, Миролюбовка, Елизаветовка, Малиновка, Луч, Лысовка, Удачное, Богдановка, Алексеевка, Андреевка и в направлении населенных пунктов Зеленый Кут, Покровск, Муравка. До сих пор продолжается три боестолкновения. Сегодня на этом направлении, по предварительным подсчетам, украинские воины обезвредили 146 оккупантов, 87 из них - безвозвратно, уничтожили одну боевую бронированную машину, шесть автомобилей противника, четыре антенны связи, пятнадцать мотоциклов, десять беспилотных летательных аппаратов, три пункта управления беспилотными летательными аппаратами, станцию радиоэлектронной борьбы. Кроме того, наши защитники вывели из строя автомобиль, два мотоцикла, танк и тяжелую огнеметную систему.

На Новопавловском направлении враг двенадцать раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Зеленое Поле, Вольное Поле, Веселое, в направлении Шевченко, Богатыиря и Запорожья. Пять боестолкновений продолжаются. Авиационным ударам управляемыми бомбами подверглись населенные пункты Запорожье и Новополь.

Боевые действия на юге

Силы обороны успешно отразили две вражеские попытки продвинуться вперед на Гуляйпольском направлении вблизи населенного пункта Малиновка. Сейчас продолжается еще одна атака противника. Авиаударам неуправляемыми ракетами подверглись населенные пункты Гуляйполе и Ольговское.

На Ореховском направлении наши защитники отразили четыре вражеских штурма в районах Новоандреевки, Степного, Нестерянки и в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении враг совершил четыре попытки продвинуться вперед в районе Антоновского моста, до сих пор продолжается одно боестолкновение.

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Боевые действия на Курском направлении

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины в течение суток отразили двадцать пять атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес восемь авиационных ударов с применением пятнадцати управляемых бомб, а также осуществил 143 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в частности два - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.