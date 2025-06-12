Пасажирський літак із 242 людьми на борту розбився в Індії. ВIДЕО

Біля аеропорту міста Ахмедабад в Індії впав пасажирський літак авіакомпанії Air India, що летів до Лондона.

Про це пише Clash Report, передає Цензор.НЕТ.

Це сталося невдовзі після зльоту з Міжнародного аеропорту імені Сардара Валлабхбхая Пателя.

Внаслідок падіння виникла масштабна пожежа.

Відомо, що на борту літака перебувало 242 пасажири.

Air India також повідомила про національність осіб, які були на літаку:

169 громадян Індії;

53 британців;

7 португальців;

1 канадець.

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