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Победа в обороне требует планирования. Наши фортификационные сооружения не соответствуют современной войне, - Бутусов

Юрий Бутусов

До границы с Днепропетровской областью, то есть с центральной Украиной, врагу осталось дойти 600 метров.

Об этом в своем фейсбуке написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Вместо системных решений как всегда ищут где бы какое подразделение пехоты найти, чтобы кого-то заткнуть на этот участок, авось, несколько дней продержатся", - подчеркнул он.

И подчеркнул, что необходимо начать строительство на расстоянии 25 км от действующей линии фронта современной настоящей линии обороны, которая защищает в первую очередь от дронов и моторизованных штурмов передний край, замаскированные в посадках позиции, защищенные и замаскированные логистические пути,

Читайте: На фронте за сутки 204 боестолкновения. Более половины из них в Донецкой области, - Генштаб. КАРТА

"Нарытые в полях сотни опорных пунктов с бетонными коробками оборонительными позициями не являются, это просто дорогостоящие картинки для фото отчетов, которые наши войска не занимают, и которые иногда даже мешают нашей обороне. Наши опорные пункты построены в открытых полях по фортификационным нормам примерно 1915 года, по стандартам первой половины Первой мировой войны, и не соответствуют требованиям даже 20-го века, не говоря о современной войне дронов и высокоточного оружия. Победа в обороне требует планирования", - подчеркнул Бутусов.

Автор: 

Бутусов Юрий (4386) Днепропетровская область (4093) война в Украине (4735)


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Топ комментарии
+20
Краще підняти зарплати поліції, - це зміцнить бойовий дух.
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10.06.2025 22:37 Ответить
+15
Який Верховний-така і оборона.
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10.06.2025 22:38 Ответить
+8
Навіщо фортифікації, є ж міста і селища.
В основному в них оборона і йде!
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10.06.2025 22:39 Ответить
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Погоджуюсь!
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10.06.2025 22:36 Ответить
Краще підняти зарплати поліції, - це зміцнить бойовий дух.
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10.06.2025 22:37 Ответить
До чого тут " поліція"?
Мова не про " поліцію", а про повну імпотентність Зеленьського, як верхоголовкома.
ЩО бородатий артист- підліток, замість виконання своїх обов'язків із організації оборони, займається тим, чим вміє- зачитувати із виразом тесксти із суфльора.
А увесь процес- відданий на розсуд кліки професійних розкрадачів коштів держбюджету.
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11.06.2025 00:56 Ответить
Який Верховний-така і оборона.
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10.06.2025 22:38 Ответить
Навіщо фортифікації, є ж міста і селища.
В основному в них оборона і йде!
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10.06.2025 22:39 Ответить
Юра, можеш показати приклад про що саме йде мова, бо наче й окопи місцями якісні, але все одно все не те?
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10.06.2025 22:40 Ответить
В мене таке ж питання виникло: а як це повинно виглядати, щоб відповідало сьогоденню чи майбутньому. 600м реально лякають, бо виколупувати їх важко. Хіба що всі самостійно вийдуть, коли пу спотикнеться об який-небудь трап і не підніметься. А чому ні?
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10.06.2025 22:45 Ответить
Він багато разів про це казав і пояснював на стрімах
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11.06.2025 00:54 Ответить
Дронова війна все поміняла - потрібно швидше адаптуватись до ноаих реалій
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10.06.2025 22:40 Ответить
Сирський про це ×ер скаже в голос. Його більше хвилює прихильність барина, ніж доля українців - за це йому і дали посаду, і тому її забрали у Залужного.
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10.06.2025 22:43 Ответить
До чого тут "Сирьський", чи " Мирський"?
Будують укріплення в тилу військ Військово-Цивільні адміністрації. Побудували, що на душу покладуть, розікрали гроші, здали Умєрову, гроші на бочку, Зеленьському привіт.
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11.06.2025 01:00 Ответить
А до квітня 2019 відповідали.
Оно вже 4-й рік кацапи там мордуються.
Шо ж такоє?
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10.06.2025 22:43 Ответить
Де саме "там"?
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10.06.2025 22:53 Ответить
На Чонгарі?
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10.06.2025 23:06 Ответить
Якась *****. Ще обороняються областями. Зайшли -не зайшли. Чи в нас вже окремі князівства?
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10.06.2025 22:48 Ответить
это самое большое удивляет на Донбасе можно воевать, а вот в Днепропетровской то это уже шок для людства
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10.06.2025 22:53 Ответить
Першочергове завдання не фортифікації, а сєтку над прифронтовими дорогами натягнути - оце буде діло зроблено
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10.06.2025 22:51 Ответить
Кацапы уже давно делают.
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10.06.2025 23:07 Ответить
ви купуєте ідеї?
ви не купуєте ідеї.
то сидіть мовчки і мовчки програвайте війну.
бо якщо хочете виграти то купуйте розуму собі і армії якщо не витягуєте самі.
невже так важко зрозуміти що армії в ********* світі не воюють тільки мізками воєначальника і його оточення, через кожні півроку армія оновлюється технольогічно і досвід старіє.
як наслідок в генералах служаки-барани які вміють лише посилати бронеколони на тьоткіно.
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10.06.2025 22:57 Ответить
Так все одно будуть виконувати накази генерала, хоч і найтупіші, бо це ж армія.
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10.06.2025 23:08 Ответить
якщо тупому генералу дати щось класне в руки і переконати що цим можна перемагати то воно почне ним воювати і все буде добре.
той самий залужний, наприкляд.
стерненко казав що приходив з ідеями щодо дронів до залужного, той його на8єр послав.
а уявіть що не послав а ухопився б за ідею, пішов до зеленського і поставив ультиматум - або мені мільйоні дронів в 23 році або я тебе, сучий сину, тут на банковій і застрелю.
суть ідей в тому що вони універсальні.
той же гаймарс - ним може воювати і хороша людина і дебільна і погана і прекрасна.
тож я і кажу - треба просто українським лідерам поменше гордині і побільше розуму щоб почати купувати ідеї.
у малюка вийшло адже не малюк операцію павутина придумав, її придумав який простий умовний прайвет раян.
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10.06.2025 23:27 Ответить
Пора міністру оборони писати статті про те, що бутусов поганий журналіст...
Атже інформаційну війну ми програли з тріском... Чомусь про це, наші журналісти мовчать, чому? Бо інформаційне поле бою це їхня персональна відповідальність.
А от про фортифікації можна говорити досхочу... Атже за них відповідають інші.
Юра тобі вже бригаду пропонували... Чому не очолив? Відмовився...
І ти і я знаєм чому: бо язиком простіше і відповідальності 0... І мами полеглих і зниклих телефонувати не будуть...
І каліки пальцем показувати не будуть...
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10.06.2025 23:07 Ответить
В ШТАБ.
В ГЕНЕРАЛЬНИЙ ШТАБ.
ОДНОЗНАЧНО СРАЗУ НАЧАЛЬНИКОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА ФРОНТА.
НАІЦЄННЄЙШИЙ СПЄЦІАЛІСТ.
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10.06.2025 23:12 Ответить
А тебе випустили, щоб пургу поганяти?
Де гроші, що розікрали на "великому фортифікаційніцтву" нукєри Зеленьського?
Клоун суфльори зечитує, посіпаки крадуть, жізнь ідьоть, подоляцький?
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11.06.2025 01:03 Ответить
Я ще раз підкреслю таку тезу якщо Еліта та її діти не воює на передку, то будемо мати таке,подумайте над цим, в цьому плані Ізраїль є хороший приклад.
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10.06.2025 23:21 Ответить
В Ізраїлю хасиди не воюють.
А саме вони керують парадом.
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10.06.2025 23:26 Ответить
Бажаєте побачити СПРАВЖНІ ФОРТИФІКАЦІЇ?
Подивіться які фортифікації будували перед Другою Світовою Війною!
Особливо що будував Сталін.
Та такі фортифікації дрони будуть колупати СТОЛІТТЯМИ!
А в нас у "фортифікаціях" залізобетон взагалі НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ - типу "занадто дорого"...
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10.06.2025 23:34 Ответить
Виходячі з ніка то ти ШІ.
Але поки ще недороблений ШІ, бо ще ненавчений, а якшо навчений то тіко на двійку.
А тепер до справи - ІЗ УСІХ ВІДОМИХ ТА ,,КРУТИХ" ФОРТИФІКАЦІЙНИХ ЛІНІЙ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ДОВШЕ ЗА УСІХ ПРОТРИМАЛАСЬ ТІКО ЛІНІЯ МАННЕРГЕЙМА. І ТО БІЛЬШЕ ЗА РАХУНОК ПОГОДИ ТА ОСОБЛИВОСТІВ МІСЦЕВОСТІ.
ЯКРАЗ ,,СТАЛІНСЬКІ" ФОРТИФІКАЦІЇ НІМЦІ ПРОЙШЛИ І НЕПОМІТИЛИ.

Ну і головне, чого незнає і неможе знати діванний ШІ, ГОЛОВНА ПРОБЛЕМА, ГОЛОВНА СЛАБКІСТЬ ******** ВІЙНИ НА ДАННИЙ МОМЕНТ, ЦЕ НЕ ПРИСУТНІСТЬ-ВІДСУТНІСТЬ ,,ФОРТИФІКАЦІЙ".
ГОЛОВНА ПРОБЛЕМА НА ФРОНТІ ЗАРАЗ ЦЕ ЛОГІСТІКА І ВІДСУТНІСТЬ ДОСТАТНЬОЇ КІЛЬКОСТІ ОСОБОВОГО СКЛАДУ. НАВІТЬ У ДРОНАРІВ. Бо хлопчики шо гарно грають в танчіки в ЗСУ ,,гратись" в реальному часі, на реальному полі боя, чомусь неідуть.
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11.06.2025 00:00 Ответить
Ти типіл! І припущення у тебе типільні!
"А тепер до справи:"
1. Неможливо порівнювати лінії оборони по тому, скільки вони протрималися:
а) різний ворог, різна тактика штурму, різна зброя.
б) різний рельеф, різні грунти, різна погода (Монергейма: вузький перешийок, озера, вологий клімат)
2. Сталінська лінія взагалі НЕ була добудована і НЕ оборонялася.
3. Логістика стає проблемою, коли в тебе немає захищених підземних складів. Коли БК та їжу потрібно возити КОЖНОГО ДНЯ.
4. Недостача особистого складу: так ДЕ АГИТАЦІЯ? Де винагороди? ЧОМУ три роки воюємо БЕЗ фортифікацій, БЕЗ мінування, БЕЗ загорож, та ще й у АТАКИ ходимо - ВТРАТАЮЧИ особистий склад?
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11.06.2025 00:24 Ответить
Дивний якийсь Бутусов - для оборони....потребує планування..... Так їх з самого початку будували не для оборони і тим більше для планування перемоги! Мета їх побудови - легко і швидко, перекласти гроші з казначейства в приватні кишені. І якщо саме з такого ракурсу поглянути на ці фортифікації, то цілком зрозуміло чому вони саме такі.
P.S. Довелось разок бачити і толкові споруди. Але навіть вони не були облаштовані на 100%. Просто нормально зроблені. Але здається більшість зовсім того....
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10.06.2025 23:50 Ответить
А скільки ділків, з ОДА і КМУ та Рахункової палати…, збагатилися і фоткалися у вишиванках, як це для них стало «традицією», що і збагачення, на харчуванні Зхисників України!!
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10.06.2025 23:52 Ответить
зельоні фортифікації на папері і у поносних відосиках ніколи не будуть відповідати )
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10.06.2025 23:56 Ответить
как вы не понимаете,тот кто не собирается тут жить,ни чего не будет делать на благо страны
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10.06.2025 23:59 Ответить
Яка оборона ,Украъну ж обыцяли сдати ху*лу!
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11.06.2025 00:04 Ответить
У нас навіть Верховного немає...
Сама лише "ставка" Потужних демагогів і крадіїв
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11.06.2025 00:31 Ответить
Бутусову зараз пояснять, що кацапи штурмують м'ясом. Потрібні окопи 1915 року і більше кулеметів.
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11.06.2025 00:40 Ответить
а дрони?
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11.06.2025 01:19 Ответить
 
 