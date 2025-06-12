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Новости Авиакатастрофа в Индии
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Пассажирский самолет с 242 людьми на борту разбился в Индии. ВИДЕО

Возле аэропорта города Ахмедабад в Индии упал пассажирский самолет авиакомпании Air India, летевший в Лондон.

Об этом пишет Clash Report, передает Цензор.НЕТ.

Это произошло вскоре после взлета из Международного аэропорта имени Сардара Валлабхбхая Пателя.

В результате падения возник масштабный пожар.

Известно, что на борту самолета находилось 242 пассажира.

Air India сообщает национальность лиц, которые были на борту:

169 индийских граждан;
53 британца;
7 португальцев;
1 канадец.

Смотрите: 6 человек погибли в результате падения вертолета в Нью-Йорке, - СМИ. ВИДЕО

Автор: 

авиакатастрофа (1725) Индия (424)


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Топ комментарии
+24
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12.06.2025 13:19 Ответить
+9
співчуття рідним....
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12.06.2025 13:31 Ответить
+4
И ни одного парашника. А сколько ещё на земле погибло?
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12.06.2025 13:19 Ответить
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Пакистанський слід ?
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12.06.2025 13:14 Ответить
Цивілізований мир не такой пугливый как думают наши щрвдоебы.
И да, ни беспорядки в США, ни война между Индией и Палестиной к Украине вообще не имеет отношения.
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12.06.2025 13:34 Ответить
Могла русня запустити пакистанський слід.

Нещодавно індо-пакистанські перестрілки, а Пакистан надавиУкраїні кілька сотень Т-72 ще на еочатку війни, снаряди і т.д.

От путін і міг зірвати індійський літак, щоб підозра падала на Пакистан...
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12.06.2025 15:34 Ответить
жили б себе под протекторатом Англии, как все нормальные люди....
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12.06.2025 13:18 Ответить
Они и так уже все там, в Лондоне и Канаде
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12.06.2025 13:28 Ответить
И ни одного парашника. А сколько ещё на земле погибло?
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12.06.2025 13:19 Ответить
Їх навіть й не рахують, навіть якщо вони там й були.
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12.06.2025 15:03 Ответить
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12.06.2025 13:19 Ответить
співчуття рідним....
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12.06.2025 13:31 Ответить
Відразу подумав, знову Boeing? І не помилився.
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12.06.2025 13:34 Ответить
Конкретно ця модель Боїнга зазнала аварії вперше у своїй 15-річній історії...
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12.06.2025 15:59 Ответить
Прокляті літаки. Коли ці недоумки з ради директорів компанії зупиняться і подумають що вбивають занадто багато людей.
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12.06.2025 13:44 Ответить
У автотрощах гине більше людей.
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12.06.2025 13:54 Ответить
Расследование откроет завесу тайны катастрофы, но мне кажется что опять человеческий фактор будет решающим, например не в том положении закрылки, и не хватило подьемной силы банально!
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12.06.2025 13:55 Ответить
якщо вчасно архітектори чи влада не переносять летовища за місто то така прутня невідворотня.
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12.06.2025 13:49 Ответить
в тебе хобі таке ***** писати? чи ти це робиш на замовлення?
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12.06.2025 14:11 Ответить
Дивно що їм взагалі дозволяють літати над Європою та Америкою.
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12.06.2025 13:55 Ответить
А не потрібно підтримувати кацапню.
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12.06.2025 14:04 Ответить
шкода загиблих і...декого з коментаторів...
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12.06.2025 14:06 Ответить
Себе не шкода лиш. Все працюєш. Відпочити б тобі, не бережеш ти себе!
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12.06.2025 16:25 Ответить
усі там будемо
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12.06.2025 14:07 Ответить
ПаРаша гадить. В них на теракти по всьому світові працює дивізія фсбшників
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12.06.2025 14:08 Ответить
Може газ та нафта з раши неякісні, якв Індія так завзято скуповує??
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12.06.2025 14:11 Ответить
Щирі співчуття! Нажаль не було ні одного рашиста....
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12.06.2025 16:08 Ответить
це було на злеті. По відео видно, шо літак з випущеним шасі та з піднятими закрилками. Явно або проблеми з гідравлікою, або помилка пілота
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12.06.2025 16:24 Ответить
 
 