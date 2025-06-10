Перемога в обороні потребує планування. Наші фортифікації не відповідають сучасній війні, - Бутусов
До кордону з Дніпропетровською областю, тобто з центральною Україною, ворогу залишилось дійти 600 метрів.
Про це у своєму фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Замість системних рішень як завжди шукають де б який підрозділ піхоти знайти, щоб когось заткнути на цю ділянку, авось, кілька днів протримаються", - наголосив він.
Та підкреслив, що необхідно почати будівництво на відстані 25 км від діючої лінії фронту сучасної справжньої лінії оборони, яка захищає в першу чергу від дронів та моторизованих штурмів передній край, замасковані у посадках позиції, захищені та замасковані логістичні шляхи,
"Нариті у полях сотні опорних пунктів з бетонними коробками оборонними позиціями не являються, це просто дорого вартісні картинки для фото звітів, які наші війська не займають, і які інколи навіть заважають нашій обороні. Наші опорні пункти побудовані у відкритих полях по фортифікаційним нормам приблизно 1915 року, за стандартами першої половини Першої світової війни, і не відповідають вимогам навіть 20-го сторіччя, не кажучи про сучасну війну дронів та високоточної зброї. Перемога в обороні потребує планування", - підкреслив Бутусов.
Будь ласка, зачекайте...
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В основному в них оборона і йде!
А чого повтор?
Відлуння тут таке? Відлуння тут таке?
Чи заради екзотики, на кшталт "пого-пого", "ронго-ронго"?
Оно вже 4-й рік кацапи там мордуються.
Шо ж такоє?
ви не купуєте ідеї.
то сидіть мовчки і мовчки програвайте війну.
бо якщо хочете виграти то купуйте розуму собі і армії якщо не витягуєте самі.
невже так важко зрозуміти що армії в ********* світі не воюють тільки мізками воєначальника і його оточення, через кожні півроку армія оновлюється технольогічно і досвід старіє.
як наслідок в генералах служаки-барани які вміють лише посилати бронеколони на тьоткіно.
той самий залужний, наприкляд.
стерненко казав що приходив з ідеями щодо дронів до залужного, той його на8єр послав.
а уявіть що не послав а ухопився б за ідею, пішов до зеленського і поставив ультиматум - або мені мільйоні дронів в 23 році або я тебе, сучий сину, тут на банковій і застрелю.
суть ідей в тому що вони універсальні.
той же гаймарс - ним може воювати і хороша людина і дебільна і погана і прекрасна.
тож я і кажу - треба просто українським лідерам поменше гордині і побільше розуму щоб почати купувати ідеї.
у малюка вийшло адже не малюк операцію павутина придумав, її придумав який простий умовний прайвет раян.
Атже інформаційну війну ми програли з тріском... Чомусь про це, наші журналісти мовчать, чому? Бо інформаційне поле бою це їхня персональна відповідальність.
А от про фортифікації можна говорити досхочу... Атже за них відповідають інші.
Юра тобі вже бригаду пропонували... Чому не очолив? Відмовився...
І ти і я знаєм чому: бо язиком простіше і відповідальності 0... І мами полеглих і зниклих телефонувати не будуть...
І каліки пальцем показувати не будуть...
В ГЕНЕРАЛЬНИЙ ШТАБ.
ОДНОЗНАЧНО СРАЗУ НАЧАЛЬНИКОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА ФРОНТА.
НАІЦЄННЄЙШИЙ СПЄЦІАЛІСТ.
А саме вони керують парадом.
Подивіться які фортифікації будували перед Другою Світовою Війною!
Особливо що будував Сталін.
Та такі фортифікації дрони будуть колупати СТОЛІТТЯМИ!
А в нас у "фортифікаціях" залізобетон взагалі НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ - типу "занадто дорого"...
Але поки ще недороблений ШІ, бо ще ненавчений, а якшо навчений то тіко на двійку.
А тепер до справи - ІЗ УСІХ ВІДОМИХ ТА ,,КРУТИХ" ФОРТИФІКАЦІЙНИХ ЛІНІЙ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ДОВШЕ ЗА УСІХ ПРОТРИМАЛАСЬ ТІКО ЛІНІЯ МАННЕРГЕЙМА. І ТО БІЛЬШЕ ЗА РАХУНОК ПОГОДИ ТА ОСОБЛИВОСТІВ МІСЦЕВОСТІ.
ЯКРАЗ ,,СТАЛІНСЬКІ" ФОРТИФІКАЦІЇ НІМЦІ ПРОЙШЛИ І НЕПОМІТИЛИ.
Ну і головне, чого незнає і неможе знати діванний ШІ, ГОЛОВНА ПРОБЛЕМА, ГОЛОВНА СЛАБКІСТЬ ******** ВІЙНИ НА ДАННИЙ МОМЕНТ, ЦЕ НЕ ПРИСУТНІСТЬ-ВІДСУТНІСТЬ ,,ФОРТИФІКАЦІЙ".
ГОЛОВНА ПРОБЛЕМА НА ФРОНТІ ЗАРАЗ ЦЕ ЛОГІСТІКА І ВІДСУТНІСТЬ ДОСТАТНЬОЇ КІЛЬКОСТІ ОСОБОВОГО СКЛАДУ. НАВІТЬ У ДРОНАРІВ. Бо хлопчики шо гарно грають в танчіки в ЗСУ ,,гратись" в реальному часі, на реальному полі боя, чомусь неідуть.
P.S. Довелось разок бачити і толкові споруди. Але навіть вони не були облаштовані на 100%. Просто нормально зроблені. Але здається більшість зовсім того....