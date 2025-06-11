Россияне атаковали с дрона автомобиль в Надднепрянском на Херсонщине: ранены два человека
В поселке Надднепрянское Херсонской области российские войска нанесли удар с беспилотника по гражданскому автомобилю.
Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.
В результате атаки пострадали двое местных жителей - 63-летняя женщина и 61-летний мужчина.
У обоих раненых диагностированы взрывные травмы и контузии. Женщина также получила осколочное ранение ноги. Пострадавших доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
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