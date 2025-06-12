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Новини Авіакатастрофа в Індії
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Пасажирський літак із 242 людьми на борту розбився в Індії. ВIДЕО

Біля аеропорту міста Ахмедабад в Індії впав пасажирський літак авіакомпанії Air India, що летів до Лондона.

Про це пише Clash Report, передає Цензор.НЕТ.

Це сталося невдовзі після зльоту з Міжнародного аеропорту імені Сардара Валлабхбхая Пателя.

Внаслідок падіння виникла масштабна пожежа.

Відомо, що на борту літака перебувало 242 пасажири.

Air India також повідомила про національність осіб, які були на літаку:

169 громадян Індії;
53 британців;
7 португальців;
1 канадець.

Дивіться: 6 людей загинули внаслідок падіння гелікоптера в Нью-Йорку, - ЗМІ. ВIДЕО

Автор: 

авіакатастрофа (1101) Індія (689)


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Топ коментарі
+21
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12.06.2025 13:19 Відповісти
+6
співчуття рідним....
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12.06.2025 13:31 Відповісти
+4
И ни одного парашника. А сколько ещё на земле погибло?
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12.06.2025 13:19 Відповісти
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Пакистанський слід ?
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12.06.2025 13:14 Відповісти
Цивілізований мир не такой пугливый как думают наши щрвдоебы.
И да, ни беспорядки в США, ни война между Индией и Палестиной к Украине вообще не имеет отношения.
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12.06.2025 13:34 Відповісти
Могла русня запустити пакистанський слід.

Нещодавно індо-пакистанські перестрілки, а Пакистан надавиУкраїні кілька сотень Т-72 ще на еочатку війни, снаряди і т.д.

От путін і міг зірвати індійський літак, щоб підозра падала на Пакистан...
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12.06.2025 15:34 Відповісти
жили б себе под протекторатом Англии, как все нормальные люди....
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12.06.2025 13:18 Відповісти
Они и так уже все там, в Лондоне и Канаде
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12.06.2025 13:28 Відповісти
И ни одного парашника. А сколько ещё на земле погибло?
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12.06.2025 13:19 Відповісти
Їх навіть й не рахують, навіть якщо вони там й були.
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12.06.2025 15:03 Відповісти
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12.06.2025 13:19 Відповісти
співчуття рідним....
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12.06.2025 13:31 Відповісти
Відразу подумав, знову Boeing? І не помилився.
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12.06.2025 13:34 Відповісти
Конкретно ця модель Боїнга зазнала аварії вперше у своїй 15-річній історії...
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12.06.2025 15:59 Відповісти
Прокляті літаки. Коли ці недоумки з ради директорів компанії зупиняться і подумають що вбивають занадто багато людей.
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12.06.2025 13:44 Відповісти
У автотрощах гине більше людей.
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12.06.2025 13:54 Відповісти
Расследование откроет завесу тайны катастрофы, но мне кажется что опять человеческий фактор будет решающим, например не в том положении закрылки, и не хватило подьемной силы банально!
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12.06.2025 13:55 Відповісти
якщо вчасно архітектори чи влада не переносять летовища за місто то така прутня невідворотня.
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12.06.2025 13:49 Відповісти
в тебе хобі таке ***** писати? чи ти це робиш на замовлення?
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12.06.2025 14:11 Відповісти
Дивно що їм взагалі дозволяють літати над Європою та Америкою.
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12.06.2025 13:55 Відповісти
А не потрібно підтримувати кацапню.
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12.06.2025 14:04 Відповісти
шкода загиблих і...декого з коментаторів...
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12.06.2025 14:06 Відповісти
усі там будемо
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12.06.2025 14:07 Відповісти
ПаРаша гадить. В них на теракти по всьому світові працює дивізія фсбшників
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12.06.2025 14:08 Відповісти
Може газ та нафта з раши неякісні, якв Індія так завзято скуповує??
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12.06.2025 14:11 Відповісти
Щирі співчуття! Нажаль не було ні одного рашиста....
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12.06.2025 16:08 Відповісти
 
 