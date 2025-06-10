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Перемога в обороні потребує планування. Наші фортифікації не відповідають сучасній війні, - Бутусов

Юрій Бутусов

До кордону з Дніпропетровською областю, тобто з центральною Україною, ворогу залишилось дійти 600 метрів.

Про це у своєму фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Замість системних рішень як завжди шукають де б який підрозділ піхоти знайти, щоб когось заткнути на цю ділянку, авось, кілька днів протримаються", - наголосив він.

Та підкреслив, що необхідно почати будівництво на відстані 25 км від діючої лінії фронту сучасної справжньої лінії оборони, яка захищає в першу чергу від дронів та моторизованих штурмів передній край, замасковані у посадках позиції, захищені та замасковані логістичні шляхи,

Читайте: На фронті за добу 204 боєзіткнення. Понад половину з них на Донеччині, - Генштаб. КАРТА

"Нариті у полях сотні опорних пунктів з бетонними коробками оборонними позиціями не являються, це просто дорого вартісні картинки для фото звітів, які наші війська не займають, і які інколи навіть заважають нашій обороні. Наші опорні пункти побудовані у відкритих полях по фортифікаційним нормам приблизно 1915 року, за стандартами першої половини Першої світової війни, і не відповідають вимогам навіть 20-го сторіччя, не кажучи про сучасну війну дронів та високоточної зброї. Перемога в обороні потребує планування", - підкреслив Бутусов.

Автор: 

Бутусов Юрій (3617) Дніпропетровська область (3873) війна в Україні (4771)


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Топ коментарі
+10
Краще підняти зарплати поліції, - це зміцнить бойовий дух.
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10.06.2025 22:37 Відповісти
+6
Який Верховний-така і оборона.
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10.06.2025 22:38 Відповісти
+5
Навіщо фортифікації, є ж міста і селища.
В основному в них оборона і йде!
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10.06.2025 22:39 Відповісти
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10.06.2025 22:36 Відповісти
Краще підняти зарплати поліції, - це зміцнить бойовий дух.
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10.06.2025 22:37 Відповісти
Який Верховний-така і оборона.
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10.06.2025 22:38 Відповісти
Навіщо фортифікації, є ж міста і селища.
В основному в них оборона і йде!
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10.06.2025 22:39 Відповісти
- Бутусов, - Бутусов

А чого повтор?
Відлуння тут таке? Відлуння тут таке?
Чи заради екзотики, на кшталт "пого-пого", "ронго-ронго"?
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10.06.2025 22:40 Відповісти
Юра, можеш показати приклад про що саме йде мова, бо наче й окопи місцями якісні, але все одно все не те?
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10.06.2025 22:40 Відповісти
В мене таке ж питання виникло: а як це повинно виглядати, щоб відповідало сьогоденню чи майбутньому. 600м реально лякають, бо виколупувати їх важко. Хіба що всі самостійно вийдуть, коли пу спотикнеться об який-небудь трап і не підніметься. А чому ні?
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10.06.2025 22:45 Відповісти
Дронова війна все поміняла - потрібно швидше адаптуватись до ноаих реалій
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10.06.2025 22:40 Відповісти
Сирський про це ×ер скаже в голос. Його більше хвилює прихильність барина, ніж доля українців - за це йому і дали посаду, і тому її забрали у Залужного.
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10.06.2025 22:43 Відповісти
А до квітня 2019 відповідали.
Оно вже 4-й рік кацапи там мордуються.
Шо ж такоє?
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10.06.2025 22:43 Відповісти
Де саме "там"?
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10.06.2025 22:53 Відповісти
На Чонгарі?
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10.06.2025 23:06 Відповісти
Якась *****. Ще обороняються областями. Зайшли -не зайшли. Чи в нас вже окремі князівства?
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10.06.2025 22:48 Відповісти
это самое большое удивляет на Донбасе можно воевать, а вот в Днепропетровской то это уже шок для людства
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10.06.2025 22:53 Відповісти
Першочергове завдання не фортифікації, а сєтку над прифронтовими дорогами натягнути - оце буде діло зроблено
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10.06.2025 22:51 Відповісти
Кацапы уже давно делают.
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10.06.2025 23:07 Відповісти
ви купуєте ідеї?
ви не купуєте ідеї.
то сидіть мовчки і мовчки програвайте війну.
бо якщо хочете виграти то купуйте розуму собі і армії якщо не витягуєте самі.
невже так важко зрозуміти що армії в ********* світі не воюють тільки мізками воєначальника і його оточення, через кожні півроку армія оновлюється технольогічно і досвід старіє.
як наслідок в генералах служаки-барани які вміють лише посилати бронеколони на тьоткіно.
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10.06.2025 22:57 Відповісти
Так все одно будуть виконувати накази генерала, хоч і найтупіші, бо це ж армія.
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10.06.2025 23:08 Відповісти
якщо тупому генералу дати щось класне в руки і переконати що цим можна перемагати то воно почне ним воювати і все буде добре.
той самий залужний, наприкляд.
стерненко казав що приходив з ідеями щодо дронів до залужного, той його на8єр послав.
а уявіть що не послав а ухопився б за ідею, пішов до зеленського і поставив ультиматум - або мені мільйоні дронів в 23 році або я тебе, сучий сину, тут на банковій і застрелю.
суть ідей в тому що вони універсальні.
той же гаймарс - ним може воювати і хороша людина і дебільна і погана і прекрасна.
тож я і кажу - треба просто українським лідерам поменше гордині і побільше розуму щоб почати купувати ідеї.
у малюка вийшло адже не малюк операцію павутина придумав, її придумав який простий умовний прайвет раян.
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10.06.2025 23:27 Відповісти
Пора міністру оборони писати статті про те, що бутусов поганий журналіст...
Атже інформаційну війну ми програли з тріском... Чомусь про це, наші журналісти мовчать, чому? Бо інформаційне поле бою це їхня персональна відповідальність.
А от про фортифікації можна говорити досхочу... Атже за них відповідають інші.
Юра тобі вже бригаду пропонували... Чому не очолив? Відмовився...
І ти і я знаєм чому: бо язиком простіше і відповідальності 0... І мами полеглих і зниклих телефонувати не будуть...
І каліки пальцем показувати не будуть...
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10.06.2025 23:07 Відповісти
В ШТАБ.
В ГЕНЕРАЛЬНИЙ ШТАБ.
ОДНОЗНАЧНО СРАЗУ НАЧАЛЬНИКОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА ФРОНТА.
НАІЦЄННЄЙШИЙ СПЄЦІАЛІСТ.
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10.06.2025 23:12 Відповісти
Я ще раз підкреслю таку тезу якщо Еліта та її діти не воює на передку, то будемо мати таке,подумайте над цим, в цьому плані Ізраїль є хороший приклад.
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10.06.2025 23:21 Відповісти
В Ізраїлю хасиди не воюють.
А саме вони керують парадом.
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10.06.2025 23:26 Відповісти
Бажаєте побачити СПРАВЖНІ ФОРТИФІКАЦІЇ?
Подивіться які фортифікації будували перед Другою Світовою Війною!
Особливо що будував Сталін.
Та такі фортифікації дрони будуть колупати СТОЛІТТЯМИ!
А в нас у "фортифікаціях" залізобетон взагалі НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ - типу "занадто дорого"...
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10.06.2025 23:34 Відповісти
Виходячі з ніка то ти ШІ.
Але поки ще недороблений ШІ, бо ще ненавчений, а якшо навчений то тіко на двійку.
А тепер до справи - ІЗ УСІХ ВІДОМИХ ТА ,,КРУТИХ" ФОРТИФІКАЦІЙНИХ ЛІНІЙ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ДОВШЕ ЗА УСІХ ПРОТРИМАЛАСЬ ТІКО ЛІНІЯ МАННЕРГЕЙМА. І ТО БІЛЬШЕ ЗА РАХУНОК ПОГОДИ ТА ОСОБЛИВОСТІВ МІСЦЕВОСТІ.
ЯКРАЗ ,,СТАЛІНСЬКІ" ФОРТИФІКАЦІЇ НІМЦІ ПРОЙШЛИ І НЕПОМІТИЛИ.

Ну і головне, чого незнає і неможе знати діванний ШІ, ГОЛОВНА ПРОБЛЕМА, ГОЛОВНА СЛАБКІСТЬ ******** ВІЙНИ НА ДАННИЙ МОМЕНТ, ЦЕ НЕ ПРИСУТНІСТЬ-ВІДСУТНІСТЬ ,,ФОРТИФІКАЦІЙ".
ГОЛОВНА ПРОБЛЕМА НА ФРОНТІ ЗАРАЗ ЦЕ ЛОГІСТІКА І ВІДСУТНІСТЬ ДОСТАТНЬОЇ КІЛЬКОСТІ ОСОБОВОГО СКЛАДУ. НАВІТЬ У ДРОНАРІВ. Бо хлопчики шо гарно грають в танчіки в ЗСУ ,,гратись" в реальному часі, на реальному полі боя, чомусь неідуть.
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11.06.2025 00:00 Відповісти
Дивний якийсь Бутусов - для оборони....потребує планування..... Так їх з самого початку будували не для оборони і тим більше для планування перемоги! Мета їх побудови - легко і швидко, перекласти гроші з казначейства в приватні кишені. І якщо саме з такого ракурсу поглянути на ці фортифікації, то цілком зрозуміло чому вони саме такі.
P.S. Довелось разок бачити і толкові споруди. Але навіть вони не були облаштовані на 100%. Просто нормально зроблені. Але здається більшість зовсім того....
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10.06.2025 23:50 Відповісти
А скільки ділків, з ОДА і КМУ та Рахункової палати…, збагатилися і фоткалися у вишиванках, як це для них стало «традицією», що і збагачення, на харчуванні Зхисників України!!
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10.06.2025 23:52 Відповісти
зельоні фортифікації на папері і у поносних відосиках ніколи не будуть відповідати )
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10.06.2025 23:56 Відповісти
как вы не понимаете,тот кто не собирается тут жить,ни чего не будет делать на благо страны
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10.06.2025 23:59 Відповісти
Яка оборона ,Украъну ж обыцяли сдати ху*лу!
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11.06.2025 00:04 Відповісти
 
 