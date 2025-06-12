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Пассажирский самолет с 242 людьми на борту разбился в Индии. ВИДЕО
Возле аэропорта города Ахмедабад в Индии упал пассажирский самолет авиакомпании Air India, летевший в Лондон.
Об этом пишет Clash Report, передает Цензор.НЕТ.
Это произошло вскоре после взлета из Международного аэропорта имени Сардара Валлабхбхая Пателя.
В результате падения возник масштабный пожар.
Известно, что на борту самолета находилось 242 пассажира.
Air India сообщает национальность лиц, которые были на борту:
169 индийских граждан;
53 британца;
7 португальцев;
1 канадец.
Топ комментарии
+24 Чайка Київ
показать весь комментарий12.06.2025 13:19 Ответить Ссылка
+9 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий12.06.2025 13:31 Ответить Ссылка
+4 Green Bill #603485
показать весь комментарий12.06.2025 13:19 Ответить Ссылка
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И да, ни беспорядки в США, ни война между Индией и Палестиной к Украине вообще не имеет отношения.
Нещодавно індо-пакистанські перестрілки, а Пакистан надавиУкраїні кілька сотень Т-72 ще на еочатку війни, снаряди і т.д.
От путін і міг зірвати індійський літак, щоб підозра падала на Пакистан...