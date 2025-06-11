Росіяни атакували з дрона автомобіль у Наддніпрянському на Херсонщині: поранені двоє людей

У селищі Наддніпрянське Херсонської області російські війська завдали удару з безпілотника по цивільному автомобілю.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

Внаслідок атаки постраждали двоє місцевих жителів - 63-річна жінка та 61-річний чоловік.

У обох поранених діагностовано вибухові травми та контузії. Жінка також отримала осколкове поранення ноги. Постраждалих доставили до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

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