Победа в обороне требует планирования. Наши фортификационные сооружения не соответствуют современной войне, - Бутусов

До границы с Днепропетровской областью, то есть с центральной Украиной, врагу осталось дойти 600 метров.

Об этом в своем фейсбуке написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Вместо системных решений как всегда ищут где бы какое подразделение пехоты найти, чтобы кого-то заткнуть на этот участок, авось, несколько дней продержатся", - подчеркнул он.

И подчеркнул, что необходимо начать строительство на расстоянии 25 км от действующей линии фронта современной настоящей линии обороны, которая защищает в первую очередь от дронов и моторизованных штурмов передний край, замаскированные в посадках позиции, защищенные и замаскированные логистические пути,

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"Нарытые в полях сотни опорных пунктов с бетонными коробками оборонительными позициями не являются, это просто дорогостоящие картинки для фото отчетов, которые наши войска не занимают, и которые иногда даже мешают нашей обороне. Наши опорные пункты построены в открытых полях по фортификационным нормам примерно 1915 года, по стандартам первой половины Первой мировой войны, и не соответствуют требованиям даже 20-го века, не говоря о современной войне дронов и высокоточного оружия. Победа в обороне требует планирования", - подчеркнул Бутусов.