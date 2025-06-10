Победа в обороне требует планирования. Наши фортификационные сооружения не соответствуют современной войне, - Бутусов
До границы с Днепропетровской областью, то есть с центральной Украиной, врагу осталось дойти 600 метров.
Об этом в своем фейсбуке написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Вместо системных решений как всегда ищут где бы какое подразделение пехоты найти, чтобы кого-то заткнуть на этот участок, авось, несколько дней продержатся", - подчеркнул он.
И подчеркнул, что необходимо начать строительство на расстоянии 25 км от действующей линии фронта современной настоящей линии обороны, которая защищает в первую очередь от дронов и моторизованных штурмов передний край, замаскированные в посадках позиции, защищенные и замаскированные логистические пути,
"Нарытые в полях сотни опорных пунктов с бетонными коробками оборонительными позициями не являются, это просто дорогостоящие картинки для фото отчетов, которые наши войска не занимают, и которые иногда даже мешают нашей обороне. Наши опорные пункты построены в открытых полях по фортификационным нормам примерно 1915 года, по стандартам первой половины Первой мировой войны, и не соответствуют требованиям даже 20-го века, не говоря о современной войне дронов и высокоточного оружия. Победа в обороне требует планирования", - подчеркнул Бутусов.
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Мова не про " поліцію", а про повну імпотентність Зеленьського, як верхоголовкома.
ЩО бородатий артист- підліток, замість виконання своїх обов'язків із організації оборони, займається тим, чим вміє- зачитувати із виразом тесксти із суфльора.
А увесь процес- відданий на розсуд кліки професійних розкрадачів коштів держбюджету.
В основному в них оборона і йде!
Будують укріплення в тилу військ Військово-Цивільні адміністрації. Побудували, що на душу покладуть, розікрали гроші, здали Умєрову, гроші на бочку, Зеленьському привіт.
Оно вже 4-й рік кацапи там мордуються.
Шо ж такоє?
ви не купуєте ідеї.
то сидіть мовчки і мовчки програвайте війну.
бо якщо хочете виграти то купуйте розуму собі і армії якщо не витягуєте самі.
невже так важко зрозуміти що армії в ********* світі не воюють тільки мізками воєначальника і його оточення, через кожні півроку армія оновлюється технольогічно і досвід старіє.
як наслідок в генералах служаки-барани які вміють лише посилати бронеколони на тьоткіно.
той самий залужний, наприкляд.
стерненко казав що приходив з ідеями щодо дронів до залужного, той його на8єр послав.
а уявіть що не послав а ухопився б за ідею, пішов до зеленського і поставив ультиматум - або мені мільйоні дронів в 23 році або я тебе, сучий сину, тут на банковій і застрелю.
суть ідей в тому що вони універсальні.
той же гаймарс - ним може воювати і хороша людина і дебільна і погана і прекрасна.
тож я і кажу - треба просто українським лідерам поменше гордині і побільше розуму щоб почати купувати ідеї.
у малюка вийшло адже не малюк операцію павутина придумав, її придумав який простий умовний прайвет раян.
Атже інформаційну війну ми програли з тріском... Чомусь про це, наші журналісти мовчать, чому? Бо інформаційне поле бою це їхня персональна відповідальність.
А от про фортифікації можна говорити досхочу... Атже за них відповідають інші.
Юра тобі вже бригаду пропонували... Чому не очолив? Відмовився...
І ти і я знаєм чому: бо язиком простіше і відповідальності 0... І мами полеглих і зниклих телефонувати не будуть...
І каліки пальцем показувати не будуть...
В ГЕНЕРАЛЬНИЙ ШТАБ.
ОДНОЗНАЧНО СРАЗУ НАЧАЛЬНИКОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА ФРОНТА.
НАІЦЄННЄЙШИЙ СПЄЦІАЛІСТ.
Де гроші, що розікрали на "великому фортифікаційніцтву" нукєри Зеленьського?
Клоун суфльори зечитує, посіпаки крадуть, жізнь ідьоть, подоляцький?
А саме вони керують парадом.
Подивіться які фортифікації будували перед Другою Світовою Війною!
Особливо що будував Сталін.
Та такі фортифікації дрони будуть колупати СТОЛІТТЯМИ!
А в нас у "фортифікаціях" залізобетон взагалі НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ - типу "занадто дорого"...
Але поки ще недороблений ШІ, бо ще ненавчений, а якшо навчений то тіко на двійку.
А тепер до справи - ІЗ УСІХ ВІДОМИХ ТА ,,КРУТИХ" ФОРТИФІКАЦІЙНИХ ЛІНІЙ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ДОВШЕ ЗА УСІХ ПРОТРИМАЛАСЬ ТІКО ЛІНІЯ МАННЕРГЕЙМА. І ТО БІЛЬШЕ ЗА РАХУНОК ПОГОДИ ТА ОСОБЛИВОСТІВ МІСЦЕВОСТІ.
ЯКРАЗ ,,СТАЛІНСЬКІ" ФОРТИФІКАЦІЇ НІМЦІ ПРОЙШЛИ І НЕПОМІТИЛИ.
Ну і головне, чого незнає і неможе знати діванний ШІ, ГОЛОВНА ПРОБЛЕМА, ГОЛОВНА СЛАБКІСТЬ ******** ВІЙНИ НА ДАННИЙ МОМЕНТ, ЦЕ НЕ ПРИСУТНІСТЬ-ВІДСУТНІСТЬ ,,ФОРТИФІКАЦІЙ".
ГОЛОВНА ПРОБЛЕМА НА ФРОНТІ ЗАРАЗ ЦЕ ЛОГІСТІКА І ВІДСУТНІСТЬ ДОСТАТНЬОЇ КІЛЬКОСТІ ОСОБОВОГО СКЛАДУ. НАВІТЬ У ДРОНАРІВ. Бо хлопчики шо гарно грають в танчіки в ЗСУ ,,гратись" в реальному часі, на реальному полі боя, чомусь неідуть.
"А тепер до справи:"
1. Неможливо порівнювати лінії оборони по тому, скільки вони протрималися:
а) різний ворог, різна тактика штурму, різна зброя.
б) різний рельеф, різні грунти, різна погода (Монергейма: вузький перешийок, озера, вологий клімат)
2. Сталінська лінія взагалі НЕ була добудована і НЕ оборонялася.
3. Логістика стає проблемою, коли в тебе немає захищених підземних складів. Коли БК та їжу потрібно возити КОЖНОГО ДНЯ.
4. Недостача особистого складу: так ДЕ АГИТАЦІЯ? Де винагороди? ЧОМУ три роки воюємо БЕЗ фортифікацій, БЕЗ мінування, БЕЗ загорож, та ще й у АТАКИ ходимо - ВТРАТАЮЧИ особистий склад?
P.S. Довелось разок бачити і толкові споруди. Але навіть вони не були облаштовані на 100%. Просто нормально зроблені. Але здається більшість зовсім того....
Сама лише "ставка" Потужних демагогів і крадіїв