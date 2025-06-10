Перемога в обороні потребує планування. Наші фортифікації не відповідають сучасній війні, - Бутусов

До кордону з Дніпропетровською областю, тобто з центральною Україною, ворогу залишилось дійти 600 метрів.

Про це у своєму фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Замість системних рішень як завжди шукають де б який підрозділ піхоти знайти, щоб когось заткнути на цю ділянку, авось, кілька днів протримаються", - наголосив він.

Та підкреслив, що необхідно почати будівництво на відстані 25 км від діючої лінії фронту сучасної справжньої лінії оборони, яка захищає в першу чергу від дронів та моторизованих штурмів передній край, замасковані у посадках позиції, захищені та замасковані логістичні шляхи,

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"Нариті у полях сотні опорних пунктів з бетонними коробками оборонними позиціями не являються, це просто дорого вартісні картинки для фото звітів, які наші війська не займають, і які інколи навіть заважають нашій обороні. Наші опорні пункти побудовані у відкритих полях по фортифікаційним нормам приблизно 1915 року, за стандартами першої половини Першої світової війни, і не відповідають вимогам навіть 20-го сторіччя, не кажучи про сучасну війну дронів та високоточної зброї. Перемога в обороні потребує планування", - підкреслив Бутусов.