На фронте за сутки - 204 боестолкновения. Более половины из них - на Донетчине, - Генштаб. КАРТА

За минувшие сутки зафиксировано 204 боевых столкновения. Больше всего вражеских штурмов отбито на Покровском, Новопавловском, Торецком и Лиманском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 53 авиаудара, в частности сбросил 79 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 5955 обстрелов, из них 84 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения более 3500 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Угроиды Сумской области; Охримовка, Артельное Харьковской области; Яблоневка, Сухой Яр, Покровск, Удачное, Муравка Донецкой области; Ольговское, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Новоандреевка, Каменское Запорожской области; город Херсон, Веселое, Казацкое, Одрадокаменка Херсонской области.

Боевые действия на востоке

За минувшие сутки на Харьковском направлении произошло девять боестолкновений в районах Старицы, Волчанска, Волчанских Хуторов, Западного и в направлении Довгенького.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано пять атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Западное, Петропавловка, Загрызово и в направлении Голубовки.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб, Карповка, Зеленая Долина, Липовое, Торское и в сторону Григорьевки.

На Сиверском направлении за прошедшие сутки произошло три боестолкновения вблизи Верхнекаменского. Все попытки врага продвинуться вперед были отбиты нашими защитниками.

За минувшие сутки на Краматорском направлении произошло девять боестолкновений вблизи Часова Яра, Курдюмовки и в направлении Предтечино, Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 18 атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Нелиповка, Щербиновка и в направлении Александро-Калинового, Яблоневки, Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 76 атак агрессора в районах населенных Полтавка, Миролюбовка, Малиновка, Шевченко Первое, Елизаветовка, Лисовка, Зверево, Удачное, Котлино, Новосергиевка, Новоалександровка, Ореховое, Новоукраинка, Андреевка и в сторону Покровска и Алексеевки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 26 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Багатырь, Константинополь, Ривнополь, Новоселка, Зеленое Поле и в направлении Алексеевки, Комара.

Ситуация на юге и севере

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки враг восемь раз безуспешно пытался прорвать оборону наших защитников в районе Малиновки и вблизи Новозлатополя.

На Ореховском направлении оккупационные войска четыре раза штурмовали позиции Сил обороны вблизи Степного, Малых Щербаков и в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили три вражеские атаки.

На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили 16 атак противника. Также захватчик совершил 197 артиллерийских обстрелов, из них пять - из реактивных систем залпового огня; нанес 10 авиационных ударов, во время которых сбросил 22 управляемых авиабомбы.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал агрессора в тылу.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 6 артиллерийских средств, склад боеприпасов и пункт управления БпЛА врага.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1160 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, пять боевых бронированных машин, 44 артиллерийские системы, три средства ПВО, 174 БПЛА оперативно-тактического уровня, 101 единицу автомобильной техники и три оперативно-тактические ракетные комплексы оккупантов.

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