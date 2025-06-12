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Пасажирський літак із 242 людьми на борту розбився в Індії. ВIДЕО
Біля аеропорту міста Ахмедабад в Індії впав пасажирський літак авіакомпанії Air India, що летів до Лондона.
Про це пише Clash Report, передає Цензор.НЕТ.
Це сталося невдовзі після зльоту з Міжнародного аеропорту імені Сардара Валлабхбхая Пателя.
Внаслідок падіння виникла масштабна пожежа.
Відомо, що на борту літака перебувало 242 пасажири.
Air India також повідомила про національність осіб, які були на літаку:
169 громадян Індії;
53 британців;
7 португальців;
1 канадець.
Топ коментарі
+21 Чайка Київ
показати весь коментар12.06.2025 13:19 Відповісти Посилання
+6 Алекс Мышкевич
показати весь коментар12.06.2025 13:31 Відповісти Посилання
+4 Green Bill #603485
показати весь коментар12.06.2025 13:19 Відповісти Посилання
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И да, ни беспорядки в США, ни война между Индией и Палестиной к Украине вообще не имеет отношения.
Нещодавно індо-пакистанські перестрілки, а Пакистан надавиУкраїні кілька сотень Т-72 ще на еочатку війни, снаряди і т.д.
От путін і міг зірвати індійський літак, щоб підозра падала на Пакистан...