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Новости Атака дрона на Херсонщину
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Россияне атаковали с дрона автомобиль в Надднепрянском на Херсонщине: ранены два человека

Российский дрон атаковал гражданский автомобиль

В поселке Надднепрянское Херсонской области российские войска нанесли удар с беспилотника по гражданскому автомобилю.

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

В результате атаки пострадали двое местных жителей - 63-летняя женщина и 61-летний мужчина.

У обоих раненых диагностированы взрывные травмы и контузии. Женщина также получила осколочное ранение ноги. Пострадавших доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

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дроны (4127) Херсонская область (4899) Херсонский район (362) Надднепрянское (2)


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